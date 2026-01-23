Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Оценки за поведение снова в деле: почему эта идея пугает даже спокойных родителей

Правда ТВ » Точка зрения

В программе "Точка зрения" обсуждается возвращение оценок за поведение в российских школах. Доктор педагогических наук, профессор, сопредседатель движения "Образование для всех" Сергей Комков объясняет, зачем вводится эта мера, какие риски она несёт и при каких условиях может работать как инструмент воспитания, а не давления на учеников.

Оценка за поведение: зачем её возвращают

— С 1 сентября оценки за поведение могут появиться во всех школах, сейчас проект тестируют в нескольких регионах. В чём главная цель этой инициативы — воспитание или контроль?

— Думаю, это связано с тем, что в школах появилось массовое явление, которое называют буллингом. Это нетерпимое отношение учеников друг к другу и серьёзные конфликты между учителями и детьми. В связи с этим возникла потребность как-то оценивать поведение учащихся.

Этого в первую очередь потребовали педагоги и администрация школ. Но сегодня система продумана слабо, прежде всего с точки зрения критериев. Если бы мы вернулись к системе, которая существовала в советский период (а я начинал работать педагогом ещё в 1970-е годы), всё выглядело бы иначе.

Как это работало раньше

В советское время оценка за поведение формировалась не по отдельным инцидентам. В течение недели велась работа с классом: встречи учителей с учениками, общение с родителями. В конце недели проходило классное собрание, и классный руководитель на основе всей этой информации публично объявлял оценки.

Существовало всего две отметки: "удовлетворительно" и "неудовлетворительно". Если ученик вёл себя в рамках правил — ставили "удовлетворительно". Если допускал грубые проступки — "неудовлетворительно". Всё. Сейчас никакой нормативной базы под эту оценку нет, но сама идея возвращения отметки за поведение — на мой взгляд, правильная.

Нужна нормативная база и самоуправление

Прежде всего необходимо чётко определить нормативную базу. Кроме того, важно возрождать ученическое и общешкольное самоуправление. Это не новая идея — её развивали Шацкий, Сухомлинский. В более современное время эту систему успешно развивал Михаил Петрович Щетинин. К сожалению, его школу в итоге загубили чиновники.

Какая система оценок возможна

— Сейчас обсуждается, по какой шкале будут ставить оценки. Говорят о пятибалльной системе.

— Пока никто точно не знает. Механизм выставления оценки не представлен. В регионах идёт тестирование: где-то используют пятибалльную систему, где-то — трёхбалльную или четырёхбалльную. Но с пятибалльной системой возникает вопрос — что означает самая низкая оценка? Если "единица" — это уже, по сути, уголовная ответственность. Такого ученика тогда нужно отправлять в спецшколу.

Проблема субъективности и конфликтов

— Нет ли риска субъективности? Учитель ведь не может всё контролировать, особенно скрытые конфликты между детьми.

— Это действительно очень сложная проблема. Оценка за поведение не может быть делом одного человека. Её должен формировать классный руководитель в содружестве с педагогическим и ученическим коллективами.

Мы практиковали малые педагогические и ученические советы, где совместно обсуждали события недели: кого стоит отметить, а кто заслуживает серьёзного порицания. Иногда к таким обсуждениям привлекали и родителей. Только в такой модели оценка может быть объективной.

Если же учитель и ученик поссорились, написана докладная, а классный руководитель, не вникая в детали, просто ставит оценку — это неминуемо ведёт к напряжённости в классе и школе.

Конфликт школы и родителей

— Это может усилить конфликты между школой и родителями?

— Безусловно. Родители начнут защищать ребёнка, обвиняя учителя в предвзятости. В результате конфликт разрастается, вовлекая семью и школу. Поэтому оценку за поведение нужно вводить очень осторожно, профессионально и педагогически выверенно.

Первые итоги эксперимента

— Есть ли уже результаты в регионах, где проходит тестирование?

— Предварительных итогов пока нет. Но заметно, что результаты появляются там, где существуют хотя бы элементы школьного самоуправления. Там, где оценка обсуждается совместно с учениками, учителями и родителями, эффект есть.

Почему выбрали 5-8-е классы

— Почему эксперимент касается именно учеников с пятого по восьмой класс?

— Это наиболее эмоциональная и управляемая группа. Подростки этого возраста склонны к импульсивным поступкам. Старшеклассники уже лучше осознают последствия своих действий, а младшие школьники, как правило, более послушны.

В своё время я возглавил школу, которая занимала первое место в Москве по правонарушениям. Микрорайон даже называли "Чикаго". Через полтора года у нас не осталось ни одного ребёнка на учёте в милиции.

Главный педагогический принцип

— В чём был ваш секрет?

— Всё просто. Подростки ценят доверие и уважение. Они понимают наказание, если оно справедливо, но гораздо сильнее откликаются на доброе слово. Если ребёнка вовремя похвалить за хороший поступок, он потом сторицей ответит тем же.

— То есть поощрение эффективнее наказания?

— Конечно. Нужно быть добрым, но достаточно строгим. Это должна быть строгая доброта.

Будет ли оценка влиять на аттестат

— Станет ли оценка за поведение частью общей системы оценок и повлияет ли на получение аттестата?

— Этот вопрос пока обсуждается. В принципе, в аттестате может стоять итоговая оценка за поведение за весь период обучения. Но определять её должен объединённый педагогический совет с учётом мнения родителей и ученического сообщества.

Я считаю, что эта оценка должна быть двухбалльной — "удовлетворительное" или "неудовлетворительное" поведение. Неудовлетворительная оценка не должна лишать аттестата, но может учитываться при поступлении — как показатель умения человека жить и работать в коллективе.

