Диана Сорокина

Льготная ипотека перестала быть льготной: в новых условиях кроется главный сюрприз

Точка зрения

Программа "Точка зрения" на Pravda.Ru посвящена новым правилам льготной ипотеки и региональным ограничениям социальной поддержки. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказывает о цензе оседлости, росте цен на жильё и принципах справедливого распределения льгот.

Льготная ипотека в регионах: новый баланс или дискриминация?

— В Ямало-Ненецком автономном округе вступили в силу новые правила льготной ипотеки и программ поддержки молодых семей. Теперь помощь доступна только тем, кто родился в России или прожил здесь не менее 20 лет. Это решение вызвало широкий резонанс. В чём суть новых требований и кто теперь может рассчитывать на поддержку государства?

— Начнём с того, что жилищный вопрос — один из самых болезненных. Есть федеральная очередь льготников, сформированная ещё до 2005 года: ветераны боевых действий, инвалиды, граждане, нуждающиеся в улучшении условий. Есть и региональные очереди — для тех, кто встал на учёт позже.

В последние годы мы видели много резонансных историй, когда жильё получали так называемые "новые" граждане Российской Федерации. И это вызывало серьёзное возмущение среди очередников. Поэтому регион, реализуя свою программу и ориентируясь на коренное население, ввёл дополнительные критерии.

Почему ужесточили требования

— В Госдуме давно обсуждаются предложения о так называемом "цензе оседлости" — не только для жилищных программ, но и для различных льгот и выплат. Это касается и материнского капитала, который можно направлять на улучшение жилищных условий.

Например, по моей инициативе и с участием коллег были приняты изменения: введены ограничения для тех, кто раньше мог пользоваться средствами маткапитала, а теперь не может. Речь идёт о случаях, когда российское гражданство получалось уже после рождения детей. Эта лазейка для иностранцев была закрыта, поскольку нарушала саму идеологию материнского капитала.

Сейчас право возникает, если ребёнок родился у матери — гражданки России, и гражданство получено ею по рождению. Это не обязательно означает рождение в России — критерии подробно прописаны в законе о гражданстве — но злоупотребления исключены.

Социальная напряжённость и резонансные истории

— Сегодня мы видим, как новые граждане начинают претендовать на меры социальной поддержки. Формально все граждане России имеют равные права, но у жителей регионов возникает закономерный вопрос: почему многолетняя очередь практически не движется, а кто-то получает жильё сразу. Это порождает социальную напряжённость, конфликты, обвинения в адрес чиновников и диаспор. Мы, конечно, не правоохранители и можем лишь догадываться, как такое происходит, но такие ситуации выглядят некрасиво и часто заканчиваются громкими скандалами.

Бывали случаи, когда только после резонанса и вмешательства глав регионов или федеральных чиновников людям наконец выдавали жильё, положенное по решению суда. До этого годами могли просто затягивать исполнение этого решения.

Льготная ипотека и её последствия

— Государство продолжает выделять значительные средства на льготную ипотеку, но важно понимать: за неё всё равно платит бюджет, субсидируя процентную ставку. К сожалению, отсутствие разумных ограничений в прошлом привело к тому, что льготные кредиты стали использовать как инвестиционный инструмент.

Покупали жильё на этапе строительства, перепродавали, накачивали деньгами банковский и строительный сектора. В основном это происходило в крупных городах. Активно строились апартаменты без социальной инфраструктуры, что создало дополнительную нагрузку на регионы.

Сегодня программа семейной ипотеки действует, президент дал поручение её продлить, но требования стали жёстче. Это правильно: льготы должны быть адресными и справедливыми.

Рост цен и региональные перекосы

— Удивляет динамика роста цен на жильё. В одних регионах стоимость квадратного метра выросла на 20-30%, в других — осталась на прежнем уровне или даже снизилась. Это говорит о различных спросе и условиях на местах.

Нужно активнее развивать механизмы покупки вторичного жилья, особенно там, где новостроек практически не появляется. Например, на Чукотке, где из-за сложных климатических условий новое жильё почти не строится.

Справедливость региональных решений

— Если вернуться к ситуации в ЯНАО, насколько новые условия соответствуют федеральным принципам равенства и недискриминации?

— Речь идёт о поддержке тех, кто действительно связан с регионом и давно в нём живёт. При этом, конечно, очень важно не допускать дискриминации. Если у кого-то будут возникать сомнения в законности принимаемых решений, всегда есть возможность обратиться в прокуратуру или суд.

Жилищный вопрос — один из самых острых. Его нужно решать так, чтобы помогать людям и не доводить ситуацию до взрыва эмоций и скандалов.

Какие критерии могли бы быть справедливыми

— Какие альтернативные критерии распределения льгот вы считаете наиболее эффективными?

— Ограниченность ресурсов и практика подталкивают к уточнению и ужесточению программ. Принципы нуждаемости и адресности должны работать реально, а не на бумаге.

Сегодня страдают именно те, кто действительно нуждается в жилье, но не может его приобрести из-за высоких требований. При этом покупательная способность материнского капитала снижается: да, он индексируется, но рост цен на жильё часто опережает инфляцию и индексации.

Важно учитывать реальную ситуацию в конкретном регионе: есть ли новое жильё, может ли семья внести первоначальный взнос, позволяет ли доход обслуживать даже льготный кредит.

Льготные программы нужны, ресурсы для них есть, но разумные ограничения должны вводиться вовремя, чтобы дешёвые государственные деньги не превращались в инструмент заработка, лишая другие семьи возможности решить жилищные проблемы.

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
