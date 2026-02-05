Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Моржаретто

Mercedes в прошлом: в РФ привезли авто для первых лиц Китая — оно изменит все устои

Правда ТВ » АвтоПравда

Авторская передача Игоря Моржаретто "Нам по пути" в программе "АвтоПравда". Премиальный авторынок России меняется: новые бренды, новые подходы и новые покупатели. В студии — исполнительный директор марки Hongqi в РФ Иван Савельев. Говорим о трендах, росте китайского премиума и планах бренда.

Российский премиум-рынок: переломный момент

Сегодня говорим о премиальном автомобильном рынке в России. Этот рынок переживает, пожалуй, самую серьёзную трансформацию за всю свою историю: бренды меняются, привычные игроки уходят, новые приходят, а вместе с этим меняются и представления о роскоши. Какие тренды будут определять рынок в ближайшие годы?

— С тем, как вы описали ситуацию, трудно не согласиться. Долгое время на рынке существовал устоявшийся порядок, к которому все привыкли, но сейчас он меняется. Мы видим несколько ключевых трендов.

Первый — покупатели отходят от принципа "бренд ради бренда" и всё чаще оценивают сам продукт. Людей интересуют качество материалов, технологическая оснащённость, сервис, гарантия. Формируется более комплексный взгляд на бренд, а не просто на шильдик.

Второй тренд — устойчивый спрос на кроссоверы. Мы это хорошо видим по нашим моделям: например, полноразмерный H7 вызывает большой интерес благодаря простору, полному приводу и практичности.

При этом постепенно возвращается интерес и к другим типам кузовов: седанам, спортивным лифтбекам, минивэнам, в том числе бизнес-класса.

От скепсиса к доверию: китайский премиум в России

Ещё несколько лет назад отношение к китайскому премиуму было крайне скептическим. Сейчас ситуация явно меняется, особенно если смотреть на ваши продажи. Насколько россияне стали более лояльны к китайскому люксу?

— Для бренда Hongqi 2025 год стал переломным. Мы показали рост в 56% на сложном и местами стагнирующем рынке. Это серьёзный результат и подтверждение того, что восприятие клиентов меняется.

Сработало и сарафанное радио, и личный опыт. Когда человек садится за руль Hongqi H9 или нового кроссовера S7, его представления меняются. Машина соответствует тем ожиданиям, к которым он привык в премиальном сегменте. Скепсис уходит не на словах, а на практике.

Почему Hongqi растёт, когда рынок стагнирует

Вы стали одной из немногих марок в премиум-сегменте, показавших уверенный рост. За счёт чего это произошло?

— Каждый найдёт своё объяснение, но я бы выделил несколько факторов.

Мы вывели на рынок не просто очередной китайский автомобиль, а глобальный бренд с более чем 68-летней историей. У нас самая широкая модельная линейка в сегменте — от седанов и кроссоверов до лифтбеков, бизнес-минивэнов и флагманского электромобиля. Клиенту действительно есть из чего выбирать.

Второй важный момент — мы зашли в Россию всерьёз и надолго. С 2023 года мы последовательно развивали дилерскую сеть, логистику и поставки запчастей. Сегодня 95% потребностей дилеров по запчастям закрываются — это очень высокий показатель для отрасли.

"Технологический бум" и отложенный спрос

В последние годы был всплеск интереса к ультратехнологичным китайским маркам, но затем он пошёл на спад. Вы согласны с тем, что это был временный эффект?

— В целом, да. Эти бренды вышли на рынок быстро и в большом объёме. Мы выбрали другой путь — сначала подготовили платформу для долгосрочного присутствия.

При этом сегодня многие из этих марок активно развивают дилерские сети и сервис в России. Думаю, через год-два рынок придёт к новому равновесию, и каждый бренд займёт свою нишу.

Что касается спроса, он далеко не исчерпан. Есть большой отложенный спрос: люди, привыкшие часто менять автомобили, вынуждены ездить на них дольше, чем раньше.

Планы Hongqi на 2026 год и новые модели

Какие планы у марки на 2026 год?

— Наша главная задача — удержать позиции и обеспечить безупречный сервис для уже существующих клиентов. Мы открыли много новых дилерских центров, и сейчас важно качественно интегрировать их в общую сеть.

В первой половине года мы планируем вывести на рынок модель L1. Машина прошла все испытания и получила одобрение типа транспортного средства. Это представительский люксовый седан длиной более пяти метров, который займёт нишу, освободившуюся после ухода европейских брендов.

L1 и особый статус модели

В Китае такие автомобили доступны далеко не всем.

— Это действительно так. Мы называем модель L1 для простоты, но её оригинальное название — "Гоя". Это первый автомобиль из сегмента Golden Sun Flower — отдельного направления внутри корпорации. Эти модели традиционно используются первыми лицами государства и ранее не продавались за пределами Китая. Россия станет одним из первых рынков, где этот автомобиль появится официально.

