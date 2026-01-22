Новый Совет мира уже готов, но без РФ он теряет смысл — интрига нарастает

В программе "Точка зрения" обсуждается инициатива Дональда Трампа по созданию Совета мира и возможное участие в нём России. Советник директора РИСИ Дмитрий Буневич объясняет, почему Москва осторожно относится к новым международным форматам, подчёркивает роль ООН и особый статус России в мировой политике.

Инициатива Дональда Трампа и реакция Москвы

— Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой созвать Совет мира. Уже существует устав, российская сторона его получила. Согласно документу, председателем совета становится Дональд Трамп, причём бессменно. Он получает исключительное право приглашать новых членов, продлевать мандаты, создавать или распускать вспомогательные органы и обладает решающим голосом. Вступительный взнос в миллиард долларов не является обязательным, но позволяет стать постоянным членом. Остальных приглашают на год.

Россия пока думает, Китай не комментирует, предложив опираться на ООН. Большинство европейских стран отказались, но согласие дали Казахстан, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Венгрия, ОАЭ, Бахрейн, Марокко, Аргентина, Вьетнам, Египет и Израиль. Какие здесь могут быть риски для России?

— Мне кажется, говорить именно о рисках — чрезмерно. Дмитрий Песков уже сказал, что документы поступили и изучаются. Причём важно анализировать не только сам устав, который уже появился в прессе, но и понимать, чем в действительности будет эта организация и какие цели в неё закладывает Вашингтон. Именно об этом сейчас идут консультации с американской стороной.

Россия всегда очень внимательно относится к своим международным обязательствам и к тому, в какие структуры она вступает. Это связано с её особым статусом в международных отношениях — прежде всего как постоянного члена Совета Безопасности ООН. Это особая миссия по поддержанию мира и недопущению глобальных конфликтов, основанная на центральной роли ООН.

Роль ООН и позиция России

— На прошлой неделе президент Путин принимал верительные грамоты у новых послов и вновь подчеркнул, что именно ООН должна играть ключевую роль в международных делах. Организацию часто критикуют, говорят о реформах, но на сегодняшний день именно ООН, объединяющая почти две сотни стран, обладает всеми полномочиями по поддержанию всеобщего мира. Поэтому любые решения России в отношении инициатив Трампа должны учитывать её статус сооснователя ООН и постоянного члена Совбеза.

Почему союзники согласились

— Как вы объясните согласие наших союзников — Казахстана, Белоруссии, Армении?

— Это вполне объяснимо. Дональд Трамп — политик с ярким темпераментом, ему важно быть в центре внимания, солировать на международной арене. Многие лидеры это учитывают. Мы видели, как на встречах в Белом доме его благодарили, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев делал ему комплименты.

Кроме того, если от приглашённых стран не требуется вносить миллиард долларов, то согласие не несёт для них серьёзных издержек. В случае Белоруссии есть и дополнительный контекст: ЕС долгие годы пытался изолировать Александра Лукашенко. Сейчас Минск выстраивает диалог с Вашингтоном, принимает американских посланников, делает символические шаги. Отказ от участия в таком совете выглядел бы нелогично.

Нужно ли России вступать в Совет мира

— Почему бы тогда и России не вступить? Запад тоже пытался нас изолировать. Может, стоит сделать шаг навстречу Трампу?

— Возможны разные варианты, в том числе обсуждение устава. Но официального ответа пока нет, вопрос обсуждается. При этом важно понимать: никакой изоляции России не было даже в 2022–2023 годах. Постоянный член Совета Безопасности не может находиться в изоляции по определению.

Россия активно участвует в БРИКС, ШОС, развивает отношения с Китаем, Индией, Бразилией, странами Ближнего Востока и Африки. Она находится в уникальном положении, поддерживая диалог и с Израилем, и с арабским миром, и с Ираном. Поэтому идея вступать в новый совет лишь ради демонстрации "неизоляции", не вчитываясь в устав, — это не уровень великой державы.

Совет мира и международное право

— В уставе уже нет прямой привязки к израильско-палестинскому конфликту, хотя изначально Совет мира задумывался для разрешения именно этой проблемы...

— Да, документ претендует на большее. Это само по себе не обязательно плохо, но нужно понимать, как новая структура будет соотноситься с ООН. Трамп, как известно, скептически относится к международному праву и к самой ООН, что вызывает серьёзные вопросы, если говорить о глобальной архитектуре безопасности.

Возможен ли торг с Вашингтоном

— Может быть, стоит торговаться: вы ослабляете давление, а мы рассматриваем участие в Совете мира?

— Переговоры такого уровня всегда охватывают широкий круг вопросов и носят принципиальный характер. Сводить их к формуле "ты мне — я тебе" — это сниженный уровень, не соответствующий ни задачам России, ни политическому стилю Владимира Путина.

Москва стремится к глобальным, взаимоприемлемым договорённостям. И уже исходя из них можно решать, вступать ли в те или иные организации, в каком формате и на каких условиях. Тем более, что Совет мира изначально задумывался как структура по ближневосточному урегулированию, а у России в этом регионе совершенно особые позиции.