Удар Орешником по авиазаводу во Львове вызвал резонанс: не всё так просто

Применение "Орешника" вызвало сейсмический эффект во Львове — военный эксперт Кнутов

В программе "Точка зрения" военный эксперт Юрий Кнутов анализирует удар комплекса "Орешник" по львовскому авиаремонтному заводу. В беседе он объясняет выбор цели, оценивает разрушительную силу оружия и его значение как военного и политического сигнала для Украины и стран НАТО.

Удар по львовскому авиазаводу: военная логика цели

— Министерство обороны заявило об ударе возмездия по львовскому авиазаводу. Насколько, на ваш взгляд, корректно была выбрана эта цель?

— Особенность львовского авиаремонтного предприятия в том, что там ремонтировались самолёты F-16, а также советские Су-27 и МиГ-29. Кроме того, на этом же заводе осуществлялась сборка беспилотных летательных аппаратов, которыми наносились удары в глубь территории России, в том числе по резиденции президента.

С точки зрения производства летательных аппаратов это был важный объект, играющий ключевую роль в наращивании выпуска БПЛА самолётного типа. Точнее, игравший. После удара "Орешником", по всей видимости, цеха разрушены, как и взлётно-посадочная полоса, и дальнейшее использование предприятия стало невозможным.

Изначально обсуждались разные версии цели — от газового хранилища во Львовской области до командного пункта.

— Речь идёт о Яворовском полигоне?

— Нет. Ранее под Киевом существовал совместный командный пункт ВСУ и НАТО, где дежурили в том числе генералы НАТО. Мы его уничтожили, после чего Украина перенесла этот пункт в район Львова.

Я предполагал, что удар могли нанести либо по этому командному пункту, либо по Яворовскому полигону, где идёт подготовка украинских военнослужащих и слаживание подразделений НАТО, в том числе польских. Третьим вариантом было газовое хранилище.

Газовое хранилище и стратегические соображения

Позднее большинство экспертов склонялось к версии газового хранилища. Это действительно стратегически значимый объект, критически важный для энергетики и обеспечения военно-промышленного комплекса Украины. На тот момент там находилась примерно половина всех запасов газа киевского режима.

Даже если само хранилище находится на глубине около километра, уничтожение наземного оборудования и стволов подачи газа фактически выводит его из строя, причём не ясно, подлежит ли оно восстановлению.

С точки зрения стратегии этот объект имел бы даже большее значение, однако, вероятно, выбор делался исходя из военных и политических факторов. Командный пункт, по всей видимости, решили не трогать из-за переговорного фона: возможная гибель американских или натовских генералов могла бы резко обострить отношения с США.

В итоге была выбрана цель "среднего уровня" — чувствительная для Украины, но не являющаяся серьёзным раздражителем для Вашингтона и администрации Трампа.

"Орешник": принцип действия и разрушительная сила

Удар по авиазаводу продемонстрировал возможности комплекса "Орешник". Он способен поражать крупные, рассредоточенные по площади цели без фугасной или ядерной боевой части — за счёт колоссальной кинетической энергии.

Это подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности с радиусом действия, по официальным данным, до 5,5 тысячи километров. Скорость боевых блоков достигает 10-12 махов, а сама ракета несёт до шести блоков индивидуального наведения.

Главная особенность в том, что разведение боевых блоков происходит в космосе. Если противник перехватывает ракету до разделения, он нейтрализует все блоки сразу. Но после разделения каждый блок приходится поражать отдельно, что практически нереализуемо с учётом возможностей современной ПРО.

— То есть фактически уничтожена?

— Именно. Каждый блок затем входит в плотные слои атмосферы, нагревается и за счёт огромной кинетической энергии формирует сейсмическую волну. По данным западных источников, в районе удара было зафиксировано землетрясение магнитудой около четырёх баллов.

Эта волна разрушает не только наземные, но и подземные сооружения. В советское время заводы строились с подземными цехами, рассчитанными даже на ядерный удар. В этом смысле "Орешник" оказался сопоставим по разрушительной силе с ядерным оружием малой мощности, но без радиоактивного заражения и других катастрофических факторов.

Политический и психологический эффект удара

Катастрофические последствия удара подтвердил и мэр Львова, заявивший, что город фактически спасло отсутствие ядерной боеголовки. Киевский режим сразу же обратился в ООН, что само по себе говорит об эффективности удара.

Если бы ракета не попала в цель, никто не стал бы созывать Совет Безопасности. Значит, разрушения были действительно масштабными и шокирующими, в том числе для Зеленского и его окружения.

Нужно ли делать "Орешник" рутинным оружием

— После этого Украина нанесла новые удары по российской территории. Возникает вопрос — стоит ли переводить "Орешник" в разряд рутинного оружия?

— Теоретически такой подход мог бы ускорить давление на Киев, особенно при ударах по стратегическим объектам. Но важно понимать, что системное уничтожение энергетики Украины идёт ежедневно.

Недавно порядка 20 ракет "Искандер" были применены по Киеву и другим целям. Удары наносились по критически важным элементам ТЭЦ, оборудование которых зачастую ещё советского производства и практически не подлежит замене. Это уже привело к тому, что мэр Киева рекомендовал жителям уезжать в сельскую местность на зимний период.

Одесса, логистика и изоляция Украины

Очень серьёзная работа ведётся по Одессе. Помимо крылатых и квазибаллистических ракет, активно применяются беспилотники. Район Одессы постепенно изолируется — от моря и от логистических маршрутов.

Это особенно важно на фоне создания в Румынии крупнейшего в Европе хаба НАТО, через который оружие поступает на Украину. Перевозки осложняются ударами по мостам, портовой инфраструктуре и даже по судам, замаскированным под гражданские контейнеровозы.

Фактически Одесса отрезается от моря, а Украина — от морских поставок. Единственным относительно стабильным каналом остаётся туннель между Польшей и Жешувом.

— Почему бы не ударить по нему "Орешником"?

— Туннель расположен в скале и хорошо защищён. Хотя опыт применения "Кинжала" по подземным объектам показывает, что в перспективе и такие цели могут быть поражены. Скорее всего, сначала будут уничтожаться логистические цепочки, ведущие к туннелю.

Сигнал НАТО и стратегическое сдерживание

Удар "Орешником" имел и политическое значение — это был сигнал странам НАТО. Подобно тому, как испытания "Буревестника" и "Посейдона" ранее повлияли на планы США по поставкам "Томагавков", нынешняя демонстрация возможностей также стала фактором сдерживания.

Заявление Лукашенко о возможном размещении до десяти комплексов "Орешник" в Белоруссии усилило этот эффект. Одновременный пуск таких ракет способен за считаные минуты достичь центров принятия решений в крупнейших европейских столицах.

Именно поэтому многие европейские лидеры начали говорить о необходимости договариваться с Россией. Да, есть и сторонники эскалации, но всё больше европейцев понимают, что "Орешник" — это реальный фактор, который может коснуться и их.

Эффективность комплекса доказана: два оборонных предприятия уже фактически перестали существовать. Я полагаю, что и Львовский авиаремонтный завод больше не функционирует.