Этот спорт ломает кости, но не характер: какие риски приходится принимать ради побед

В авторской программе "Нам по пути" Игорь Моржаретто беседует с российской автогонщицей, победителем чемпионата России по автокроссу и бронзовым призёром чемпионата Северной Европы по ралли-кроссу Татьяной Елисеевой. Разговор — о пути в автоспорт, риске, подготовке и конкуренции.

Путь в автоспорт и первые шаги

— В профессиональный спорт вы пришли уже во взрослом возрасте из любительского картинга. Картинг был с детства?

— Нет, в картинг я тоже пришла во взрослом возрасте — примерно в 18 лет. Для картинга это, конечно, очень поздно.

— Обычно дети начинают лет с шести.

— Для автоспорта в целом это ещё допустимо. Мне повезло с тренерами — они были из советской школы. Советские гонщики ездили на всём: была "Волга" — значит, на ней и выступали в ралли, кольце, во всех дисциплинах. Эта любовь к разным видам автоспорта мне и передалась.

Моим тренером был Борис Котелло, 19‑кратный чемпион СССР и России. На его фоне я до сих пор чувствую, что мне есть куда расти. Нет предела совершенству.

Аналитик и гонщик: как это сочетается

— По образованию вы математик, аналитик, учились в Лондоне, работали в крупнейших банках. Как сочетается работа аналитика и автоспорт?

— Это живость ума. Аналитика — это умение увидеть то, что не видят другие, найти риски, которые влияют на цену и результат. В автоспорте всё то же самое. С одной стороны — чистая физика, которую всегда можно объяснить. С другой — смелость. Это не адреналиновая зависимость, как принято думать. Всё зависит от характера, от желания быть первым, быть живым, не лежать на диване.

— Как удаётся совмещать эти две стороны?

— Очень просто. Одна половина мозга зарабатывает, другая тратит. Они договорились. Я понимаю, ради чего работаю и ради чего трачу. Это эмоции, и мне повезло заниматься тем, что нравится.

Подготовка и физическая форма

— Автоспорт — это ведь не просто выехать на трек раз в неделю?

— Конечно. За гонками стоит огромная работа. Мы должны быть в форме постоянно. Зимой — ледовые гонки, картинг, зал. У меня тренер по физподготовке, участник Олимпийских игр. Он всегда говорит: форму слить очень легко — стоит неделю не поработать, и всё. Поэтому три раза в неделю зал, сильные руки, выносливость. К концу гонки все устают, и если ты в лучшей форме, ты устанешь меньше и поедешь быстрее.

Любимые дисциплины

— Вы универсальный гонщик. Что вам ближе всего?

— Сейчас мне очень нравятся кольцевые гонки в России. Уровень сильно вырос: многие международные спортсмены вернулись, привезли опыт, и конкуренция стала жёстче. Зимой люблю ледовые гонки — это езда боком, когда важно быстрее войти в поворот. Это огромное удовольствие.

Контраварийная подготовка и электронные помощники

— Нужна ли зимняя контраварийная подготовка в автошколах?

— Вопрос — сложный. Сейчас много машин с неочевидными режимами, особенно китайских. Прежде чем учиться экстремальному вождению, нужно просто познакомиться со своей машиной: где зимний режим, как отключается стабилизация, как включается полный привод. Электронные помощники полезны, но надеяться на них на сто процентов нельзя. Зимой важно даже просто выйти и почистить датчики — это уже повысит безопасность.

Женщина в автоспорте

— Как мужчины воспринимают женщину в традиционно мужском спорте?

— Сначала — с недоверием. Приведу пример: гонка, 21 участник, в квалификации я вторая, в гонке третья, много обгонов. Всё прошло хорошо, но вечером в чате начинаются разговоры: "А на каких шинах?", "А почему так обгоняла?" Сразу признать, что женщина едет лучше, сложно. Нужно время. Потом привыкают — и начинаем дружить.

Опасность и травмы

— Автоспорт — травмоопасный вид спорта?

— Безусловно. Все правила безопасности написаны кровью. У меня были переломы основания черепа, серьёзные аварии. Машины кувыркаются, каркасы гнутся. Но каждый гонщик честно отвечает себе на вопрос, ради чего он это делает. Я хочу стать чемпионом России в кольцевых гонках — поэтому продолжаю.

Другие ипостаси

— Вы не только гонщик и аналитик, но и блогер, испытатель техники, телеведущая. Как расставили бы приоритеты?

— Это всё даёт опыт. Если объединить, получается человек, который может интересно и понятно рассказывать о машинах, гонках, технике. Меня учили говорить профессионально, и я могу доносить своё мнение. Это всегда личная позиция — я считаю так и честно об этом говорю.

Первые километры за рулём

— Когда вы впервые сели за руль?

— Благодаря дедушке. В детстве сажали на колени, давали держаться за руль. Потом разрешали перегонять машину между лесопосадками. Страха перед автомобилем у меня никогда не было — я всегда ездила.

Любимые автомобили

— На чём вы любите ездить больше всего?

— Я очень люблю полноприводные седаны. Subaru, BMW, Acura — важно, чтобы это был седан: низкая посадка, управляемость, скорость. Кроссоверы практичны, но удовольствие от вождения — это седан.

Ралли-рейды и экстремальный опыт

— Самые экстремальные поездки — ралли-рейды?

— Да. "Шёлковый путь", поездка по зимнику, пустыни. После барханов Монголии они мне ещё месяц снились. Я даже специально поехала в Арабские Эмираты, чтобы научиться ездить по барханам правильно. Это был серьёзный опыт.

Скорость и ощущения

— Максимальная скорость в жизни?

— Около 270 километров в час. Это было не по дорогам общего пользования. Самое страшное — не прямая, а поворот, когда машину начинает выносить.

Планы

— Что по планам на этот год?

— Сезон — сложный, договорённостей пока нет. Держу форму, езжу в ледовых гонках. Летом будет понятнее.

— Хочу пожелать вам только побед.

— Нет проигрышей, есть уроки. Всё нормально.