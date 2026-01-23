Протест как прикрытие операции: что в Иране оказалось важнее лозунгов и митингов

В программе "Горячие точки" спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова обсуждает события в Иране с военным аналитиком, ветераном военной разведки и востоковедом-иранистом Владимиром Онищенко. Протесты, "спящие ячейки", информационная война и попытка переворота — что реально происходит за закрытыми границами страны.

Информационный вакуум

— Добрый день! С вами Pravda.Ru и её специальный корреспондент Дарья Асламова в программе "Горячие точки". Сегодняшняя наша тема — Иран.

С конца декабря 2025 года в Иране началась волна массовых протестов на фоне экономических проблем и политического недовольства. Что это? Экономический кризис, политический протест, цветная революция или попытка государственного переворота? А может быть, всё вместе?

Сегодня у нас на связи военный аналитик, ветеран военной разведки, полковник в отставке, востоковед-иранист Владимир Онищенко. По ситуации в Иране мы можем сказать только: мы знаем, что мы ничего не знаем. Потому что новости из Ирана доходят отрывочно. Интернет отключён, связи с Ираном нет. Что на самом деле происходит?

— Ситуация с Ираном последние годы всегда оставалась сложной. И она действительно обострилась в декабре. Но это не первый раз, когда в Иране возникают протесты или люди выходят на демонстрации.

Кстати, кто знает хорошо Иран — особенно мы, иранисты, которые там бывают часто, — Иран не такая уж закрытая страна, и никакого деспотизма там нет. Там, наоборот, по Конституции и всем законам разрешается проводить мирные демонстрации. Люди выходят на улицу со своими лозунгами.

Как правило, это экономические лозунги — они были всегда. Когда повышались цены, когда менялся курс иранского риала и так далее. Вот эти экономические протесты не имели антиправительственного характера.

Но в этом декабре всё сложилось по-другому.

Спящие ячейки: кукловоды из-за океана

— То, что с Ираном нет связи, там отключён интернет, — это не просто так. Власти специально это делают, чтобы не было влияния извне. Сейчас идет масштабная информационная война против Ирана. Враги Ирана в лице США и Израиля ведут подрывную работу против Ирана круглосуточно.

В Иране усилиями спецслужб Запада была создана масса так называемых "спящих ячеек" практически по всей стране. Во всех крупных городах, в центрах провинций были созданы эти спящие ячейки, которые по команде с Запада подключаются к демонстрациям протеста, чтобы взбудоражить народ, показать, что это масштабное явление.

Вот почему из Тегерана эти протесты — сначала экономические — перебросились на другие города Ирана. Это было сделано, чтобы создать впечатление массовых протестов.

От мирных протестов к террору

— У Ирана есть свои законы, есть свои порядки. Когда протесты не выходят за рамки законов, когда там нет побоищ, нет столкновений, всё идёт нормально и даже под охраной полиции.

Но в этот раз опять иранскую лодку США и Израиль попытались раскачать. Откуда ни возьмись появилось оружие — нелегальное и припрятанное. Началась стрельба, метание гранат, коктейли Молотова. В каких-то городах даже применялись гранатомёты демонстрантами!

Это что — мирные демонстрации?

— Верно ли, что были убиты 500 силовиков?

— В силовиков стреляли специально, чтобы создать впечатление — идет борьба против "полицейского режима". Что касается потерь… Вы сами знаете, что во времена боевых действий невозможно подсчитать точное количество потерь, убитых или раненых.

План Израиля и США: от экономики к хаосу

— Тактический план Израиля и США был такой: из экономических протестов превратить это дело в политическое с лозунгами "свергнуть режим, существующий в Иране". А затем дать повод для того, чтобы можно было осуществить какую-то военную операцию против Ирана с целью захвата стратегически важных объектов — радио, телевидения и так далее --и объявить о смене режима.

То есть задача была посеять в стране очередной хаос, перевести его в разряд очередной "цветной революции". Сделать то же, что американцы делали во многих странах мира.

Но дело в том, что они не учитывают: Иран — это совершенно другая страна. Это не та арабская страна, например, как Ирак, где можно было просто осуществить сухопутную операцию, вторгнуться, поймать в бункере Саддама Хусейна и благополучно его повесить на радость всем недругам Ирака под надуманными предлогами, что там у Ирака есть химическое оружие.

