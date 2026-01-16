Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Диана Сорокина

Массовое подорожание уже назначили: почему эти цифры могут сыграть против нас

Паника населения может спровоцировать необоснованный рост цен — финансовый советник
Независимый финансовый советник, руководитель проекта "Рост Сбережений" Сергей Кикевич объясняет, почему прогнозы о резком росте цен в 2026 году во многом являются слухами. В интервью он оценивает реальные риски подорожаний, влияние паники на рынок, ситуацию с топливом, ЖКХ, продуктами и даёт советы, как принимать финансовые решения без ажиотажа.

Подорожает всё — правда или слухи?

— В Сети активно распространяются списки будущих подорожаний с конкретными процентами и пугающими цифрами. 2026 год уже называют годом большого роста цен. Где здесь реальные экономические тенденции, а где слухи и спекуляции?

— Я бы не стал слишком доверять таким прогнозам — ни официальным, ни тем более неофициальным. Даже профессиональные прогнозисты часто ошибаются, особенно когда речь идёт о горизонте в год и больше.

Есть очевидные вещи. Например, тарифы ЖКХ индексируются каждый год — государство заранее называет процент повышения. То же самое с акцизами на алкоголь: если объявлено повышение на 10%, значит, так и будет. Но ничего катастрофического в этом нет — это происходит из года в год, и мы к этому привыкли.

Поэтому с большой вероятностью 2026 год не покажет какого-то экстраординарного роста цен, к которому россияне не были бы готовы. Что-то подорожает, что-то, возможно, даже подешевеет.

Есть ли предпосылки для резкого роста цен

— То есть объективных экономических предпосылок для резкого роста цен сейчас нет?

— Явных предпосылок нет, кроме уже объявленных решений. Если посмотреть на потребительскую корзину Росстата, она состоит из трёх частей: продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

Продукты занимают около 40%, услуги — наименьшую долю. При этом у каждого человека корзина своя: кто-то больше тратит на продукты, кто-то — на товары, кто-то часто летает за границу. Но в целом говорить о том, что всё подорожает резко и одновременно, оснований нет.

Мы уже видели подобные "страшные прогнозы": обещали доллар по 100-120 рублей. В итоге рубль укрепился. Это не исключительно положительное явление, у него есть и минусы, но для импортных товаров: техники, электроники, — это плюс.

Говорить о том, что рубль обязательно обвалится именно в 2026 году, тоже нет оснований. Ослабление возможно в перспективе нескольких лет, но не скачком и не обязательно в ближайший год.

Сбываются ли интернет-прогнозы

— Бывало ли, что подобные прогнозы из интернета хотя бы частично сбывались?

— Скорее, это случайность. Если прогноз не основан на официальных решениях, угадать рост цен по всей корзине практически невозможно. Можно случайно попасть в одну позицию, но в целом это сродни подбрасыванию монетки.

Какие товары в зоне риска

— Какие категории, на ваш взгляд, находятся в зоне риска?

— Если не брать то, что уже объявлено, то наибольший риск — это топливо: бензин, дизель. Это объект пристального внимания недружественных стран. Санкции направлены на сокращение экспорта и производства топлива, наносятся удары по нефтеперерабатывающим заводам.

Мы уже видели рост цен на топливо в середине года — значительный рост, который не контролируется ни Центробанком, ни минфином. Здесь слишком много факторов неопределённости, чтобы делать точные прогнозы.

Что касается продуктов, резкого подорожания я не ожидаю. В России высокое импортозамещение, страна в состоянии обеспечить себя продовольствием и даже экспортировать его.

С электроникой ситуация похожая: давно перешли на поставки из Китая и других стран, поэтому сильный рост возможен только при резком скачке курса рубля, а это предсказать невозможно.

Автомобили могут дорожать из-за роста пошлин на ввоз, и это затрагивает и новые, и подержанные иномарки. Но рост в районе 10% — это уже привычная цифра, вряд ли она кого-то напугает.

