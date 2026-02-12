Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Моржаретто

Всегда платили одинаково — а теперь вот так: правила ОСАГО в 2026 году удивили всех

Правда ТВ » АвтоПравда

В авторской передаче Игоря Моржаретто "Нам по пути" в программе "АвтоПравда" — разговор о будущем ОСАГО в 2026 году. Почему в одних регионах страховка дорожает, а в других дешевеет, как работает тарифный коридор и какие изменения ждут автовладельцев. Об этом рассказывает директор по методологии страхования Российского союза автостраховщиков Евгений Васильев.

Что происходит с ОСАГО в 2026 году

Сегодня говорим об ОСАГО. В последнее время в системе произошло немало изменений. Что ждёт автовладельцев в 2026 году? Как повлияло расширение тарифного коридора и почему в ряде регионов страховка подорожала?

— Если говорить в целом, произошло именно расширение тарифного коридора, без качественных изменений в системе ОСАГО. По стране мы фиксируем дальнейшее, пусть и небольшое, снижение средней премии — примерно на 1-2%. А вот точечные изменения действительно разнонаправленные.

В отдельных субъектах были значительно увеличены территориальные коэффициенты — местами почти в два раза. Это связано с тем, что выплаты по ОСАГО там существенно превышают сборы. В итоге другие регионы фактически субсидируют эти территории. Банк России впервые пошёл на столь заметное повышение коэффициентов — прежде всего в Новосибирской области и Ингушетии. Там рост средней премии составил порядка 40-50%.

По остальной территории страны мы видим либо сохранение прежнего уровня, либо снижение. Наиболее заметное снижение зафиксировано на новых территориях.

Почему именно Новосибирская область и Ингушетия

Почему именно эти регионы? Это связано с аварийностью или со страховым мошенничеством?

— В первую очередь — с частотой ДТП. Самые высокие показатели у Южного федерального округа, в том числе у Ингушетии. Там частота аварий в два, а иногда и в три раза выше минимальных значений по стране.

Если говорить проще, в среднем по стране риск попасть в ДТП — около 4% в год?

— Да, всё верно. Есть регионы, где эта вероятность около 2%, а в Южном федеральном округе почти везде — 8-9%. Это одна сторона медали. Другая — Новосибирск.

Там крайне активны так называемые посредники, которые приезжают на место ДТП раньше всех, выкупают убыток и дальше "раскручивают" его. В результате страховые выплаты резко растут, а потерпевший в итоге получает меньше. В одном только Новосибирске выплаты превышают сборы почти на 700 млн рублей.

Поэтому и было принято решение повысить коэффициенты именно там? Причём не по всей области, а по отдельным районам.

— Да, мы надеемся, что это подтолкнёт местные власти активнее заняться проблемой. Если ситуация стабилизируется, коэффициент может достаточно быстро вернуться на прежний уровень.

Как работает тарифный коридор

Центробанк пересматривает эти коэффициенты раз в год?

— Да, один раз в год. Мы ждём нормализации ситуации. Как только это произойдёт, страховые компании смогут снижать среднюю премию за счёт базового тарифа. Понижение территориального коэффициента тогда можно будет делать позже.

Многие ли компании работают по верхней границе тарифного коридора?

— Это зависит прежде всего от страхователя. Чем выше риск — тем выше базовая ставка. Статистика подтверждает: молодые водители с небольшим стажем чаще попадают в ДТП, для них тариф выше. Опытные водители, которые редко попадают в аварии, наоборот, получают более низкие ставки — ближе к минимальным.

То есть коридор позволяет индивидуально подходить к каждому водителю?

— Да. Учитывается регион, возраст, тип транспортного средства и всё, что влияет на вероятность ДТП.

Б/у запчасти и ремонт по ОСАГО

2026 год обещает быть насыщенным изменениями. В частности, обсуждается идея ремонта по ОСАГО с использованием бывших в употреблении запчастей.

— Пока это не законодательная инициатива, но вопрос прорабатывается. В Минтрансе создана межведомственная рабочая группа, которая займётся регламентацией использования б/у запчастей. Сейчас эта сфера вообще никак не урегулирована.

Практика уже существует, особенно за Уралом. На Дальнем Востоке активно используются автомобили с правым рулём, для которых новых запчастей просто нет. Средний возраст автомобиля в России — около 16 лет, а где-то и выше. Машины стареют, и их нужно ремонтировать.

Сейчас задача — сделать использование б/у запчастей понятным, прозрачным и безопасным. Это мировой тренд, к тому же он экологичен. Если запчасти не влияют на безопасность дорожного движения, их использование вполне оправдано.

Проблемы с натуральным возмещением

Активно обсуждается и изменение системы натурального возмещения. Сейчас попасть на ремонт по ОСАГО становится всё сложнее.

