Гренландия расколола Запад — НАТО трещит по швам вовсе не из-за куска льда

В авторской программе "Личное мнение" Дарья Митина, историк, политик, секретарь Объединённой Коммунистической Партии, председатель Независимого профсоюза "Новый Труд", рассуждает о гренландском кризисе, истинных целях Дональда Трампа, расколе внутри Запада и рисках для России в Арктике.

Гренландия как симптом мирового кризиса

— Сегодня весь мир пытается ответить на вопрос, который звучит почти комично: зачем Дональду Трампу огромный кусок льда — Гренландия?

Является ли это анонсом реальной аннексии острова Соединёнными Штатами или отвлекающим манёвром, за которым скрываются другие решения мировой повестки? Истинные цели Трампа пока неочевидны, но развязка, вероятно, уже близка.

Аннексия как новая норма

Если бы ещё год назад кто-то сказал, что страна НАТО всерьёз рассматривает возможность аннексии территории другого члена НАТО, это показалось бы безумием. Сегодня же подобные сценарии уже не выглядят невозможными. За внешней комедийностью ситуации скрываются серьёзные и опасные процессы.

Кризис внутри НАТО и ЕС

Эскалация конфликта вокруг Гренландии привела к самому глубокому кризису трансатлантических отношений, вероятно, со времени создания НАТО. Участники конфликта лишены возможности уклониться от выбора — нейтралитет в этой ситуации невозможен.

Что такое Гренландия на самом деле

Гренландия — это около двух миллионов квадратных километров территории, сопоставимой по размеру с Казахстаном. Около 90% острова покрыто льдами. Население составляет менее 60 тысяч человек, большинство из которых — инуиты, обладающие устойчивым этническим самосознанием.

Доктрина Монро и новый экспансионизм

Интерес США к Гренландии укладывается в логику обновлённой доктрины Монро. Речь идёт о старом экспансионизме, который сегодня всё чаще называют неоколониализмом. Подобные попытки предпринимались и ранее — как после Второй мировой войны, так и в период холодной войны.

Антисоветский и антироссийский контекст

Исторически переговоры о покупке Гренландии носили откровенно антисоветский характер. Сегодня этот сюжет следует рассматривать прежде всего как антироссийский. Арктика остаётся единственным регионом, где Россия сохраняет безусловное стратегическое преимущество.

Европа между США и Россией

Гренландский кризис привёл к временной консолидации Европы. Однако это не означает долгосрочного разрыва с Вашингтоном. Разногласия между США и ЕС носят ситуативный характер, тогда как конфронтация с Россией — стратегическая.

Иллюзии и опасные заблуждения

Попытки высмеивать происходящее — опасная ошибка. За показной клоунадой скрывается серьёзная борьба за ресурсы и влияние. Основной удар направлен не против Дании, а против России и её позиций в Арктике.

Выбор для России

Ни союз с США, ни попытка восстановить отношения с Европой, ни роль младшего партнёра Китая не являются оптимальным путём. России необходимо формировать собственный центр силы и выстраивать систему безопасности, исходя из реальных возможностей и исторического опыта.

Вместо заключения

Происходящее вокруг Гренландии — это проверка на прочность всего мирового порядка. Иллюзии, шапкозакидательство и ситуативные надежды здесь недопустимы. Необходимо трезво оценивать угрозы, союзников и собственные силы.