Зима снова застала врасплох: почему снег каждый год становится ЧП

Ответственность за уборку снега возложена на жильцов домов — эксперт по ЖКХ

В программе "Точка зрения" обсуждается трагедия на Камчатке, связанная со сходом снежной лавины. Заместитель председателя комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ, член экспертного совета при Комитете ГД по строительству и ЖКХ Дмитрий Гордеев объясняет, кто отвечает за безопасность домов зимой и почему подобные ЧП повторяются.

— Каждую зиму снег обрушивается с крыш на головы прохожих. На Камчатке это уже привело к гибели людей. Почему зима снова оказывается неожиданностью для городов и кто должен за это отвечать? Можно ли предотвратить такие трагичные последствия?

— Я думаю, что любые негативные последствия лавин или сильных снегопадов можно, как минимум, уменьшить. Полностью предотвратить — нет, снег всё равно падает с неба. Лавины для Камчатки — очень серьёзная проблема.

Насколько я знаю, почти в сотне городов лавины представляют опасность прямо в городской черте. Здесь нужно внимательно относиться к сообщениям МЧС. Если есть предупреждение о сходе лавины, действовать нужно строго по их рекомендациям.

Чья зона ответственности — крыши и дворы

— Кто должен был следить за безопасностью зданий? Ситуация ведь повторяется из года в год. Почему это снова привело к трагедии?

— Я не знаю конкретных обстоятельств гибели людей. Если речь идёт о лавине и было предупреждение не выходить на улицу, значит, выходить было нельзя. Других мер здесь, к сожалению, нет.

Если говорить о снеге, падающем с крыш, он падает тогда, когда его становится слишком много. И здесь ключевой вопрос — ответственность. За содержание зданий отвечают управляющие организации, товарищества, собственники жилья.

Это не муниципальная, не региональная и не федеральная ответственность. Здание содержат те, кого наняли собственники. А собственниками могут быть и граждане, и муниципалитеты, и организации, если у них есть жилые или нежилые помещения.

— То есть человеческая халатность тоже сыграла роль?

— Безусловно. Если я владелец автомобиля и не организовал его техническое обслуживание, я не могу винить станцию техобслуживания в том, что машина неисправна. Здесь прямая аналогия.

Собственник обязан содержать не только свою квартиру: клеить обои или красить окна, — но и общее имущество: кровлю, инженерные системы, стены. За всё это отвечают собственники.

Чтобы здание было в нормальном состоянии, в соответствии с Жилищным кодексом и постановлениями правительства, собственники выбирают способ управления, заказывают определённый перечень работ и оплачивают их по договору.

Почему "советский подход" больше не работает

— Система сегодня совсем не такая, как в советские времена. Тогда платили символические деньги, а управляющая организация должна была делать всё. Сейчас размер платы рыночный и, как правило, нерегулируемый.

Собственники заказывают конкретный перечень работ. Если мы заказали отремонтировать одно колесо, мы не можем требовать, чтобы нам сразу отремонтировали все четыре.

— Где проходит граница между чрезвычайной ситуацией и халатностью?

— Если говорить о многоквартирных домах на Камчатке, все прекрасно знают, что бывают и сильные снегопады, и лавины. Люди там живут годами и понимают, что снега может быть много, а может быть — очень много.

Поэтому собственники: физические лица, юридические лица, муниципалитеты, — должны заранее заказывать необходимый перечень работ. Управляющая организация не может и не должна работать бесплатно. Никто из нас не работает без оплаты, и управляющая компания — тоже.

Заказали и заплатили — тогда можно требовать. Не заказали — значит, сами создали риски. Подход "авось пронесёт, снег потом растает" и есть халатность.

Кто виноват, если произошла трагедия

— В ситуации на Камчатке кто должен понести ответственность?

— Я бы не ставил вопрос так: кого наказать в первую очередь. Базовую ответственность несут собственники. Гражданский кодекс прямо говорит — на них лежит бремя содержания имущества.

Если собственники заказали необходимые работы, оплатили их, а управляющая организация плохо работает, тогда ответственность несёт конкретное должностное лицо и сама организация.

Но если работы не были заказаны и оплачены — виноваты собственники.

— То есть работу управляющих компаний должны контролировать сами жильцы?

— Конечно. Это прямо прописано в Жилищном кодексе. Для этого создаются советы домов, товарищества собственников жилья.

ТСЖ, например, утверждает годовую смету доходов и расходов. В ней должно быть чётко прописано, как и за какие деньги убирается снег — и при обычных условиях, и при экстремальных снегопадах.

Если выпадает три метра снега, понятно, что дворник с лопатой не справится. Нужна техника, и на неё должны быть заложены средства.

Роль МЧС и муниципалитетов

— А какова роль МЧС? Могла ли их более быстрая реакция предотвратить трагедию?

— МЧС обязано предупреждать. У них есть данные от гидрометеослужб, прогнозы, опыт наблюдений. Они должны заранее сообщать об опасности.

Но они не могут остановить сход снега с гор. Их роль — предупреждение и участие на этапе планирования и застройки: где можно строить, где нельзя, какие защитные меры нужны.

За расчистку улиц, тротуаров, автобусных остановок, выходов из домов отвечает муниципалитет. Это уже зона ответственности органов местного самоуправления.

Ответственность здесь — комплексная. Нельзя назвать одного виновного.

Почему ситуация повторяется каждый год

— Почему же истории с неубранным снегом повторяются из года в год?

— Есть психологическая причина — знаменитое "авось". Есть экономическая — все экономят.

Собственники часто выбирают управляющую организацию подешевле. В итоге у неё нет ни техники, ни людей, ни ресурсов для нормальной работы.

При отсутствии контроля со стороны собственников управляющие компании начинают экономить на осмотрах, дворниках, технике. А государственный контроль приходит уже после жалоб.

Если в доме нет системы внутреннего контроля: комиссий, активных собственников, — добросовестного управления не будет.

Что можно сделать уже сейчас

— Какие меры можно предпринять, чтобы снизить риски в будущем?

— В первую очередь собственники должны осознать: нужно заказывать необходимый перечень работ и выбирать качественную управляющую организацию.

Если компания получила деньги и не работает — тогда должен подключаться государственный жилищный надзор, штрафы, дисквалификация руководителей.

Но главное — правильный выбор и контроль. Либо грамотная управляющая организация, либо ТСЖ, если дом к этому готов.

Если собственники безразличны, дом будет содержаться плохо.

Ответственность начинается с жильцов

— То есть в первую очередь ответственность лежит на самих жильцах?

— Конечно. Я отвечаю за исправность своей машины, а не автосервис. Точно так же коллектив собственников отвечает за свой дом.

Можно спорить, какую управляющую организацию выбрать и сколько платить, но решение принимается на общем собрании. После этого заключается договор — и он должен исполняться.

В ЖКХ — рынок, а не административная система. Пока собственники надеются, что кто-то всё сделает за них, качество содержания домов будет низким.

— Будем надеяться, что нас услышат.

— Вы оптимисты. Хотелось бы в это верить, но практика показывает: пока кого-то всерьёз не придавит, изменений не происходит.