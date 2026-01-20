География как приговор: сербские размышления о войне и выборе

В программе "Горячие точки" спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова беседует с сербским историком, профессором философского факультета Белградского университета Милошем Ковичем. Речь идёт о положении Сербии в окружении НАТО, выборе между Востоком и Западом, исторической роли России и повторяемости войн на Балканах.

География как приговор: в кольце НАТО

— Мы находимся в Белграде, столице Сербии. Для нас, русских, конечно, интересны отношения России и Сербии. Последние двадцать лет Сербия балансирует между Востоком и Западом, между Евросоюзом и Россией. Сейчас в игру включился и Китай — Сербия пытается играть на всех фронтах одновременно.

Но вопрос стоит остро. После начала российско-украинского конфликта Европа загоняет вас в угол. Говорит: "Пришло время выбирать". Что выберет Сербия?

— Наше положение невероятно тяжёлое. Мы окружены странами — членами НАТО и Евросоюза. Все наши соседи — члены НАТО. Хорватия, например, хорошо вооруженная страна. Только сегодня я прочитал: американцы отправили "джавелины" (американский переносной противотанковый ракетный комплекс) в Албанию. А албанцы заявили, что часть этих "джавелинов" будет переброшена в Косово.

Да, мы в окружении. И наше положение крайне сложное.

Вы знаете, что настроение сербского населения прорусское — это и традиция, и реальность. Первые связи были построены ещё в Средние века, во времена Святого Саввы. А во время Петра I Россия впервые призвала сербов выступить против турок. Тогда произошло восстание в Черногории и Герцеговине во главе с сербским митрополитом Петром Петровичем.

По моему мнению, у нас только один союзник — Россия. Это стратегический союзник. Евросоюз — враг Сербии. Надо откровенно это сказать. Соединённые Штаты, неважно, кто там у власти, — враг. Надо признать, что наше положение очень тяжёлое. Поэтому надо быть умными и осторожными.

Надежда на изменение границ

— Огромное большинство сербов на стороне Российской Федерации в сегодняшнем конфликте на Украине. Но мы не знаем, где пройдут новые границы. В истории, в XIX веке, российская граница проходила по Дунаю.

После 1812 года, после Бухарестского мира между Турцией и Россией, граница была на Дунае. Это значит, что вы на лодке в Белграде — и через несколько часов будете на российской территории. В XIX веке!

Нам говорят, что Россия очень далеко, а Америка что, близко? Или Великобритания, или Германия. Но Украина, особенно западная часть Украины, и Черноморский регион — это очень близко к Сербии. Мы один регион — Балканы и Черноморье.

У нас, у большинства сербов есть огромная надежда, что Россия поменяет границы.

Связи сильнее экономики: уроки XIX века

— У русских и сербов самые прочные исторические, культурные, религиозные связи. И это самое важное для международной политики. Люди говорят, что только экономика важна. Она, безусловно, важна, но знаете что? В XIX веке между Российской империей и Сербией не было особых экономических связей. Но политические, военные, стратегические связи были невероятно прочные.

Всё, что Сербия приобретала в XIX веке — автономию в составе Османской империи, независимость в 1878 году, приобретение Старой Сербии в 1912 году в Первой Балканской войне — всё это было достигнуто с помощью русского оружия и дипломатии.

Начало Первой мировой войны в 1914 году — помощь России была самой важной для нас.

— Но вот тут нас сербы подвели под общую войну. Если б сербский националист Гаврило Принцип не убил бы австро-венгерского престолонаследника эрцгерцога Франца Фердинанда, может и война бы не началась…

— Он защищал свою родину. Он был серб из Боснии, которая тогда находилась под оккупацией Австро-Венгрии. И война все равно началась бы. Это было столкновение великих сил. У Австро-Венгрии и Германии были свои интересы — Drang nach Osten, натиск на Восток. Гаврило Принцип, в сущности, дал им просто повод.

Но Сербия никогда не забудет помощь России, и особенно русского императора Николая Второго. В Сербии очень сильный и прочный культ Николая II и вообще семьи Романовых. Да, я знаю, что в России его считают слишком слабым царем. Но — что было в истории, то было.

Во время Второй мировой войны, когда Белград был освобожден в 1944 году, это тоже произошло с помощью Красной армии. Всё великое, что мы приобретали в новом ХХ веке, особенно когда мы восстановили наше государство, было достигнуто с помощью России.

