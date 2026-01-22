План был прост — туда и обратно: Ярославская область нашла чем задержать туристов

В авторской программе "Нам по пути" Игорь Моржаретто беседует с и. о. министра туризма Ярославской области Дмитрием Добрыниным о развитии автотуризма. Лучшие маршруты, Золотое кольцо, малые города, дороги и инфраструктура — разговор о том, как Ярославская область становится точкой притяжения для путешественников.

Лучшие автомаршруты и туристский потенциал региона

— В прошлом году автомобильные маршруты Ярославской области получили награды "Лучшие автомаршруты 2025". Это подтверждает высокую оценку туристической инфраструктуры региона и растущую популярность направлений среди автопутешественников. На сайте "Визит Ярославия" представлено 13 разноплановых автомаршрутов. Какие ключевые маршруты вы бы выделили?

— Выделить один самый лучший маршрут, наверное, невозможно. Ярославская область хороша именно своим разнообразием. Каждый маршрут уникален и по-своему интересен. Безусловно, один из главных — национальный туристский маршрут "Золотое кольцо", который в 2025 году был признан на федеральном уровне. В его состав вошли новые точки, в том числе Рыбинск и село Вятское.

Но не только Золотым кольцом всё ограничивается. Любой город, любой населённый пункт в области по‑своему прекрасен. Хочется просто сесть в автомобиль и ехать без заранее заданного маршрута: остановился в одном городе, поехал дальше — и везде что‑то новое, красивое, увлекательное.

Классические маршруты и новая стратегия развития

— Я много раз ездил по маршруту Москва — Переславль-Залесский — Ростов Великий — Ярославль. Это самые раскрученные и популярные направления. Насколько я понимаю, губернатор Ярославской области Михаил Евраев утвердил долгосрочную программу развития автомобильного туризма на 2025-2035 годы. Каковы основные задачи этой программы?

— Это стратегический документ, который задаёт основные векторы нашей работы. Туризм — это не только фестивали и массовые мероприятия. Он находится на стыке экономики, культуры, молодёжной политики, спорта, образования. Во многих странах туризм — ключевая отрасль экономики.

Ярославская область удобна для автомобильного туризма: близость к Москве, хорошая транспортная доступность. За три часа на машине можно оказаться в столице Золотого кольца Ярославле. Стратегия определяет направления развития до 2035 года, но мы будем её корректировать, потому что любая стратегия должна быть гибкой и учитывать реальную практику.

Туризм как драйвер малого бизнеса

— Развитие туризма тянет за собой целый круг бизнеса: гостиницы, кафе, рестораны, частные музеи. Я недавно был в Рыбинске и увидел, сколько там появилось небольших кафе, магазинов, частных музеев. Город явно оживает и становится местом, куда хочется возвращаться.

— Рыбинск — действительно особый город. Я в Ярославской области чуть больше полугода, и одним из первых муниципалитетов, с которыми я познакомился, был именно Рыбинск. Это город с душой. Всё, что там делается, делается качественно, не для галочки. Чувствуется исторический дух — в фасадах, улицах, атмосфере. Одного дня для Рыбинска действительно мало.

Кино и сериалы как реклама территорий

— В последнее время интерес к Рыбинску подстегнул сериал "Подслушано в Рыбинске". Подобные примеры мы видели и раньше — кино нередко становится мощным стимулом для туризма.

— Полностью согласен. О городе знали и раньше, но после выхода сериала о нём узнали гораздо шире. Людям захотелось приехать и посмотреть всё своими глазами.

Рыбинску в этом смысле повезло. Нужно снимать больше фильмов и сериалов в разных городах области — в Ярославле, Тутаеве, других местах.

Малые города и новые точки притяжения

— Помимо крупных городов, есть и малые, менее известные, но не менее интересные.

— Конечно. Есть города, которые находятся в стороне от трассы М‑8 и пока не так известны туристам. Это Пошехонье, Данилов, Любим. У каждого из них есть свой характер и потенциал.

Например, Пошехонье — очень спокойный, умиротворяющий город. Туда нужно ехать, чтобы почувствовать атмосферу тишины и неспешности. Мы стараемся развивать такие территории при поддержке губернатора и правительства области.

Дороги, инфраструктура и комфорт туриста

— Для автотуриста важны не только достопримечательности, но и дороги, заправки, туалеты, многофункциональные зоны.

— Абсолютно верно. Туризм начинается с элементарного комфорта. В области выделяются серьёзные средства на ремонт и строительство дорог. К примеру, дорога в Пошехонье сейчас в хорошем состоянии, по ней приятно ехать. Это не трасса для скорости, а дорога для удовольствия — с красивыми пейзажами и спокойным ритмом.

Мы также работаем над созданием многофункциональных зон вдоль трассы М‑8, привлекаем инвесторов, развиваем модульные гостиницы. На 2025-2027 годы Ярославской области выделено около полутора миллиардов рублей федеральных средств на создание таких объектов.

Промышленный, сельский и агротуризм

— Помимо классического туризма, всё активнее развивается промышленный и агротуризм.

— Да, это перспективные направления. В Угличе, например, открыт сырный кластер, который можно посещать с экскурсиями. Это интересно и взрослым, и детям. Мы поддерживаем развитие туризма во всех форматах, не ограничиваясь одним направлением.

Есть и проекты в сельских территориях. Например, село Закобякино — небольшой населённый пункт с большим потенциалом. Там уже появляются инвесторы, восстанавливаются усадьбы, создаются гостевые дома.

Итоги и взгляд в будущее

— Ярославская область — один из лидеров по количеству исторических точек притяжения. Здесь хочется путешествовать, открывать новые места, возвращаться снова.

— Спасибо. Мы действительно хотим сделать Ярославскую область ещё более привлекательной. Чтобы она заиграла новыми красками и для туристов, и для самих жителей.

Если хотите получить подарки от Министерства туризма Ярославской области (худи, рюкзак, футболку, платок или ежедневник), посмотрите видео с Дмитрием Добрыниным, и. о. министра туризма Ярославской области, и ответьте на один вопрос.

Мы выберем 5 победителей (по количеству подарков) среди всех правильно ответивших на этот вопрос.

Сроки проведения викторины с 22 по 29 января включительно.