Mercedes в прошлом: в РФ привезли авто для первых лиц Китая — оно изменит все устои

Авторская передача Игоря Моржаретто "Нам по пути" в программе "АвтоПравда". Премиальный авторынок России меняется: новые бренды, новые подходы и новые покупатели. В студии — исполнительный директор марки Hongqi в РФ Иван Савельев. Говорим о трендах, росте китайского премиума и планах бренда.

Российский премиум-рынок: переломный момент

— Сегодня говорим о премиальном автомобильном рынке в России. Этот рынок переживает, пожалуй, самую серьёзную трансформацию за всю свою историю: бренды меняются, привычные игроки уходят, новые приходят, а вместе с этим меняются и представления о роскоши. Какие тренды будут определять рынок в ближайшие годы?

— С тем, как вы описали ситуацию, трудно не согласиться. Долгое время на рынке существовал устоявшийся порядок, к которому все привыкли, но сейчас он меняется. Мы видим несколько ключевых трендов.

Первый — покупатели отходят от принципа "бренд ради бренда" и всё чаще оценивают сам продукт. Людей интересуют качество материалов, технологическая оснащённость, сервис, гарантия. Формируется более комплексный взгляд на бренд, а не просто на шильдик.

Второй тренд — устойчивый спрос на кроссоверы. Мы это хорошо видим по нашим моделям: например, полноразмерный H7 вызывает большой интерес благодаря простору, полному приводу и практичности.

При этом постепенно возвращается интерес и к другим типам кузовов: седанам, спортивным лифтбекам, минивэнам, в том числе бизнес-класса.

От скепсиса к доверию: китайский премиум в России

— Ещё несколько лет назад отношение к китайскому премиуму было крайне скептическим. Сейчас ситуация явно меняется, особенно если смотреть на ваши продажи. Насколько россияне стали более лояльны к китайскому люксу?

— Для бренда Hongqi 2025 год стал переломным. Мы показали рост в 56% на сложном и местами стагнирующем рынке. Это серьёзный результат и подтверждение того, что восприятие клиентов меняется.

Сработало и сарафанное радио, и личный опыт. Когда человек садится за руль Hongqi H9 или нового кроссовера S7, его представления меняются. Машина соответствует тем ожиданиям, к которым он привык в премиальном сегменте. Скепсис уходит не на словах, а на практике.

Почему Hongqi растёт, когда рынок стагнирует

— Вы стали одной из немногих марок в премиум-сегменте, показавших уверенный рост. За счёт чего это произошло?

— Каждый найдёт своё объяснение, но я бы выделил несколько факторов.

Мы вывели на рынок не просто очередной китайский автомобиль, а глобальный бренд с более чем 68-летней историей. У нас самая широкая модельная линейка в сегменте — от седанов и кроссоверов до лифтбеков, бизнес-минивэнов и флагманского электромобиля. Клиенту действительно есть из чего выбирать.

Второй важный момент — мы зашли в Россию всерьёз и надолго. С 2023 года мы последовательно развивали дилерскую сеть, логистику и поставки запчастей. Сегодня 95% потребностей дилеров по запчастям закрываются — это очень высокий показатель для отрасли.

"Технологический бум" и отложенный спрос

— В последние годы был всплеск интереса к ультратехнологичным китайским маркам, но затем он пошёл на спад. Вы согласны с тем, что это был временный эффект?

— В целом, да. Эти бренды вышли на рынок быстро и в большом объёме. Мы выбрали другой путь — сначала подготовили платформу для долгосрочного присутствия.

При этом сегодня многие из этих марок активно развивают дилерские сети и сервис в России. Думаю, через год-два рынок придёт к новому равновесию, и каждый бренд займёт свою нишу.

Что касается спроса, он далеко не исчерпан. Есть большой отложенный спрос: люди, привыкшие часто менять автомобили, вынуждены ездить на них дольше, чем раньше.

Планы Hongqi на 2026 год и новые модели

— Какие планы у марки на 2026 год?

— Наша главная задача — удержать позиции и обеспечить безупречный сервис для уже существующих клиентов. Мы открыли много новых дилерских центров, и сейчас важно качественно интегрировать их в общую сеть.

В первой половине года мы планируем вывести на рынок модель L1. Машина прошла все испытания и получила одобрение типа транспортного средства. Это представительский люксовый седан длиной более пяти метров, который займёт нишу, освободившуюся после ухода европейских брендов.

L1 и особый статус модели

— В Китае такие автомобили доступны далеко не всем.

— Это действительно так. Мы называем модель L1 для простоты, но её оригинальное название — "Гоя". Это первый автомобиль из сегмента Golden Sun Flower — отдельного направления внутри корпорации. Эти модели традиционно используются первыми лицами государства и ранее не продавались за пределами Китая. Россия станет одним из первых рынков, где этот автомобиль появится официально.

Гибриды, электромобили и реальность России

— Стоит ли ждать гибридные версии на российском рынке?

— Мы внимательно следим за развитием альтернативных источников энергии. В глобальном масштабе идёт переход к электрической тяге, но российская специфика: большие расстояния и развитая сеть АЗС, — делает гибриды наиболее перспективным направлением.

У нас есть современные гибридные платформы и полная линейка электромобилей. Как только рынок и инфраструктура будут готовы, мы предложим эти модели в России.

Кто покупает Hongqi в России

— Как выглядит портрет вашего покупателя?

— Клиенты — действительно разные.

Первая категория — корпоративные клиенты и госструктуры. Для них важны статус, строгий дизайн и надёжность. Наши автомобили уже прошли по 300 тысяч километров в бизнес-такси без серьёзных проблем. Вторая категория — семейные клиенты, выбирающие большие полноприводные автомобили и минивэны для комфортных поездок. Третья группа — состоятельные частные клиенты, ориентирующиеся на соотношение цены и качества. Есть и отдельная категория индивидуалистов, которые выбирают лифтбеки и представительские модели.

Конкуренты и собственная ниша

— Кого вы считаете своими конкурентами?

— Вы уже во многом ответили на этот вопрос. Мы действительно занимаем отдельную нишу — классического премиума.

Наши прямые конкуренты — технологичные китайские бренды, активно развивающие сервис и локализацию. Мы боремся за тех же клиентов, которые раньше выбирали европейские и японские марки.

Локализация и будущее рынка

— Рассматриваете ли вы локализацию производства в России?

— Условия для импортёров становятся всё сложнее, и каждый бренд стоит перед выбором. Локализация — сложное решение, требующее экономической целесообразности и надёжных партнёров.

2026 год станет во многом решающим. Пока конкретных решений нет, но как только они появятся, мы обязательно сообщим об этом официально.

Куда движется мировой автопром

— Каким вы видите будущее автопрома с точки зрения источников энергии?

— Любой тип автомобиля найдёт своего клиента. Электромобили отлично подходят для городского ритма жизни, гибриды — универсальное решение, а бензиновые двигатели по-прежнему востребованы там, где нет инфраструктуры.

История показывает, что односторонний отказ от технологий не работает. Выживают бренды с широкой линейкой и гибкостью.