Вы сказали — география. Тогда Россия была очень далеко, но помогала. А теперь, в эпоху современного оружия — ракет, новейших систем — всё возможно. У нас есть надежда на возрождение сил России.

Русская "мягкая сила": проблема или достоинство?

— Вот странная вещь. Сколько я путешествую по миру и разговариваю с аналитиками, все твердят одно и то же: "Россия не умеет делать soft power, мягкую силу. Вы вечно проигрываете в пропаганде". Но все наши победы всё равно случаются благодаря оружию.

Россия, действительно, не умеет себя рекламировать, как Америка. Америка умеет себя подавать, а мы — нет. Вот если нужно вступиться военной силой — да, мы вступимся. Будем долго думать — как мы думали с Донбассом восемь лет, все надеялись решить бескровно, с пришлось воевать. Мне кажется, это черта русского характера — мы не любим кому-то что-то доказывать, что мы хорошие.

— Потому что вы, действительно, хорошие. И на Балканах у вас есть мягкая сила — это православие. У США задача навязать свою версию истории миру через голливудские фильмы. Почему? Потому что их история началась с геноцида индейцев.

А мы говорим: "Мы освободились от Османской империи, потому что русские помогли". Я вообще считаю, что основной функцией России было освобождение славянских народов. И от нацизма, от фашизма. Знаете, есть поляки, которые говорят: "А что было в XIX веке? Мы были под властью ужасной Российской империи". А что случилось в XVII веке, когда поляки оккупировали Москву на два-три года? Это они не помнят!

Да, вам трудно донести до мира свою правду, потому что вы на войне! Прежде всего, информационной. Конечно, можно было ожидать, что противники уничтожат все возможности для распространения российской информации о том, что происходит сейчас в мире.

— Что же русским делать?

— Читать историю, понимать историю. Не жить в иллюзиях. Почему европейцы сейчас помогают откровенным нацистам на Украине? Потому что нацизм, фашизм — это оригинальные европейские идеологии. Знаете, армия Гитлера 1941 года — это была не только германская армия, как мы привыкли думать. Там были французы, норвежцы, шведы, поляки, хорваты, румыны, венгры, итальянцы, испанцы, финны… Такая же разношерстная, как и армия Наполеона 1812 года! Вся Европа была против России в 1812-м и в1941-м. И сейчас, с 2014 года. И это надо понимать юридически, исторически, информационно. В конце Второй мировой войны только Германия и Италия были наказаны.

Если вы хотите провести свой новый процесс над современным нацизмом, вам надо сперва победить в войне. И, конечно, вам необходимо собрать факты. Это работа военной прокуратуры и юристов.

Победа на двух фронтах: боевом и внутреннем

— Россия — будущий победитель этой войны. Европейцы на сегодняшний момент не хотят переговоров. Они будут готовы говорить только тогда, когда Россия возьмёт большие части сегодняшней Украины: после взятия Славянска, Одессы или Харькова. Поэтому надо воевать.

У вас есть и внутренний фронт. У нас был внутренний фронт во время войн, в которых была разгромлена Югославия. Люди не понимали тогда сути. Сейчас, исходя из сегодняшней перспективы, многие понимают: война, уничтожившая Югославию, — это была подготовка к наступлению на Россию.

В 1941 году, когда началась немецкая агрессия против Сербии и Греции, — это стало началом нападения на Советский Союз. Все войны против России начинаются здесь — как войны против сербов на Балканах. Это история.

Внутренняя чистка: побег предателей

— Внутренний фронт у нас очистился, когда большинство предателей сбежали. В том числе и в Сербию. В этом смысле у нас произошла такая внутренняя зачистка. Не окончательная, но внушительная.

— И слава Богу, что это случилось. В девяностые годы много сербов, особенно молодых, покинули Сербию навсегда. Они не поняли. Мы жили в Югославии, где была важна мягкая сила Запада — поп-культура, рок-н-ролл. Мы жили в мире иллюзий во время социализма, во время Югославии. Разгром Югославии случился очень быстро. И это стало шоком.

Теперь для России главное — подготовить души и умы своих граждан для будущих искушений. Потому что война еще не закончена. Она только начинается.