— Мы уже больше года работаем над этой инициативой вместе с Банком России и Минфином. Раньше у производителей были большие склады запчастей, и страховые компании без проблем организовывали ремонт. Сейчас ситуация изменилась.

Сервисы часто отказываются от ремонта, опасаясь сорвать сроки и получить санкции. В итоге автовладелец хочет отремонтировать машину, но не может.

Один из вариантов решения — дать гражданину возможность самостоятельно отремонтировать автомобиль по ценам ОСАГО, а затем получить компенсацию. При денежной выплате вычитается износ, а при ремонте он оплачивается страховой компанией. Мы стараемся найти баланс, чтобы человек мог отремонтировать машину без доплат.

Камеры и штрафы за отсутствие ОСАГО

Как обстоят дела с фиксацией отсутствия ОСАГО с помощью камер?

— Об этом говорят уже много лет. По нашим оценкам, в среднем по стране без страховки ездят около 8-9% водителей. В Москве таких случаев почти нет, а в Южном федеральном округе доля значительно выше.

Это означает, что почти в каждом десятом ДТП потерпевшему приходится идти в суд. Поэтому логично, что система фотовидеофиксации должна заработать. Последнее, что мы слышали, — в этом году. Законопроект предусматривает, что штраф можно выписать не чаще одного раза в сутки.

Европротокол и жалобы автовладельцев

Как сегодня используется европротокол?

— Примерно в 50% случаев ДТП оформляются по европротоколу. Сейчас его можно использовать практически при любом ДТП без вреда жизни и здоровью, с лимитом до 400 тысяч рублей. Достаточно зафиксировать повреждения через приложение.

На что чаще всего жалуются автовладельцы?

— Главная боль — невозможность отремонтировать автомобиль. Отказы сервисов, нехватка запчастей, необходимость доплачивать из-за износа. Это самый растущий пласт обращений.

Остаются вопросы по коэффициенту бонус-малус, особенно у юридических лиц, которые не всегда знают о ДТП с участием своих водителей. При этом нас радует, что количество жалоб на ОСАГО второй год подряд заметно снижается.

Итоги и ожидания

Получается, что ОСАГО всё же стало реальной защитой, а не формальностью.

— Безусловно. Ушли дорожные разборки, система стала цивилизованнее. Да, есть ожидания, что старый автомобиль отремонтируют как новый, но это не всегда возможно. Используются в основном неоригинальные запчасти, и для большинства машин этого достаточно. Основная проблема — износ, который приходится доплачивать из своего кармана.

Похоже, 2026 год станет годом больших перемен для ОСАГО.

— Да, но нужно понимать: рост потребительской ценности системы неизбежно ведёт и к росту средней премии для всех автовладельцев.

Автор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы осаго автомобили страхование игорь моржаретто

Новости Все >
Сейчас читают
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Садоводство, цветоводство
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Садоводство, цветоводство
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Тело входит в режим жиросжигания за 20 минут: тренировка, которую делают дома
Новости спорта
Тело входит в режим жиросжигания за 20 минут: тренировка, которую делают дома
Популярное
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад

Лагерстремия, гранат и садовый гибискус помогают создать атмосферу южного сада даже в умеренном климате при правильном выборе и уходе.

Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Через 40 дней уже с плодами: эти сорта кабачков начинают сезон раньше остальных
Через 40 дней уже с плодами: эти сорта кабачков начинают сезон раньше остальных
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Просто лежите — а тело подтягивается: метод для тех, кому спорт всегда был в тягость
Физики заставили тепло течь вспять: тепловые вихри в графите изменят охлаждение процессоров Александр Рощин Не для рекордов, а для работы: советский тепловоз неожиданно удивил весь мир Сергей Милешкин Французский разворот: Макрон хочет говорить с Путиным вопреки мнению Брюсселя Любовь Степушова
Комната выглядит выше и чище: приём с карнизом, который выбирают в 2026 году
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Пять минут — и взгляд другой: экспресс-макияж делает образ собранным и современным
Пять минут — и взгляд другой: экспресс-макияж делает образ собранным и современным
Последние материалы
Всегда платили одинаково — а теперь вот так: правила ОСАГО в 2026 году удивили всех
Собор трёх святителей отмечают 12 февраля: древний спор изменил Церковь навсегда
Сердце растягивается как изношенный насос: эта привычка годами ведёт к опасному диагнозу
Километровый астероид пролетит у Земли 14 февраля: гигант пересечёт опасную зону
В Госдуме ответили на заявления о возможной блокаде Сувалкского коридора
Город любви снова по карману: Париж после года неподъёмных цен внезапно сдаёт назад
В единственном ПХГ Прибалтики осталось менее четверти запасов газа
12 февраля: Менделеев и водка, Байконур и день рождения Чарльза Дарвина
Тирамису на блинах удивляет с первого куска: секрет раскрывается только в разрезе
Соседи смеются над бабушкиными методами: но грядки отвечают двойным урожаем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.