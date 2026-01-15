Пересдача вождения больше не будет прежней — новый порядок застал многих врасплох

Расширение медоснований для отзыва прав затронет часть водителей — глава автошколы

В программе "Точка зрения" — разговор о новых правилах получения водительских прав. Руководитель автошколы ОРЛАН в г. Электросталь Владимир Покровский объясняет, зачем МВД меняет требования к экзаменам, медицинским справкам и пересдачам и повлияют ли эти меры на водителей и автошколы.

— МВД готовит масштабные изменения в правилах сдачи экзаменов на водительские права. Экзамены могут аннулировать за использование гаджетов, срок пересдачи планируют сократить с шести до двух месяцев, а основания для отзыва прав по медицинским показаниям — расширить. Кроме того, медицинские справки можно будет подавать электронно. Как эти изменения отразятся на будущих водителях, автошколах и стоимости обучения?

— На самом деле все изменения, о которых сейчас говорят, — это не более чем исправление ошибок, допущенных в предыдущей версии регламента. Для обычного человека, который сдаёт на водительское удостоверение, они, скорее всего, пройдут незаметно и не окажут существенного влияния на экзаменационный процесс.

Можно разбирать каждый пункт по отдельности, но в целом этот документ не привнесёт ничего принципиально нового в жизнь будущих водителей.

Отзыв прав по медицинским показаниям

— МВД решило расширить основания для отзыва прав по медицинским показаниям. Почему именно сейчас?

— На дорогах много водителей, которые получали права достаточно давно, и за десять лет их состояние здоровья могло существенно измениться. Мы живём в непростой ситуации, идёт специальная военная операция, и есть водители, у которых за время стажа изменились медицинские показания, но водительское удостоверение при этом не менялось.

Долгое время действовали продления водительских удостоверений — сначала из-за коронавируса, затем по другим причинам. Люди не подтверждали своё состояние здоровья. Плюс существует большое количество медицинских комиссий, которые выдают справки без должных осмотров и обследований. В итоге люди годами продлевают удостоверения, хотя их здоровье уже не позволяет безопасно управлять автомобилем.

Поэтому было принято решение объединить базы МВД и ГИБДД с базами медицинских учреждений, которые владеют актуальной информацией о состоянии здоровья водителей. Это может привести к аннулированию водительских удостоверений у тех, кто за это время утратил необходимые физические возможности или скрывал проблемы со здоровьем. Надеюсь, таких водителей выявят и они не будут находиться в общем потоке.

Какие заболевания могут стать основанием для аннулирования

— О каких конкретно заболеваниях идёт речь?

— Точные приказы минздрава доводятся ближе к моменту вступления изменений в силу, а это будет уже в 2027 году. В первую очередь речь, скорее всего, идёт о психиатрических и наркологических заболеваниях, о людях, замеченных в употреблении запрещённых веществ, либо о тех, кто скрывал заболевания при прохождении комиссии.

Например, эпилепсия. Такие кандидаты могли каким-то образом получить водительское удостоверение, но при объединении баз их удостоверение будет аннулировано.

Как часто водителей будут проверять у врачей

— Как часто водителей будут направлять на медицинскую проверку?

— Сейчас медицинское заключение действует один год, но требуется оно только при замене водительского удостоверения, а срок его действия — десять лет.

Если в процессе управления автомобилем выявляются несоответствия — например, инспектор видит, что человеку разрешено управление, но фактически он утратил физическую возможность, — водитель будет направлен на повторное медицинское освидетельствование.

В целом сегодня водители проходят повторную медицинскую проверку раз в десять лет. Но при объединении баз МВД сможет видеть изменения состояния здоровья в режиме реального времени, что положительно скажется на качестве водителей в потоке.

Электронные медицинские справки и защита от подделок

— Медицинские справки можно будет подавать электронно. Насколько система защищена от подделок?

— На данный момент система защищена очень слабо. Но если заработает полноценный электронный регламент передачи сведений о медицинских противопоказаниях, это однозначно улучшит ситуацию.

Использование гаджетов на экзаменах

— Как будут фиксировать использование гаджетов на экзаменах и кто будет принимать решение об аннулировании результата?