А здесь то же самое — но предлогов не хватает. Я хочу подчеркнуть главное. Цель Израиля и США — свергнуть режим аятолл, теократический режим, то есть сорвать развитие мусульманской Исламской революции в Иране.

Это никто не скрывает. Даже Нетаньяху в июне, когда началось боестолкновение с израильтянами, открыто заявил, что наша цель — свергнуть иранский режим. А все остальные лозунги — только словесное прикрытие.

Теперь что касается самого Ирана. Иран — очень дисциплинированная, хорошо вооружённая страна. И она готова к любым злоключениям. Что касается обострения обстановки внутри Ирана и возможного нападения извне. Там довольно быстро войска и силы национальной гвардии (КСИР -Корпус Стражей Исламской революции), полиция и так называемые народные активисты навели порядок. А кто такие народные активисты? Это все те, кто поддерживает существующий режим в Иране.

Поэтому на этот раз попытка организовать переворот в Иране просто провалилась. Там быстро навели порядок. Сейчас там всё утихомирилось.

Трамп отступает: разведка работает

— И даже Трамп, который грозил нанести удары и поддержать народ Ирана, если там будут убивать протестующих, — ему же докладывают, что все не так просто. Иран не так изолирован. У нас каждое посольство в любой стране имеет свои виды связи, которые не зависят от интернета и всего прочего. Это я как военный человек знаю, который сам работал в арабских странах и в Иране.

Насчёт пострадавших: теперь вернёмся к этой цифре, которая всех будоражит. Это используют как раз противники Ирана, чтобы показать, какие злодеяния происходят в Иране.

20 тысяч погибших: манипуляция цифрами

— Но вот Bloomberg приводит такую цифру: 20 тысяч погибших мирных жителей. Так ли это?

— Вы знаете, этим источникам доверять полностью нельзя. Мы ведём подсчёт всегда в таких случаях по количеству тех пострадавших, которые были доставлены в больницы Ирана.

Вот за этим, кстати говоря, очень внимательно смотрели силы наведения порядка в Иране и считали количество. Буквально за первую неделю, когда в Америке говорили, что там уже тысячи погибших, там было буквально 200-300 человек, которых доставили.

А вот среди полицейских — там как раз цифры очень солидные. Там перевалило за несколько сотен, потому что над полицейскими поначалу издевались, камнями кидали, а потом начали убивать. Отлавливали. Были случаи, когда надругались над трупами, отрезали головы. Доходило до этого.

То есть провоцировалась обстановка к обострению любым путём. Сжигались как Коран, так и другие книги, священные для мусульман. Это для того, чтобы вызвать бурю недовольства, натравить одну часть населения на другую.

Оппозиция, эмигранты и мечты о шахском режиме

— В Иране, конечно, есть оппозиция. Но оппозиция контролируемая, она практически мирная. Другое дело, что её пытаются использовать извне. Те эмигранты, которые убежали в своё время, — поклонники шахского режима, вот такой, как этот Реза Пехлеви, которого Трамп метил посадить на трон нового шаха Ирана, и опять Иран превратить в послушного американского вассала.

— Устоит ли режим аятолл?

— Я вам так скажу: обстановка сейчас в целом нормализована в Иране. Когда протесты начали носить именно террористический характер, тогда власти Ирана начали действовать очень решительно и начали бороться с такими элементами именно как против террористов — жестоко и беспощадно.

Когда отловили несколько сотен таких террористов, самых явных, — там нечего было доказывать, их поймали на месте преступления, причём сами граждане Ирана, — их надо было по законам Ирана казнить просто. Они были приговорены.

Но, учитывая вой и скандалы, которые поднялись на Западе, и угрозы Трампа, власти Ирана отменили казни. И, наверное, заменят какими-то тюремными сроками и так далее. Режим Ирана устоит и в ближайшие недели, я бы даже сказал, и в ближайшие годы.

С нашей стороны, мы всегда рассматриваем, как это всё влияет на Россию и как это влияет на российско-иранские отношения. Они у нас сейчас просто прекрасные. Мы помогаем Ирану в рамках нашего соглашения о всеобъемлющем партнёрстве.

И я вам скажу так, что мы сейчас тоже советовали Ирану, как действовать в таких условиях. Мы посоветовали иранцам не сосредотачивать руководство страны в каком-то одном месте, в каком-то защитном бункере, в одном здании, в штабе и так далее. Рассредоточить по стране, чтобы даже в случае нанесения ударов уберечь лидеров Исламской революции.

Попытка цветной революции провалилась. Снова.