Американский план дал сбой в Венесуэле — интрига только начинается

Венесуэльская армия отстаёт от армии США на два поколения — историк Дарья Митина

В авторской программе "Личное мнение" историк, политик, секретарь Объединённой коммунистической партии, председателья независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина анализирует события в Венесуэле, реакцию США, похищение Николаса Мадуро, мифы о "предательстве" элит и реальные причины произошедшего.

Трагическое начало года

— В этой программе мы обычно разбираем самые яркие и знаковые события минувшей недели. Сегодняшний выпуск — первый в новом 2026 году. Год начался не просто бурно, а трагически: события меняются калейдоскопически и носят откровенно драматический характер.

Роковая дата — 3 января

Январь 2020 года. Шесть лет назад американским ракетным ударом был убит Касым Сулеймани, глава Корпуса стражей Исламской революции. Убит в третьей стране, подлым ракетным ударом.

И в этом году трагедия снова пришлась на 3 января. Видимо, для Дональда Трампа это знаковая или роковая дата. Более ста мирных граждан были убиты в результате атаки, нападения, интервенции, террористического акта... Все эти определения подходят к тому, что произошло в венесуэльской столице.

Почему это случилось

Когда событийный ряд уже ясен, уместно говорить не о том, как это было, а о том, почему это произошло. О тех нюансах, которые остались без внимания.

Во всём мире события обсуждаются бурно. Россию здесь можно вынести за скобки: массовых акций у нас не видно с "ковидных" лет. Зато по всему миру, включая США, проходят многотысячные демонстрации — и это особенно симптоматично.

Похищение президента Венесуэлы

3 января произошло похищение президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Случай — беспрецедентный, хотя подобные прецеденты со стороны США уже бывали. Мы вспоминали и Норьегу, и Бишопа, и Аристида.

Мы обсуждали эскалацию вокруг Венесуэлы и строили прогнозы. Я говорила, что наземной операции, скорее всего, не будет, но будет авиационное подавление и возможны диверсионные акты. Однако дерзкий киднеппинг главы государства — это то, к чему невозможно привыкнуть.

Миф о полной неготовности

Нужно развеять миф о том, что венесуэльское руководство не знало и не готовилось. Это неправда. Шла мобилизация, были подняты резервисты, создавалось гражданское ополчение, население вооружалось.

Меры безопасности принимались, но даже сведущие люди признавали: они были недостаточными. Руководители страны перестали появляться вместе, охрана получила противодроновые средства, предпринимались шаги против воздушных угроз.

Почему ПВО не сработало

Было размещено около 5000 ПЗРК "Игла", однако почти ни один комплекс не сработал. Один вертолёт был подбит, несколько американских военнослужащих ранены, но это единичные эпизоды.

Существует версия о глобальном предательстве. Я в неё не верю. Расследование идёт, есть аресты, но говорить о сознательной сдаче президента — абсурд. Погибли десятки венесуэльских и кубинских охранников. Эти люди отдали свои жизни, защищая руководство страны.

Технологическое отставание, а не "договорняк"

Моя версия — не предательство, а катастрофическое технологическое отставание венесуэльской армии. Она отстаёт от американской на два поколения. При таком разрыве даже союзническая помощь не может изменить ситуацию.

Россия свои обязательства выполнила. Российские специалисты в охране руководства Венесуэлы не участвовали. Основные проблемы — отсутствие запчастей, комплектующих и подготовленных кадров, а также организационная небрежность.

Медийная истерия и ожидания оппозиции

В первые дни российские и западные медиа заполнили пространство разговорами о "договорняке" и скором падении чавистского правительства. Либеральная публика ожидала прихода Марии Корины Мачадо, но этого не произошло.

Трамп сначала заявил о готовности иметь дело с законным вице-президентом Делси Родригес, затем написал: "Я президент Венесуэлы". Это было иносказательное признание: договориться с венесуэльским руководством не удалось.

Зачем США Венесуэла

Венесуэльская нефть США не нужна как ресурс — у них её достаточно. Им важно лишить нефти Кубу и левый пояс стран Центральной Америки. Венесуэла выступает энергетическим донором региона, и именно эту систему США хотят разрушить.

Перехват танкеров — это не что иное, как пиратство. Атака на Венесуэлу — часть идеологического и экономического давления на антиимпериалистические режимы.

Роль Мадуро и Флорес

Миф о слабом Мадуро не выдерживает критики. Он прошёл все ступени политической карьеры, был соратником Чавеса, министром иностранных дел, опытным переговорщиком.

Силия Флорес — не просто супруга президента, а один из архитекторов чавизма, бывший генеральный прокурор, личный адвокат Уго Чавеса. Их политический союз не случаен.

Суд как инструмент давления

Речь не идёт о справедливом суде. Цель США — парализовать чавистское правительство и запугать весь мир. Процедура, которую готовят Мадуро, не имеет ничего общего с правосудием.

По всему миру идут акции протеста в его защиту. Они влияют на общественное мнение, в том числе в самих США, где в 2026 году пройдут парламентские выборы.

Венесуэла не пала

Чавистское правительство не только не рухнуло, но и демонстрирует устойчивость. Делси Родригес и Диосдадо Кабельо эффективно выполняют свои функции. В стране нет ни ликования, ни массовой поддержки интервенции.

Миллионные демонстрации требуют освобождения Мадуро и Флорес. Говорить о сдаче страны сегодня невозможно.

Под постоянной угрозой

Опасность сохраняется. Трамп прямо угрожает новой более масштабной атакой. У Венесуэлы нет адекватного военного ответа, но есть политическая стойкость и поддержка народа.

Ситуация остаётся турбулентной и может меняться ежедневно. Гарантий нет ни у кого. Но борьба продолжается, и любое информационное участие сегодня имеет значение.