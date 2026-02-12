Всегда платили одинаково — а теперь вот так: правила ОСАГО в 2026 году удивили всех

В авторской передаче Игоря Моржаретто "Нам по пути" в программе "АвтоПравда" — разговор о будущем ОСАГО в 2026 году. Почему в одних регионах страховка дорожает, а в других дешевеет, как работает тарифный коридор и какие изменения ждут автовладельцев. Об этом рассказывает директор по методологии страхования Российского союза автостраховщиков Евгений Васильев.

Что происходит с ОСАГО в 2026 году

— Сегодня говорим об ОСАГО. В последнее время в системе произошло немало изменений. Что ждёт автовладельцев в 2026 году? Как повлияло расширение тарифного коридора и почему в ряде регионов страховка подорожала?

— Если говорить в целом, произошло именно расширение тарифного коридора, без качественных изменений в системе ОСАГО. По стране мы фиксируем дальнейшее, пусть и небольшое, снижение средней премии — примерно на 1-2%. А вот точечные изменения действительно разнонаправленные.

В отдельных субъектах были значительно увеличены территориальные коэффициенты — местами почти в два раза. Это связано с тем, что выплаты по ОСАГО там существенно превышают сборы. В итоге другие регионы фактически субсидируют эти территории. Банк России впервые пошёл на столь заметное повышение коэффициентов — прежде всего в Новосибирской области и Ингушетии. Там рост средней премии составил порядка 40-50%.

По остальной территории страны мы видим либо сохранение прежнего уровня, либо снижение. Наиболее заметное снижение зафиксировано на новых территориях.

Почему именно Новосибирская область и Ингушетия

— Почему именно эти регионы? Это связано с аварийностью или со страховым мошенничеством?

— В первую очередь — с частотой ДТП. Самые высокие показатели у Южного федерального округа, в том числе у Ингушетии. Там частота аварий в два, а иногда и в три раза выше минимальных значений по стране.

— Если говорить проще, в среднем по стране риск попасть в ДТП — около 4% в год?

— Да, всё верно. Есть регионы, где эта вероятность около 2%, а в Южном федеральном округе почти везде — 8-9%. Это одна сторона медали. Другая — Новосибирск.

Там крайне активны так называемые посредники, которые приезжают на место ДТП раньше всех, выкупают убыток и дальше "раскручивают" его. В результате страховые выплаты резко растут, а потерпевший в итоге получает меньше. В одном только Новосибирске выплаты превышают сборы почти на 700 млн рублей.

— Поэтому и было принято решение повысить коэффициенты именно там? Причём не по всей области, а по отдельным районам.

— Да, мы надеемся, что это подтолкнёт местные власти активнее заняться проблемой. Если ситуация стабилизируется, коэффициент может достаточно быстро вернуться на прежний уровень.

Как работает тарифный коридор

— Центробанк пересматривает эти коэффициенты раз в год?

— Да, один раз в год. Мы ждём нормализации ситуации. Как только это произойдёт, страховые компании смогут снижать среднюю премию за счёт базового тарифа. Понижение территориального коэффициента тогда можно будет делать позже.

— Многие ли компании работают по верхней границе тарифного коридора?

— Это зависит прежде всего от страхователя. Чем выше риск — тем выше базовая ставка. Статистика подтверждает: молодые водители с небольшим стажем чаще попадают в ДТП, для них тариф выше. Опытные водители, которые редко попадают в аварии, наоборот, получают более низкие ставки — ближе к минимальным.

— То есть коридор позволяет индивидуально подходить к каждому водителю?

— Да. Учитывается регион, возраст, тип транспортного средства и всё, что влияет на вероятность ДТП.

Б/у запчасти и ремонт по ОСАГО

— 2026 год обещает быть насыщенным изменениями. В частности, обсуждается идея ремонта по ОСАГО с использованием бывших в употреблении запчастей.

— Пока это не законодательная инициатива, но вопрос прорабатывается. В Минтрансе создана межведомственная рабочая группа, которая займётся регламентацией использования б/у запчастей. Сейчас эта сфера вообще никак не урегулирована.

Практика уже существует, особенно за Уралом. На Дальнем Востоке активно используются автомобили с правым рулём, для которых новых запчастей просто нет. Средний возраст автомобиля в России — около 16 лет, а где-то и выше. Машины стареют, и их нужно ремонтировать.

Сейчас задача — сделать использование б/у запчастей понятным, прозрачным и безопасным. Это мировой тренд, к тому же он экологичен. Если запчасти не влияют на безопасность дорожного движения, их использование вполне оправдано.

Проблемы с натуральным возмещением

— Активно обсуждается и изменение системы натурального возмещения. Сейчас попасть на ремонт по ОСАГО становится всё сложнее.

— Мы уже больше года работаем над этой инициативой вместе с Банком России и Минфином. Раньше у производителей были большие склады запчастей, и страховые компании без проблем организовывали ремонт. Сейчас ситуация изменилась.

Сервисы часто отказываются от ремонта, опасаясь сорвать сроки и получить санкции. В итоге автовладелец хочет отремонтировать машину, но не может.

Один из вариантов решения — дать гражданину возможность самостоятельно отремонтировать автомобиль по ценам ОСАГО, а затем получить компенсацию. При денежной выплате вычитается износ, а при ремонте он оплачивается страховой компанией. Мы стараемся найти баланс, чтобы человек мог отремонтировать машину без доплат.

Камеры и штрафы за отсутствие ОСАГО

— Как обстоят дела с фиксацией отсутствия ОСАГО с помощью камер?

— Об этом говорят уже много лет. По нашим оценкам, в среднем по стране без страховки ездят около 8-9% водителей. В Москве таких случаев почти нет, а в Южном федеральном округе доля значительно выше.

Это означает, что почти в каждом десятом ДТП потерпевшему приходится идти в суд. Поэтому логично, что система фотовидеофиксации должна заработать. Последнее, что мы слышали, — в этом году. Законопроект предусматривает, что штраф можно выписать не чаще одного раза в сутки.

Европротокол и жалобы автовладельцев

— Как сегодня используется европротокол?

— Примерно в 50% случаев ДТП оформляются по европротоколу. Сейчас его можно использовать практически при любом ДТП без вреда жизни и здоровью, с лимитом до 400 тысяч рублей. Достаточно зафиксировать повреждения через приложение.

— На что чаще всего жалуются автовладельцы?

— Главная боль — невозможность отремонтировать автомобиль. Отказы сервисов, нехватка запчастей, необходимость доплачивать из-за износа. Это самый растущий пласт обращений.

Остаются вопросы по коэффициенту бонус-малус, особенно у юридических лиц, которые не всегда знают о ДТП с участием своих водителей. При этом нас радует, что количество жалоб на ОСАГО второй год подряд заметно снижается.

Итоги и ожидания

— Получается, что ОСАГО всё же стало реальной защитой, а не формальностью.

— Безусловно. Ушли дорожные разборки, система стала цивилизованнее. Да, есть ожидания, что старый автомобиль отремонтируют как новый, но это не всегда возможно. Используются в основном неоригинальные запчасти, и для большинства машин этого достаточно. Основная проблема — износ, который приходится доплачивать из своего кармана.

— Похоже, 2026 год станет годом больших перемен для ОСАГО.

— Да, но нужно понимать: рост потребительской ценности системы неизбежно ведёт и к росту средней премии для всех автовладельцев.