— Уже сейчас существует постановление правительства, где прописаны требования к экзаменационным помещениям и учебному транспорту. Там чётко указано, что на экзамене должна вестись аудио- и видеофиксация.

В экзаменационном листе уже есть пункт, по которому за использование устройств для связи выставляется семь штрафных баллов. Новые изменения лишь уточнят и закрепят эти правила.

Прецеденты уже есть. В Химках, например, кандидат сдавал экзамен с наушником AirPods. После экзамена инспектор выявил нарушение, выставил семь баллов и аннулировал попытку. Сейчас такой кандидат может сразу идти на пересдачу, но при вступлении изменений в силу пересдача станет возможной только через 12 месяцев.

Приведёт ли запрет гаджетов к конфликтам

— Не приведёт ли жёсткий запрет на гаджеты к конфликтным ситуациям на экзаменах?

— Теоретически через наушники можно получать подсказки — из машины сзади или от людей вне экзаменационного класса. Но на практике таких нарушений немного.

Ни один здравомыслящий человек не пойдёт сдавать экзамен по вождению или ПДД в наушниках. Инспекторы и сейчас внимательно следят за тем, чтобы экзамены сдавались честно и самостоятельно. Поэтому я не думаю, что количество аннулированных экзаменов заметно вырастет.

Сокращение сроков пересдачи практики

— Срок пересдачи практики планируют сократить с шести месяцев до двух. Кому это выгодно?

— Многие СМИ подхватили эту тему. Сейчас у подразделений ГИБДД есть право назначать экзамен по вождению через шесть месяцев после сдачи теории. Такая практика — на мой взгляд, порочная, потому что вынуждает кандидатов пересдавать ПДД, срок действия которых ограничен.

Но на практике это применяется не массово. В большинстве подразделений экзамен по вождению назначают в течение 30-60 дней. Законодательно просто закрепят срок в 60 суток, чтобы в рамках одной сдачи теории можно было успеть сделать три попытки практики.

И сейчас большинство кандидатов укладываются в эти сроки гораздо раньше шести месяцев.

Подготовка инструкторов и экзаменаторов

— Планируется ли подготовка инструкторов и экзаменаторов к новым требованиям?

— У нас в автошколе есть собственный учебный центр, мы готовим мастеров производственного обучения по своим материалам. Если будут изменения в законодательстве, мы проведём курсы повышения квалификации, ознакомим инструкторов с новыми требованиями и экзаменационными листами.

Сотрудники МВД также проходят обучение перед введением любых изменений. Проводятся видеоконференции, руководители подразделений получают информацию напрямую. Поэтому, безусловно, подготовка будет.

Иностранные водители и новые правила

— Повлияют ли изменения на иностранных граждан и водителей с иностранными правами?

— Ранее действовал специальный порядок замены водительских удостоверений иностранцами до 1 апреля. Сейчас порядок следующий: для категории B достаточно иметь действующие права своей страны, законное основание пребывания в России и сдать экзамен по ПДД.

Для грузовиков и автобусов требуется профессиональная переподготовка. Не думаю, что новые изменения как-то серьёзно повлияют на ситуацию. Основное влияние уже оказал льготный режим замены прав, который действовал до 1 апреля 2025 года.

Повлияют ли новые правила на стоимость обучения

— Изменится ли стоимость обучения в автошколах?

— Нет, это никак не повлияет. Стоимость обучения складывается из аренды помещений, оплаты труда инструкторов, расходов на топливо и транспорт.

Нужно отметить, что стоимость обучения сейчас крайне низкая, а маржинальность этого вида деятельности далека от желаемой. Автошкола — это всё-таки образование, а не бизнес. Многие работают потому, что им действительно нравится эта деятельность и важно повышать безопасность на дорогах.

Повлияют ли изменения на аварийность

— Повлияют ли эти изменения на количество ДТП?

— Эти изменения вносят лишь незначительные корректировки в уже существующую законодательную базу. Я не думаю, что они как-то серьёзно повлияют на аварийность.

Для этого существуют другие инструменты: программы по безопасности дорожного движения, работа отделов пропаганды, обновлённые программы подготовки водителей, по которым автошколы работают с 2014 года. Поэтому существенного эффекта я здесь не ожидаю.