Электроэнергия, ЖКХ и жильё

— Насколько реалистичны прогнозы по росту цен на электроэнергию и ЖКХ?

— Электроэнергия и ЖКХ жёстко регулируются государством. Необоснованного резкого роста там быть не может. Как утвердят тарифы, так и будет. По ЖКХ цифры уже известны, просто они будут разными в зависимости от региона.

Опасность паники и ажиотажного спроса

— Опасно ли для экономики, когда люди начинают верить в массовое подорожание и менять поведение?

— Да, это опасно. Это элемент информационного давления. Когда люди начинают паниковать, они бегут в магазины, скупают товары, и это само по себе разгоняет цены. Ажиотажный спрос приводит к необоснованному подорожанию.

— То есть паника может стать причиной роста цен?

— Безусловно.

Стоит ли покупать впрок

— Стоит ли сейчас что-то покупать заранее или лучше сохранить деньги?

— Покупать впрок точно не нужно. Исключение — если вы уже приняли решение о покупке. Сейчас достаточно комфортный курс рубля, и если речь идёт об импортной электронике, возможно, это неплохой момент.

Но в целом я бы рекомендовал не скупать товары, а формировать финансовую подушку безопасности. Кризисы происходят каждые 5-10 лет, и это неизбежно. Желательно иметь накопления хотя бы на шесть месяцев жизни — это даёт спокойствие и свободу манёвра.

Крупные покупки и источники информации

— Есть ли товары, покупку которых имеет смысл планировать заранее?

— Крупные покупки, такие как автомобиль, люди и так обычно планируют заранее. Здесь важно выбирать характеристики, способ покупки, оценивать риски. Сейчас много вариантов: покупка за рубежом, автосалоны, отечественные марки — у каждого варианта свои плюсы и минусы.

— На какие источники информации людям стоит ориентироваться, чтобы не поддаваться слухам?

— Прежде всего на данные Росстата. Я более 15 лет слежу за этими цифрами — там нет подтасовок. Если опубликовано, что товар подорожал на определённый процент, значит, в среднем так и есть.

Да, государства иногда корректируют методику: убирают из корзины сильно подорожавшие товары. Так делают все: и в России, и в США, и в других странах. Но если данные опубликованы, им можно доверять. Это самый надёжный источник.

Может ли государство сдерживать цены

— Может ли государство вмешаться при резком росте цен?

— По отдельным товарам — да. За социально значимыми позициями следит ФАС. Мы это видели на примере яиц: цены выросли, вмешались, ситуацию стабилизировали, а затем цены даже откатились назад.

Почему тема цен всегда болезненна

— Сегодня общество особенно чувствительно к теме подорожания или так было всегда?

— Я не помню времени, когда общество не было чувствительно к росту цен. Ничего принципиально нового в 2026 году я не вижу.

Мне, как и всем, не нравится, когда дорожает то, что я покупаю, например, кофе. Но я не уверен, что кофе вообще подорожает: мировые цены на необжаренное зерно в конце прошлого года начали снижаться.

То же самое с недвижимостью. Многие ждут бурного роста, но, на мой взгляд, расти уже некуда. Покупательную способность снизили, ипотечные ставки выросли — покупателей становится меньше. Поэтому я не удивлюсь, если цены будут стагнировать, а в перегретых регионах могут даже снизиться на 10%.

Финальные советы

— Какие советы вы бы дали зрителям, чтобы не они принимали финансовые решения под влиянием слухов?

— Планируйте. Финансовое планирование — важный навык. Ведите семейный бюджет, контролируйте расходы, старайтесь, чтобы они были ниже доходов, и откладывайте деньги.

Крупные траты не должны становиться неожиданностью. Медицинские расходы, обязательные платежи — всё это нужно учитывать заранее. Тогда не придётся принимать решения в панике.

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
