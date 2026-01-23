Собрались на Золотое кольцо и забыли главное — путь изменился до неузнаваемости

В программе "Турподход" обсуждается расширение Золотого кольца России и его последствия для туризма. Исполнительный директор Союза городов Золотого кольца Наталья Булах объясняет, почему маршрут стал территорией выходного дня, какие города логично включать, как меняется инфраструктура и что ждёт туристов в год юбилея.

Золотое кольцо расширяют до 49 локаций: что это меняет

— В будущем году Золотому кольцу России исполняется 60 лет. Традиционно в Золотое кольцо входило девять городов, а сразу после Нового года сообщили, что маршрут расширяется до 49 локаций — добавляются города, сёла, посёлки и даже национальные парки. Как вы относитесь к такому расширению?

— Сказать, что это неправильно, я не могу. Скорее можно порассуждать, почему такой подход имеет право на существование. Мы привыкли, что Золотое кольцо — это кольцевой маршрут. В этом году ему будет уже 59 лет.

Как появилось "Золотое кольцо" и почему оно менялось

— Изначально в него входило восемь ключевых городов, опорных.

— Углич, по-моему, добавился позднее...

— Да, Углич добавили в 2018 году по инициативе руководства города: оно обратилось к президенту Владимиру Путину с просьбой включить Углич в маршрут — и город включили. Тогда, в 2017–2018 годах, этим вопросом занималось министерство культуры, и каждому городу выдали свидетельство участника национального проекта "Золотое кольцо".

А если возвращаться на 58-59 лет назад, когда маршрут, по сути, создал Юрий Бычков... Он проехал по нему на своём красном "москвиче", в ноябре, в не самую приятную погоду, и написал серию очерков, которые выходили в газете под общей рубрикой "Золотое кольцо". Сам термин — его, мы знаем автора: Юрий Александрович Бычков, журналист, искусствовед, автор многих книг.

Важно, что между 1967-м и 1971-м годами маршрут обрёл инфраструктуру: подключилось государство, сделали дороги, построили гостиницы, парковки, развивали музеи. И уже в 1971 году по маршруту поехали автобусы. Ехали "Интурист", профсоюзные группы, на семь-десять дней, через все города. Мы даже находили экскурсоводов и работников той сферы, которые работали тогда, брали у них интервью — очень интересно.

И при этом уже в 70-е годы количество городов в маршруте менялось: был основной каркас, а дальше добавлялись города между опорными — доходило до 22. Но сейчас, давайте честно, много ли людей поедет на десять дней через восемь-девять городов?

— Скорее почти никто. Разве что те, кто приезжает издалека и хочет увидеть всё за один раз.

Золотое кольцо как "маршрут выходного дня" и "малые кольца"

— Именно. Сегодня Золотое кольцо стало маршрутом выходного дня. Основная аудитория — москвичи и Подмосковье: выезжают в пятницу вечером, пятница-суббота-воскресенье, возвращаются в понедельник утром. За два-три дня они посещают два-три города.

Есть и модный формат city break — когда люди выбирают один город и проводят выходные в нём. А на Золотом кольце удобно то, что есть "малые кольца". Самое грустное для автолюбителя — возвращаться по той же дороге назад. А здесь можно каждый раз строить новый круг: Москва — Владимир — Суздаль — обратно через Переславль и Сергиев Посад. Или, например, Ростов — Углич — Ярославль и дальше.

Получается, что сегодня Золотое кольцо — уже не столько маршрут "из точки А в точку Б", сколько территория. По сути, это макротерритория, туристическая экосистема: есть опорные города, а вокруг — множество маленьких интересных городков, посёлков и даже деревень.

Какие регионы формируют "территорию" Золотого кольца

— Кстати, в Ярославской области принят закон: будут возвращать названия вроде "Сельцо", "Слобода".

— Это только в одном регионе?

— Да. Там скоро появятся населённые пункты с такими названиями.

И в целом благодаря множеству небольших исторических мест можно сказать, что появляется большая территория Золотого кольца. Если говорить о базовой географии, это пять регионов: северо-восток Московской области (Сергиево-Посадский район), Ярославская, Владимирская, Костромская, Ивановская области...

— Вы имеете в виду, что добавилось?

— Нет, я говорю о привычной территории. А если про добавления: большинство предлагаемых пунктов находятся внутри этой зоны.

Например, Сергиево-Посадский округ — это Хотьково и Абрамцево, логистически это вполне естественно. Я очень люблю Хотьково и считаю, что туристически оно недооценено. Люди едут в Абрамцево и не знают, что рядом можно провести целый день. Там есть частный музей "Дом урядника", монастырь с музеем, косторезная фабрика, абрамцево-кудринская резьба — много всего.

Поэтому, если речь о пунктах в нашей зоне, я только за. Но если смотреть на города за привычными границами…

— Например, Нижегородская область, Тверская?

— Да. И вот тут спорно. Меня недавно спрашивали: "Золотое кольцо — это медалька на грудь, знак "хороший туристический город”?" Я говорю: "Нет. Это историческая территория".