Гибриды, электромобили и реальность России

Стоит ли ждать гибридные версии на российском рынке?

— Мы внимательно следим за развитием альтернативных источников энергии. В глобальном масштабе идёт переход к электрической тяге, но российская специфика: большие расстояния и развитая сеть АЗС, — делает гибриды наиболее перспективным направлением.

У нас есть современные гибридные платформы и полная линейка электромобилей. Как только рынок и инфраструктура будут готовы, мы предложим эти модели в России.

Кто покупает Hongqi в России

Как выглядит портрет вашего покупателя?

— Клиенты — действительно разные.

  1. Первая категория — корпоративные клиенты и госструктуры. Для них важны статус, строгий дизайн и надёжность. Наши автомобили уже прошли по 300 тысяч километров в бизнес-такси без серьёзных проблем.
  2. Вторая категория — семейные клиенты, выбирающие большие полноприводные автомобили и минивэны для комфортных поездок.
  3. Третья группа — состоятельные частные клиенты, ориентирующиеся на соотношение цены и качества. Есть и отдельная категория индивидуалистов, которые выбирают лифтбеки и представительские модели.

Конкуренты и собственная ниша

Кого вы считаете своими конкурентами?

— Вы уже во многом ответили на этот вопрос. Мы действительно занимаем отдельную нишу — классического премиума.

Наши прямые конкуренты — технологичные китайские бренды, активно развивающие сервис и локализацию. Мы боремся за тех же клиентов, которые раньше выбирали европейские и японские марки.

Локализация и будущее рынка

Рассматриваете ли вы локализацию производства в России?

— Условия для импортёров становятся всё сложнее, и каждый бренд стоит перед выбором. Локализация — сложное решение, требующее экономической целесообразности и надёжных партнёров.

2026 год станет во многом решающим. Пока конкретных решений нет, но как только они появятся, мы обязательно сообщим об этом официально.

Куда движется мировой автопром

Каким вы видите будущее автопрома с точки зрения источников энергии?

— Любой тип автомобиля найдёт своего клиента. Электромобили отлично подходят для городского ритма жизни, гибриды — универсальное решение, а бензиновые двигатели по-прежнему востребованы там, где нет инфраструктуры.

История показывает, что односторонний отказ от технологий не работает. Выживают бренды с широкой линейкой и гибкостью.

Автор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы игорь моржаретто

Новости Все >
Сейчас читают
Сад вспыхнет алыми шапками: цветок, который растёт сам и не просит ни воды, ни ухода
Садоводство, цветоводство
Сад вспыхнет алыми шапками: цветок, который растёт сам и не просит ни воды, ни ухода
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Садоводство, цветоводство
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Садоводство, цветоводство
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Популярное
Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре

Миниатюрные томаты, которые плодоносят гроздьями до холодов, способны удивить даже опытных дачников. Эти сорта черри дают по-настоящему рекордный урожай.

Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Euroclear потерял четверть доходов от замороженных российских активов
Ездили без проводов: почему в СССР делали дизельные электрички для пригородов Сергей Милешкин Капитуляция на фоне блэкаута: судьба режима в Киеве зависит от освобождения Запорожья Любовь Степушова Игорь Тер-Карапетов: Чтобы не потерять искренность, нужно не предавать себя Анжела Якубовская
Одно опрыскивание меняет всё: яблони работают как завод, а гниль исчезает без следа
Капустные листья становятся нежными сами: простой трюк для голубцов
Щенок за 2,2 млн стал посмешищем: роскошь рассыпалась быстрее, чем успели похвастаться
Щенок за 2,2 млн стал посмешищем: роскошь рассыпалась быстрее, чем успели похвастаться
Последние материалы
Mercedes в прошлом: в РФ привезли авто для первых лиц Китая — оно изменит все устои
Конец эпохи пустых лозунгов — вот что комиссия ищет в заявках на гранты вместо воды
Светило перешло опасную грань: Землю заденет след одной из сильнейших вспышек плазмы
Цветы, которые появляются раз в жизни и исчезают за ночь: растения вне обычного мира
Ездили без проводов: почему в СССР делали дизельные электрички для пригородов
Совкомбанк запускает акцию для майнеров и хостеров и расширяет возможности кредитования под залог биткоина
Хотите больше цвета и меньше проблем? Эти растения обойдут сирень по всем параметрам
Природа пошла против законов токсикологии: найдено существо с зелёной кровью
Бюджетно, быстро и очень вкусно: семейная запеканка, которую все просят повторить
Этот цветок путают с кораллами — он делает клумбу яркой даже на пустом участке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.