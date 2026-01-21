Захват Гренландии запустит необратимый процесс: один шаг Трампа ударит по НАТО и ЕС

В программе "Точка зрения" обсуждаем возможную аннексию Гренландии США и её значение для мировой политики. Политолог Андрей Суздальцев объясняет, почему конфликт на Украине стал "окном возможностей", как меняется роль Европы и НАТО и чем усиление США в Арктике грозит России и всей системе международных отношений.

Почему США всерьёз нацелились на Гренландию

— Как вы оцениваете происходящее вокруг Гренландии? Трамп действительно готов её аннексировать?

— Абсолютно серьёзно. Трамп от этой идеи не отступится. Это уже третья попытка США присвоить Гренландию. Первая была ещё в середине XX века, до этого — в XIX. Сейчас всё будет подаваться так, будто ничего экстраординарного не происходит.

Нам объяснят, что "Запад един", что всё делается ради безопасности. Дания якобы не может обеспечить защиту, НАТО без США — тоже, значит, пусть американцы контролируют территорию. Для Дании это представят как нечто несущественное — мол, никаких реальных потерь.

Контроль или фактическая аннексия

— Но одно дело контроль, а другое — собственность. Ведь речь идёт не о базах, а о флаге.

— Базы им не нужны, хоть шестую предлагай. Формально может ничего не измениться: паспорта те же, перемещения свободные. Но будет американский флаг. Скорее всего, всё закончится десантом — без выстрелов.

Данию спровоцируют, а сделать это легко. Это бывшая империя с амбициями. Она активно выступает против России, передала Украине практически всё, что могла. Ситуация там очень жёсткая. Думаю, в итоге просто поднимут флаг — и всё.

Распад однополюсного мира

— И что это будет означать для мира?

— Это явный распад однополюсного мира. Не "второй фронт" для Европы, а рассыпание всей конструкции — НАТО, Евросоюза.

Это как песчаный замок, который высох и рассыпался, или электромагнит, у которого отключили питание, — всё падает. Этим сразу воспользуются внутренние центры недовольства: Венгрия, Словакия, — к ним тянутся чехи, остаётся Австрия. Эти процессы — исторические, они в центре Европы, без выхода к морю, с собственными интересами.

Украина как "окно возможностей"

Европа завязла в украинском конфликте. Для многих стран это стало "окном возможностей": можно что-то потребовать от России, пока нам не до них.

То же самое делает и Трамп. Без конфликта на Украине ни покупка, ни захват Гренландии были бы невозможны. Европа сейчас разрывается в разные стороны, теряется, и этим пользуются.

Выгодно ли это России

— Вопрос — выгодно ли это нам. Тактически — да. Это ослабляет Европу на украинском направлении. Украина уходит с первых полос, внимание переключается.

Но стратегически — плохо. Нам важно юридическое признание наших территорий. Мы всё-таки соблюдаем международное право. Кроме того, США вдвое увеличивают своё присутствие в Арктике, а это крайне чувствительная зона.

Арктика и борьба за ресурсы

— За Гренландией — Северо-Западный проход, короткий путь между океанами, о котором мечтают сотни лет. Плюс колоссальные ресурсы.

Гренландия буквально набита полезными ископаемыми. Добывать там сложно, но проще, чем на арктическом шельфе. Борьба идёт именно за это. Наша задача — использовать гренландский фактор в переговорах и добиться почётного мира.

Прецедент для территориальных споров

— Каким образом это можно использовать?

— Если над Гренландией поднимется американский флаг, можно прямо говорить: территориальные вопросы в современном мире решаются силой.

Тогда любые разговоры о "референдумах" на Украине выглядят абсурдом. Это всё равно что проводить референдум в Германии в апреле 1945 года — возвращается ли вермахт на Волгу. Такие аргументы просто снимаются.

Почему признания Трампа недостаточно

— Но если Трамп признает наши территории, разве этого мало?

— Нет, всё сложнее. Даже если США идут навстречу, Европа может не поддержать. Мы видим это на примере Белоруссии: американцы санкции сняли, а Евросоюз — нет.

Ошибка в том, что у нас часто считают США всем Западом. Но Европа живёт своими интересами. То, что она вернётся к нашему газу, — иллюзия. "Северный поток" не вернётся.

Будущее энергетики Европы

— Трубопроводный газ по дну морей слишком уязвим. Скорее всего, Европа перейдёт на СПГ. Объёмы будут меньше, чем раньше.

Даже если что-то будут покупать, прежнего масштаба не будет. Нам нужно думать не о продаже газа, а о его переработке и использовании внутри страны.

Почему Европа не изменится

— А если в Европе сменятся элиты?

— Это революционные сценарии. Даже если что-то изменится, русофобия никуда не денется.

Покупать они будут, особенно страны без выхода к морю, но в ограниченных объёмах. А в целом Европа остаётся источником угроз. Мы с XVI века всё им прощаем — и каждый век получаем нашествие.

Германия и исторический цикл войн

— Германия дважды организовывала мировые войны. Мы три раза брали Берлин. Сколько ещё поколений должно за это платить?

Когда Германия объединяется, возникает рейх — и за этим следует война. Второй рейх мы прозевали, с третьим долго колебались, четвёртый сделали сами при Горбачёве. Теперь удивляемся ненависти.

Радикальный выход

— Какой выход из этой ситуации вы видите?

— Если начинается очередная интервенция против России, её нужно останавливать радикально. История показывает: иначе это будет повторяться снова и снова.