Концепция маршрута и спор вокруг "дальних" включений

— Изначально у Золотого кольца была чёткая концепция: города Северо-Восточной Руси, общая история и архитектура. Если добавляется, условно, Нижний Новгород — это уже другая логика.

— Вы правы. Мы сами придерживаемся позиции, что Золотое кольцо — это древнерусские города на северо-востоке от Москвы, с общей историей. Ростовско-ярославские земли, Владимиро-Суздальские княжества — общая культура, близкие промыслы, схожая кухня.

Территория и даёт право говорить, что это единое пространство. А что касается Нижнего Новгорода — есть интересный вариант объяснения. Если смотреть не на древнерусский период, а ближе к XX веку, на 300-летие Дома Романовых... Тогда Николай II с семьёй отправился по маршруту и посещал города, которые во многом совпадают с "золотокольцовскими". Неслучайно подбирались точки, была задача показать территорию, на которой закрепилась русская государственность. И выезжали они на маршрут из Нижнего Новгорода — оттуда, откуда войско Минина и Пожарского шло освобождать Москву. Поэтому Нижний Новгород в том историческом маршруте присутствовал.

— То есть концепция может сместиться, но останется в логике русской государственности и объединения земель. Посмотрим, что получится.

Союз городов Золотого кольца: как принимают новых участников

— А Союз городов Золотого кольца тоже расширится? Новые города должны войти в него?

— Не обязательно. Союз — добровольная некоммерческая организация: муниципалитеты объединяются по желанию. Так было и с Угличем: прошло собрание глав городов, приняли решение — включили.

С Угличем история была непростая: то исключали, то включали, но с 2018 года он в союзе. Если к нам обратятся новые населённые пункты, вопрос будет рассматривать собрание глав.

Но важнейшие критерии: нахождение на маршруте, история, достопримечательности. И главная проблема малых пунктов — слабая туристическая инфраструктура: дороги, гостиницы, парковки, — требует серьёзных вложений.

Инфраструктура и инвестиции: что будет с наплывом туристов

— Если маршрут расширяют на десятки локаций, поток туристов вырастет. Крупные города справятся. А маленькие? Даже сейчас спорят: кому-то не хватает бюджетных вариантов размещения, кто-то говорит, наоборот, не хватает "четвёрок" и "пятёрок". Как города будут решать это? Может, объединение поможет обмениваться опытом?

— Я присутствовала почти на всех заседаниях оргкомитетов к юбилею. Поднимался вопрос финансирования: есть рекомендация правительства тратить единую федеральную субсидию регионов на населённые пункты, входящие в Золотое кольцо. То есть у регионов появляется и право, и аргумент направлять средства именно туда.

— И инвестиционная привлекательность тоже может вырасти, придут инвесторы.

— Да, туризм — не только сфера госрегулирования, во многом это частный бизнес. Мы очень ждём, что и в малых городах, и в крупных будут появляться инвесторы, которые вложатся в гостиницы, музеи, рестораны, чтобы было где остановиться и поесть.

И есть сдвиги: ещё три года назад в городах Золотого кольца почти не было пятизвёздочных отелей. Сейчас они появляются буквально в каждом городе — это ответ на запрос времени.

Новые форматы: интерактив, иммерсивные экскурсии, музеи-театры

— Переформатирование Золотого кольца идёт давно. Мы с вами знакомы много лет, я ездила с вами в поездки и видела, какая работа проделывается. Храмы и монастыри важны, но современному поколению этого мало: нужны интерактив, новые форматы, гастрономия, современные музеи. Что сегодня лучше всего работает для привлечения аудитории?

— За последнее время появилось много интерактива. Это не только про молодёжь, это общий тренд. Люди не хотят быть просто слушателями, когда им рассказывают, "посмотрите налево, посмотрите направо". Люди хотят включаться в процесс. Интерактивность помогает лучше почувствовать дух места. Сейчас почти в каждом городе есть интерактивные экскурсии.

Форматов становится больше, на разный вкус. Появилось много музеев нового типа — театров-музеев, где ты не просто смотришь экспозицию, а получаешь погружение в эпоху. Например, в Ростове Великом есть проект, где вас погружают в начало XX века: вы реально на время теряете ощущение современности.

В Сергиевом Посаде появился музей книги "Алиса в Стране чудес". Не все знают, что Льюис Кэрролл был в Сергиевом Посаде и оставил воспоминания об этом. В музее интерактивная программа, гостей встречает Безумный Шляпник, получается интересное погружение.

Важно, что такие объекты растут из истории места, а не берут тему с потолка. Людям это интересно. И вообще сейчас заметен возврат к аутентичности, к "настоящности". После периода, когда искусственный интеллект был везде, пошёл запрос на человечность, то, чего ИИ не даст, — тепло человеческого голоса и рук. Поэтому экскурсоводы работу не потеряют, аудиогиды их не заменят, люди всё равно едут к людям.

