Деньги рядом, победа близко — но казаки спотыкаются на пустяках, которые решают всё

В программе "Казачья правда" — разговор о грантах и возможностях для казачьих проектов. Ольга Кудишина, руководитель департамента коммуникаций ПФКИ, объясняет, какие инициативы получают поддержку, какие ошибки чаще всего допускают авторы заявок, зачем нужны партнёрские письма и софинансирование, и почему сильную идею важно правильно оформить.

Какие проекты получают поддержку

— Сегодня мы говорим о грантах — о том, как живёт современное грантовое сообщество и какое место в нём занимают казаки. Какие проекты чаще всего попадают в грантовые заявки и действительно интересны фонду?

— Здесь несколько критериев. В первую очередь это социокультурные проекты, основанные на культурных ценностях. Они должны быть значимы для общества, конкретной целевой группы или территории, где реализуются.

Проекты должны быть уникальны — с доказанной новизной. Либо такого не было в России вообще, либо не было на конкретной территории.

Кроме того, все проекты, которые поддерживает фонд, в обязательном порядке транслируют традиционные духовно-нравственные ценности. Речь идёт об указе Президента 2022 года, где зафиксированы 17 таких ценностей. Все грантополучатели указывают, какие именно ценности присутствуют в их проектах.

— Это обязательное условие?

— Да, уже второй год. Нам важно, чтобы люди ещё на стадии заявки осознавали, какие ценности они транслируют и на что направлен их проект.

Участие казачества в грантовых конкурсах

— Насколько активно казаки участвуют в подаче заявок?

— Если говорить цифрами, за всё время завершено 15 конкурсов. По теме казачества подано более 1800 проектов — чуть меньше двух тысяч. Поддержано 179. Это около 10%, что полностью соответствует средней статистике по фонду.

В любом регионе или профессиональном сообществе ситуация примерно такая же: из ста заявок выигрывают 9-11. Поэтому казаки не выбиваются из общей картины. С учётом численности казачьего сообщества это неплохая активность, но, конечно, хотелось бы больше. Казачья культура — очень богатая, многовековая, и важно транслировать её не только внутри сообщества, но и за его пределы.

Типичные ошибки при подаче заявок

— Какие ошибки казаки допускают чаще всего?

— Сама культура казачества уникальна, а вот ошибки — вполне типичные. Такие же, как у всех творческих людей.

Одна из самых частых — проблемы с уникальностью и её обоснованием. Проект для авторов — всегда самый лучший, это их детище. Но часто не проводится анализ информационного поля.

Люди считают, что придумали нечто совершенно новое, а на самом деле похожий проект уже реализован в другом регионе. В итоге уникальность теряется, если заявляется, что такого не было вообще, и не уточняется, что не было, например, в конкретном субъекте.

— То есть базовый критерий уникальности часто игнорируется?

— Да. Это один из самых сложных критериев. Доказать новизну непросто. Здесь помогают аналитика, опросы, исследования — собственные или доступные данные ВЦИОМ, ВШЭ, региональных институтов.

Даже небольшой опрос — уже доказательная база. Особенно в проектах, связанных с конкретной культурой. Можно опрашивать и само казачье сообщество, и жителей территории, не относящихся к нему: интересно ли им, актуально ли, пришли бы они на мероприятие.

Ошибки в бюджете и команде проекта

— Часто ли ошибаются с бюджетом?

— Ошибка не в сумме, а в обосновании. Ограничений по бюджету нет, но сумма должна быть соразмерна проекту. Эксперты сразу видят, если бюджет раздут или, наоборот, искусственно занижен.

Например, если вы снимаете подкаст и закладываете аренду оборудования, эксперт должен понимать, что именно это за оборудование, на какой срок, какого уровня, по каким рыночным ценам. Желательно подтверждать это ссылками.

Ещё одна проблема — описание команды. Часто хорошо прописан только руководитель, а остальные участники упоминаются вскользь.

