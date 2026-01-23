В программе "Точка зрения" капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин комментирует переговоры России, США и Украины в Абу-Даби. В центре обсуждения — роль военных в переговорном процессе, ключевое значение Донбасса, отказ от идеи перемирия и возможные сценарии дальнейшего развития ситуации.

Переговоры в Абу-Даби: что изменилось

— Сегодня, 23 января, в Объединённых Арабских Эмиратах, в Абу-Даби, начались трёхсторонние переговоры — Россия, США и Украина. Российскую делегацию возглавляет не Владимир Мединский, как раньше, а начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Вероятно, речь пойдёт о военных вопросах. Зеленский уже заявил, что будет обсуждаться условие России о выводе войск из Донбасса. Видите ли вы принципиальные отличия этих переговоров от предыдущих?

— Во-первых, новый глава делегации. Это человек, который профессионально разбирается в ситуации на линии боевого соприкосновения, к тому же Герой России. Аналогичные фигуры есть и с украинской стороны — там присутствует начальник генштаба вооружённых формирований Украины. Кроме того, в составе делегации есть и глава офиса, который на территории Российской Федерации объявлен экстремистом и террористом.

— То есть подобные составы делегаций — это нормально?

— Всякое бывает. В 1939 году в Кремль прилетал Риббентроп и встречался со Сталиным, а закончил он, как известно, на Нюрнбергском процессе. После вчерашних заявлений Зеленского, его угроз всем подряд, в том числе и нам, и американцам, становится понятно, что риторика у него — всё более агрессивная.

При этом у нас круглосуточно работают сотрудники Военно-следственного управления и Следственного комитета во главе с Александром Бастрыкиным. Они собирают доказательства геноцида киевского режима, в том числе на курской земле. Уже обнаружены братские захоронения с сотнями погибших. Всё это будет представлено, и суд будет наш, а не какой-то европейский.

Донбасс как ключевое условие

— Одно из ключевых условий переговоров — освобождение Донбасса. Для Киева это принципиальный регион: там сосредоточены наиболее подготовленные части. Если они не уйдут, нам остаётся освободить около 20% территории ДНР и небольшую часть Луганской области. Это прелюдия к мирному соглашению, а не к перемирию.

Позже они начали говорить об "энергетическом перемирии": мол, мы не бьём по НПЗ и танкерам, а они — по энергетике. Но при этом продолжают удары по нашим объектам, особенно в приграничных районах, например, в Белгородской области.

Мы это видим с 2022 года. Нас уже обманывали — Минск-1, Минск-2. Президент об этом прямо говорил. Поэтому предстоящая встреча будет серьёзной: переговоры ведут подготовленные люди, получившие чёткие инструкции.

— Неужели речь идёт только о Донбассе?

— Нет. Херсонская область — тоже наша территория, это закреплено в Конституции. Кроме того, ещё два года назад президент обозначил четыре региона. Так или иначе к этому придётся возвращаться. Сейчас на линии соприкосновения условия диктуем мы.

Ситуация на фронте и позиция Запада

— За последнюю неделю освобождены пять населённых пунктов, дальше будет больше. Есть продвижение на запорожском направлении, создаётся полоса безопасности в Харьковской области, работает группировка "Север". Это очевидно.

Трамп уже заявил: если начнут выдвигать неприемлемые условия, ничего не выйдет. Он настаивает, чтобы Европа не срывала договорённости, хотя именно она часто подталкивает Зеленского к жёсткой позиции. Пример — задержание французами танкера из Мурманска.

Это только начало длинного пути. Будут и условия по обмену пленными — давно не было полноценного обмена "всех на всех".

Мир или перемирие

— Эти переговоры — о перемирии или уже о мире?

— Это рабочая группа по миру, а не по перемирию. Идея временного перемирия — подача Киева и его покровителей. Любое перемирие даёт противнику время перегруппироваться, перевооружиться и затем нанести более серьёзный удар. Мы это уже проходили, в том числе в мае, когда соблюдали перемирие, а по нам били.

Кроме того, остаётся угроза терактов — ФСБ регулярно задерживает террористов, не только в приграничных регионах. Поэтому разговор будет тяжёлым. Одно из главных условий — освобождение Донбасса как основа для реального мира без присутствия сил НАТО на территории Украины.

Внутренние процессы на Украине

— Но об этом, кажется, публично не говорят.

— Говорят. Если представители американской переговорной группы общались почти четыре часа, значит, обсуждались не только Донбасс, но и экономика, и другие вопросы.

Что касается смены власти, то там есть кому этим заниматься. НАБУ работает. При необходимости можно и выборы организовать. Зеленский пытался сопротивляться, но безуспешно. Американцы всё это видят. Его поведение всё более неадекватно, и это замечают даже в США.

Почему военные во главе переговоров — это важно

— Это начало сложного переговорного пути. О приостановке боевых действий речи не идёт. Мы уже видели, к чему это приводит, в том числе в новейшей истории на Северном Кавказе. Неслучайно сейчас нашу делегацию возглавляет начальник Главного управления Минобороны.

С той стороны тоже сидят в основном военные, включая людей, объявленных у нас экстремистами и террористами. Фактически за столом — профессионалы, понимающие цену решений.

— Это, безусловно, воодушевляет.

— Это главный показатель. Мы будем смотреть, как пойдут переговоры, но я уверен, что свои позиции мы отстоим. Уже сейчас на Украине всё больше говорят о территориальных уступках.

Армия как главный фактор

— Многое зависит не только от дипломатов, но и от наших бойцов, которые прямо сейчас выполняют задачи в тяжёлых зимних условиях. За последние годы у нас сформировалась совершенно иная армия, способная решать любые поставленные задачи.

Это понимают и американцы, и здравомыслящие европейцы, и, вероятно, военные киевских формирований.

Итоги и выводы

— Правильно ли я понимаю, всё движется в нужном направлении, военные подключились, и это усиливает наши позиции?

— Я всегда говорю о киевском режиме, а не об Украине как таковой. Украина будет другой, но без нацистской идеологии. Заявления о трёхмиллионной армии — абсурд: такую армию невозможно содержать.

Мы видим истерику из-за сокращения помощи: требуют всё больше ракет, угрожают ударами. Ещё в 2022 году звучали сожаления об отсутствии ядерного оружия. Говорили и о химическом оружии, и о "грязной бомбе". Это людоедская риторика, характерная для нацистско-фашистского режима.

Сейчас рабочая группа будет обсуждать одно из ключевых условий — вывод вражеских войск с территории Донбасса.