Ярославль: рост турпотока, театральные события и гастрономия

— В конце прошлого года Ярославль во многих туристических рейтингах показал рекордный рост турпотока. С чем вы это связываете? И как в целом прошли праздники — много было туристов на Золотом кольце?

— Туристов было очень много. Я сравнивала цены на гостиницы в Ярославле и Москве — в Москве было дешевле. В Ярославле сложно было найти места, стоимость номеров зашкаливала.

И даже на ноябрьские праздники был шквал, хотя это почти не сезон: холодно, мрачно. Но города Золотого кольца это почувствовали.

В Ярославле в прошлом году было важное событие — юбилей Волковского театра. Ярославль позиционирует себя как театральная столица Золотого кольца.

— Родина театра, в принципе...

— Родина первого профессионального русского театра — Театр имени Фёдора Волкова. У нас много лет проходят два фестиваля.

Весной — БТР ("Будущая театральная Россия"), куда съезжаются выпускники театральных вузов, это своего рода биржа талантов. Осенью — традиционный Волковский фестиваль, уже международный.

А в прошлом году театр вышел на улицы. Фестиваль назывался "Волков. Подмостки", шёл несколько дней, спектакли играли на улицах, во дворах. Были театрализованные экскурсии с наушниками — прогулка по местам, связанным с Волковым. Были спектакли в трамвае, в транспорте. И был ещё гастрономический театральный фестиваль: спектакли ставили прямо в ресторанах — гастроспектакли. Плюс традиционные городские события: "Пир на Волге", городской пикник. По данным аналитиков, было больше 150 тысяч посетителей.

— Люди всегда любят поесть — неудивительно.

— Да, но с аутентичной едой сложно. Есть яркие примеры: Суздаль — огурец, медовуха; Переславль — ряпушка; Ростов — уха, лук, даже варенье из лука; Кострома — сыр; Владимир — вишня. А вот с Ярославлем сложнее. Пытаются много лет найти. Есть вариант — ярушки, пельмени с рыбной начинкой. Это вкусно, но всё равно хочется, чтобы у города появилась своя историческая кухня. При этом в Ярославле растёт ресторанная сцена: интересные места, сильные шефы.

— "Ванильное небо" — это же Ярославль. У них "Ярославская трапеза".

— Да, это уже классика: вид на Волгу, и кухня, и формат.

— И там ещё рассказывают историю блюд, повар выходит, объясняет.

— И каждый год появляется всё больше сильных проектов — например, "Закрома". В Ярославль можно ехать и за впечатлениями, и за гастрономией.

Автотуризм и дороги: главный тормоз для малых точек

— Ещё один тренд — автотуризм в России. Кажется, новые небольшие города могут выиграть: туда удобнее всего добираться на машине. Но с логистикой там, вероятно, пока сложно.

— Да, это серьёзная проблема. Золотому кольцу повезло: основные трассы берут поток на себя — М-7, М-8. М-8 сейчас реконструируют, надеемся, что участки расширят до четырёх полос. Но стоит съехать в сторону — второстепенные дороги часто не соответствуют даже минимальным требованиям.

Пример: усадьба дворян Леонтьевых в деревне Воронино, Ростовский район Ярославской области. Комплекс — шикарный, всего в 20 километрах от трассы. В Петровском сворачиваем — и дорога уже несколько лет практически непроходима. Туроператоры раньше возили туда группы автобусами: там музей Суворова, семейные архивы, гостиница, проводятся собачьи бега. Но за последний год туроператоры отказываются: дорога не позволяет. И, к сожалению, в планах правительства ремонт пока не стоит.

— Если расширяют маршрут, туда же надо как-то добираться.

— Именно. В этом смысле новый список может стать сигналом для региональных властей: дороги нужно делать.

Юбилей и планы: что ждать в 2026–2027 годах

— Предстоит юбилей Золотого кольца. Куда ехать, чтобы почувствовать этот праздник, как идёт подготовка, чего ждать?

— Золотое кольцо — огромное, на нём работают тысячи людей: отели, сувенирные магазины, музеи, фестивали. Из этого богатства важно выделить ключевое.

Точно будут интересные выставки в музеях-заповедниках. В августе прошлого года мы собирали совещание федеральных музеев на Золотом кольце, музеи озвучивали планы — ожидаются сильные проекты.

По событиям календарь ещё формируется. Мы рассматриваем 2026 год как год подготовки: какие-то фестивали пройдут впервые, чтобы обкатать формат и мощно выстрелить в 2027-м. Например, в Ярославле впервые пройдёт семидневный фестиваль "Сады над Волгой". Это будет очень красиво: площади украсят цветочными композициями, все города Золотого кольца тоже примут участие. Формат отработают, а затем в 2027 году, вероятно, сделают ещё сильнее.

И, конечно, традиционные фестивали станут ярче. В днях городов обязательно появятся площадки Золотого кольца, которые представят всю его мощь и красоту.