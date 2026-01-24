Фонари и лыжи — нормальный февраль: как в Нижнем Тагиле превращают спуск в ночное шоу

В программе "Турподход" директор центра развития туризма города Нижний Тагил Павел Балин рассказывает о том, как город становится точкой притяжения для туристов. В эфире — зимняя "Лавина" на горе Белой, летние спортивные события, знаковые маршруты и места, которые стоит увидеть гостям Нижнего Тагила.

Лавина: как всё начиналось

— Нижний Тагил — это не только известные заводы, но и место притяжения для тех, кто любит спорт и активный отдых. Расскажите, пожалуйста, что такое "Лавина" и когда пройдёт это мероприятие.

— У Нижнего Тагила много стереотипов: говорят, что это прежде всего промышленный город, что здесь много заводов и объектов промышленного туризма. Это действительно так, но, помимо этого, у нас есть и природные, и спортивные локации. Спорт позволяет увидеть город с совершенно другой стороны — и туристам, и жителям, и гостям из соседних регионов.

На протяжении почти десяти лет Нижний Тагил принимал этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Изначально он задумывался как тестовый перед Олимпиадой, но был настолько хорошо организован, что Международная федерация сделала его регулярным. Это были трансляции по всему миру, в том числе на "Матч ТВ". Сейчас этапа Кубка мира у нас нет по понятным причинам, но крупные соревнования на трамплинах проходят.

Именно на базе трамплинов зародилось мероприятие "Лавина". Первая "Лавина" прошла на горе Долгой — это был тестовый формат, чтобы понять, будет ли интерес у горнолыжников. Интерес оказался настолько высоким, что склон просто не смог вместить всех желающих. Поэтому уже со второй "Лавины" мы переехали на гору Белую.

В этом году, 21 февраля, пройдёт уже 11-я по счёту "Лавина" на склонах горы Белой.

Гора Белая и формат мероприятия

— Гора Белая — это, конечно, не Альпы и не Кавказ, но один из самых инфраструктурно развитых горнолыжных комплексов Уральского федерального округа. Здесь несколько трасс, кресельные и бугельные подъёмники, гостиница у подножия, большая парковка, которую в сезон дополнительно расширяют.

Суть "Лавины" проста и при этом эффектна. В вечернее время участники поднимаются на вершину горы, после чего на склоне полностью выключают свет. Люди спускаются вниз с фонариками, гирляндами, фаерами — кто во что горазд. Есть и небольшие конкурсы на самый яркий и необычный образ.

Сам спуск занимает немного времени, но ежегодно в нём участвуют порядка 300 человек. При этом огромное количество зрителей приезжают просто посмотреть. В прошлом году я впервые наблюдал "Лавину" снизу и могу сказать, что для зрителей это выглядит даже более впечатляюще, чем для участников.

Развлекательная программа

— Пока участники поднимаются на склон (а это около 30-40 минут), внизу зрителей ждёт насыщенная развлекательная программа. Есть музыкальная площадка с диджеями, гастрономическая зона с горячими напитками — чаем, морсом, кофе. Это важно, чтобы люди могли согреться.

Отдельно организуется площадка для просмотра салюта. Уже несколько лет подряд мы проводим лазерное шоу, которое проецируется прямо на склон горы. Тематика меняется: иногда это спортивные мотивы, иногда — тагильские достопримечательности. Тем, кто спускается, это видно не так хорошо, зато со стороны выглядит очень необычно и захватывающе.

Количество зрителей с каждым годом растёт. Даже если число спускающихся стабильно держится на уровне 250-300 человек, зрителей становится всё больше — приезжают семьями, с детьми.

Для детей предусмотрены как уличные, так и тёплые площадки в павильонах. Несколько лет подряд у нас работала VR-зона, где дети могли посмотреть достопримечательности в виртуальной реальности. Сейчас у нас появился новый проект — виртуальный полёт над городом в формате 360 градусов, и мы планируем обязательно представить его на площадке.

Чем удивит "Лавина" в этом году

— Чем "Лавина" этого года будет отличаться от предыдущих?

— Мы всегда сохраняем базовые площадки — без них уже невозможно представить мероприятие. Но внутри стараемся каждый раз что-то менять. В разные годы, например, проводились сноуборд-контесты для любителей, когда любой желающий мог показать трюк и получить символическое вознаграждение. Это была скорее шуточная история, но она отлично вовлекала людей.

В этом году мы планируем обновить лазерное шоу — сделать его более масштабным и продолжительным, чтобы оно начиналось ещё до старта подъёма участников. Появятся новые фигуры и элементы, которых раньше не было.

Летние события и Тагильский трейл

— Какие ещё знаковые мероприятия запланированы в регионе?

— Если говорить о горе Белой, важно отметить и летний сезон. Горнолыжный комплекс — это, конечно, прежде всего зима, но лето тоже должно быть насыщенным.

Одно из ключевых мероприятий — Тагильский трейл. Это событие привлекает не только профессиональных бегунов, но и любителей. Старт у дистанций разный, а финиш, за исключением ультрамарафона, всегда на горе Белой — там же, где зимой проходит "Лавина". Есть детские дистанции, забеги для детей с родителями и дистанции разной сложности — от 3 до 65 километров.

Особенность трейла в том, что он проходит по историческому месту — Демидовской узкоколейной дороге, по которой в XVIII-XIX веках перевозили металл к реке Чусовой. Это не просто бег по пересечённой местности, а маршрут с исторической атмосферой.

В этом году трейл пройдёт 7 июня. Мы ожидаем около 700 участников. В прошлом году впервые проводили трансляцию не только в интернете, но и на экранах для зрителей на финише. В этом сезоне мероприятие станет ещё более масштабным — мы вошли в топ-5 событий Свердловской области и получили поддержку регионального правительства.

Что посмотреть в Нижнем Тагиле

— Что обязательно стоит увидеть в Нижнем Тагиле?

— Составлять этот список можно бесконечно, но если говорить о первом визите, то начинать стоит с центральной части города. Это набережная и главный пешеходный маршрут — Малахитовая линия, которая объединяет основные достопримечательности, музеи и красивые городские локации.

Обязательно стоит посетить Лисью гору — это древний подводный вулкан возрастом около 350 млн лет. С её вершины открывается панорамный вид на город. Там же находится музей "Лисьегорская башня".

У подножия расположен Музей-завод истории развития техники чёрной металлургии — уникальный промышленный комплекс, работавший с 1725-го по 1987 год. Сегодня это музейное пространство, где можно проследить развитие металлургии от демидовских времён до советского периода. Здесь проходят инсталляции, театральные представления, культурные события.

Тем, кого интересует современное производство, подойдут экскурсии на предприятия "Евраза" и ТМК. Это не просто музей — это погружение в реальный производственный процесс, с цехами, плавкой металла и высокотехнологичными пунктами управления.

Любителям экотуризма стоит обратить внимание на реку Чусовую. Летом по ней проходят сплавы, в которых ежегодно участвуют более 10 тысяч туристов. Это уникальная природа, скалы, эндемики и пейзажи, которые некоторые гости сравнивают с норвежскими фьордами.