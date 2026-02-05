Конец эпохи пустых лозунгов — вот что комиссия ищет в заявках на гранты вместо воды

В программе "Казачья правда" — практический разговор о подготовке грантовых заявок. Руководитель департамента коммуникаций ПФКИ Ольга Кудишина объясняет, на что обращают внимание эксперты, какие ошибки чаще всего допускают заявители и как правильно выстроить бюджет, команду и календарный план проекта.

Как правильно подойти к грантовой заявке

— Мы хотели бы сделать короткую видеоинструкцию для людей, которые занимаются грантами от казачьего сообщества, чтобы все основные параметры были собраны в одном ролике. Какие ключевые вещи важно учитывать при подготовке заявки?

— У нас существует десять критериев оценки. Первое, что необходимо сделать, — зайти в методические рекомендации и внимательно их изучить. Там подробно описано, как эксперты оценивают проекты, что именно рассматривается по содержательной части и сколько баллов можно получить по каждому критерию в разных весовых категориях.

Если говорить об основных ошибках, то прежде всего стоит обратить внимание на уникальность проекта. Нужно чётко объяснить, почему ваш проект необходим конкретной целевой группе на конкретной территории. Почему он важен именно сейчас — в ближайший год или полтора. В заявке должно быть убедительное подтверждение актуальности и уникальности проекта.

Здесь помогут собственные исследования, уже существующие аналитические данные, профильные цитаты экспертов. Но важно, чтобы описание проекта не превратилось в набор цитат — такой "цитатник" не даёт понимания, что именно вы собираетесь реализовать.

Бюджет: детализация и обоснование

— Отдельного внимания требует бюджет. Он должен быть максимально подробным и детализированным. Эксперт может не знать ваш регион и не представлять, какие там рыночные цены. Например, если проект подаётся из Санкт-Петербурга, а реализуется в Запорожье, уровень зарплат будет разным — это необходимо обосновывать.

Все статьи расходов должны подтверждаться конкретными источниками: региональными данными Росстата, коммерческими предложениями подрядчиков, ценами местных поставщиков. Особенно это важно, если в проекте заложены логистические расходы.

Если, к примеру, творческая команда находится в одном регионе, а мероприятие проводится в другом и вы перевозите оборудование — этот блок должен быть подробно прописан и подтверждён. Желательно предоставить несколько коммерческих предложений, чтобы было понятно, откуда берётся итоговая сумма.

Команда проекта и специалисты

— Также важно грамотно описать команду. Помимо основного костяка, почти всегда требуются специалисты из разных сфер.

— Уникальные специалисты?

— Да, особенно если речь идёт о культурных, музейных или выставочных проектах. В последнем конкурсе, например, рекомендуется закладывать в бюджет федерального эксперта, который сможет оценить корректность исторического материала и исключить искажения. Это прямо указано в методических рекомендациях.

Если в команде есть монтажёр, но нет оператора или наоборот, это нужно чётко обозначить. Тех, кто входит в команду, следует подробно описывать: опыт, проекты, возможные награды. А специалистов, которых нет в штате, необходимо включать в бюджет — даже если они будут работать по договору подряда.

Можно приложить письма-согласия от таких специалистов с указанием стоимости услуг и сроков участия. Это помогает экспертам понять, что проект реалистичен и проработан.

Самопрезентация и ценности

— Не забывайте рассказывать о себе и о команде. Не стоит ни чрезмерно приукрашивать, ни излишне скромничать. Эксперт может быть из другого региона и просто не знать вас.

— Среднего варианта, по сути, нет.

— Да, это особенность нашего менталитета. Но важно помнить о ценностях, которые вы транслируете. Проект должен нативно отражать ценности, принятые в обществе и закреплённые законом.

Письма поддержки и календарный план

— Большое значение имеют письма поддержки. Они должны быть конкретными, с подписями и печатями действующих организаций. Если письмо даёт частное лицо или лидер общественного мнения, в нём должна быть указана реальная форма участия в проекте, а не просто слова одобрения.

Календарный план — ещё одно слабое место многих заявок. Его либо расписывают слишком подробно, либо, наоборот, слишком обобщённо. Нужно помнить: за каждый пункт календарного плана потом придётся отчитываться.

План должен быть логичным, с понятными и измеримыми этапами, и обязательно соответствовать бюджету и описанию проекта. Если в бюджете есть расходы, а в плане нет мероприятий, под которые они заложены, это вызовет вопросы у экспертов.

География и целевая аудитория

— Часто ошибки допускают при описании географии. Формулировка "Аудитория — вся Россия" требует очень серьёзного обоснования. Нужно чётко понимать, с какой именно целевой группой вы работаете и какими каналами будете до неё доходить.

Уникальность проекта часто связана именно с локальностью. Например, муралы в масштабах страны не уникальны, но для конкретного населённого пункта или сообщества они могут быть первыми и социально значимыми.

— Для конкретного сообщества...

— Именно. Как в вашем случае с муралами: для конкретного дома или небольшого населённого пункта герой и его изображение действительно имеют большое значение. Но важно чётко прописывать, где и для кого реализуется проект, чтобы не возникало несоответствий.

Блиц-опрос

— Заявка на грант — про историю или про СВО?

— В зависимости от проекта, они равнозначны.

— Участие детей в проекте — хорошо или плохо?

— Хорошо, если заявку подают взрослые и чётко понимают, как дети будут вовлечены.

— Нанимать человека для работы с грантовой документацией — правильно?

— Если речь о составлении заявки — скорее плохо. Если о последующей отчётности — это нормально.

— Команда должна быть большой или маленькой?

— Такой, какая действительно нужна для реализации проекта.

— Лучше крупный грант или небольшой и быстрый проект?

— Если вы подаётесь впервые, лучше начать с малого или среднего проекта.

— Можно ли подаваться на грант каждый год?

— Да, мы всегда ждём заявки.

— Грант — это способ заработка?

— Грант — это возможность сделать что-то полезное для общества. Если рассматривать его только как источник дохода, стоит подумать о рисках.

— Можно ли подавать заявку на обучение, например, по владению шашкой?

— Да, но это должен быть полноценный проект: школа, мероприятия и итоговое событие.