— По сути, не хватает резюме команды?

— Именно. Если это подкаст, должны быть понятны роли: ведущий, сценарист, режиссёр, оператор, монтажёр. Либо эти люди есть в команде, либо их работа должна быть заложена в бюджете.

Часто это не прописывается из-за того, что заявку делают в последний момент. Мы постоянно повторяем: не откладывайте подачу на последний день. 70% заявок подаются именно в последний день, независимо от того, сколько длится конкурс — 40, 60 или 80 дней.

Почему нельзя тянуть до последнего

— В спешке люди не успевают нормально описать команду, бюджет, партнёрские письма. Команду просто "не успевают дописать".

Хотя заявку можно готовить заранее — даже за год. У нас есть возможность создать тестовую заявку и потом просто скопировать её в действующий конкурс.

— Это действительно удобно.

— Да, но большинство всё равно откладывают. В итоге проект подаётся в режиме аврала, и это одна из ключевых причин отказов.

Партнёрские письма и софинансирование

— Отдельная тема — партнёрские письма. Особенно важны они для небольших проектов, муниципальных инициатив, небольших городов и посёлков. Если проект на 300 тысяч рублей, партнёрская поддержка серьёзно влияет на итоговую оценку.

Часто письма пишутся в последний день и выглядят одинаково. Формальные письма без конкретики фактически не работают.

— То есть важна конкретика?

— Обязательно. Если партнёр оказывает информационную поддержку, он должен указать ресурсы, охваты, количество публикаций.

Если предоставляет площадку или оборудование — что именно, на какой срок, на какую сумму. Эти средства можно честно включать в софинансирование.

Как софинансирование влияет на шансы

— Проекты с софинансированием выигрывают чаще?

— Формально требования нет, но конкуренция растёт. Сейчас она уже не в количестве заявок, а в качестве. Партнёрская поддержка показывает, что в проект поверили не только авторы, но и другие организации.

Средний процент софинансирования по итогам 15 конкурсов — 100%. В последнем конкурсе он достиг 134%. Чаще всего сейчас в заявках закладывают 30-50%. Бывает и 300 — это крупные, уже действующие проекты.

Успешные казачьи проекты

— Можете привести примеры удачных заявок от казаков?

— Один из самых известных проектов — "Казаки делают хиты". Многие встречали его на музыкальных стриминговых платформах. Проект успешно прошёл грантовую поддержку, а затем стал победителем специального музыкального отбора для детей и молодёжи. Казаки исполняют известные песни в современной обработке, и это действительно качественно сделано. Проект выступал на крупных мероприятиях, в том числе на подведении итогов премии "Мы вместе".

Есть проект "Казачья хортица" в Запорожской области, проекты с муралами, VR-музей казачества. Радует, что традиционная культура выходит за рамки фестивалей и осваивает современные технологии, становясь интересной молодёжи и широкой аудитории.

Ресурсные грантовые центры: польза и риски

— Сейчас в казачьем сообществе создаются ресурсные грантовые центры. Насколько это полезно?

— В части обмена опытом это очень перспективно. Сотрудничество с казачьим сообществом у фонда уже есть, проводились образовательные блоки.

В целом хорошо, когда в профессиональном сообществе появляются навигаторы — люди, которые понимают, куда с каким проектом идти.

Игровое кино — в Фонд кино, документальное — к нам, социальные проекты — в Фонд президентских грантов.

— А в чём риск?

— Риск в том, если такие центры начинают писать заявки за авторов. Тогда идея искажается, проект перестаёт быть авторским. Даже если заявка выиграет, реализовывать придётся уже не тот проект, который человек задумывал.

Кроме того, автор не проходит путь обучения и не формирует навыки проектирования. А без этого сложно дальше работать с грантами.

При этом около 50% победителей — это те, кто подаёт заявку впервые. Это возможно, если действительно разобраться, системно подойти и не откладывать всё на последние сутки.

