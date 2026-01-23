Протесты в Иране проверяли элиты на излом — но сломалось не то, на что ставили враги

В авторской программе "Личное мнение" Дарьи Митиной, историка, политика, секретаря Объединённой Коммунистической Партии, председателя Независимого профсоюза "Новый Труд", — разбор причин и последствий зимних беспорядков в Иране, реакции власти, роли внешнего вмешательства и того, удалось ли раскачать страну.

Итоги протестов и первые выводы

— На этой неделе в целом завершились 18‑дневные беспорядки в Иране. Попробуем проанализировать, чем всё закончилось и почему всё начиналось. Многие считают, что делать выводы рано — интернет в стране ещё был отключён. Однако даже при ограничениях уже можно опираться на достаточное количество источников и сделать первые выводы.

Расхождения в оценках и миф о расколе элит

Сегодня звучат разные оценки последствий происходившего: чего удалось добиться властям и протестующим, миновала ли угроза американского вмешательства, кто стоял за происходящим. Миф о том, что Иран не выдержит раскола элит, фактически рухнул.

Раскол, вероятно, действительно существовал. Одной из причин протестов стало политическое недовольство части иранских элит. Президент страны был избран вопреки ожиданиям значительной части руководства и воспринимается как либерал и реформист. Существовала версия, что протесты могли быть инспирированы обделённой частью элит, но если в ближайшее время не последуют масштабные кадровые перестановки, эта гипотеза вряд ли подтвердится.

Совместное заявление власти

Редким событием стало совместное заявление глав трёх ветвей иранской власти:

президента, спикера парламента и главы судебной системы.

В нём выражалась благодарность иранскому народу за выдержку и подчёркивалось, что стране удалось выстоять в условиях гибридной и террористической войны.

Власти пообещали согласованные усилия по решению экономических проблем, отметив, что беспорядки стали частью более широкой кампании давления на Иран.

Экономические причины и переход к насилию

Изначально протесты начинались как реакция на экономические трудности:

падение иранского риала,

рост цен, тарифов,

подорожание топлива и товаров первой необходимости.

Однако со временем они переросли в насильственные действия, которые Тегеран квалифицирует как деятельность террористических элементов.

По данным расследований, эти группы действовали при поддержке США и Израиля. Примечательно, что подобные признания прозвучали и в израильской прессе, где говорилось о попытках сформировать альтернативный центр силы в иранской эмиграции.

Позиция религиозного руководства

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи открыто признал тяжёлое экономическое положение граждан и подчеркнул, что люди имеют право выражать протест. Он призвал чиновников активнее работать над стабилизацией валюты и снижением цен.

Одним из первых кадровых решений стала отставка главы Центробанка, что для Ирана является обычной практикой и подчёркивает подотчётность экономических структур.

Милосердие и правосудие

Иранские власти заявили о двухвекторном подходе к последствиям беспорядков: строгом правосудии для тех, кто участвовал в насилии и террористических актах, и милосердии — для тех, кто был вовлечён обманом и не играл ключевой роли.

Начальник полиции публично призвал участников беспорядков добровольно сдаться, пообещав отсутствие жёсткого уголовного преследования для большинства из них.

Внешнее давление и военная угроза

Несмотря на спад протестной активности, внешнее давление сохраняется. Дональд Трамп публично заявлял о поддержке протестов и даже рассматривал сценарии силового смещения иранского руководства. В ответ Тегеран предупредил, что любое посягательство на верховного лидера будет расценено как акт агрессии.

Переброска американской авианосной группы в Персидский залив лишь усиливает напряжённость и свидетельствует о серьёзности происходящего.

Потери и аресты

Иранские власти сообщают о тысячах погибших, включая значительное число сотрудников силовых структур. Были проведены массовые задержания предполагаемых организаторов и участников террористических сетей, действовавших в различных регионах страны.

Западные оценки числа жертв значительно расходились с официальными данными. Однако, несмотря на масштаб потерь, главное для Тегерана — Иран не удалось раскачать и дестабилизировать.

Итог

Вооружённые силы страны приведены в состояние полной боевой готовности. Иран вступает в период подведения итогов, поиска виновных и одновременной подготовки к возможному внешнему давлению.