Ключевая ставка США стала проблемой: Трамп давит, рынки нервничают — что происходит за кулисами

ФРС снизила ставку до 3,75 процента на фоне спора с Трампом — историк Петров

В программе "Точка зрения" профессор Государственного академического университета гуманитарных наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Александр Петров анализирует конфликт вокруг главы ФРС Джерома Пауэлла. Речь идёт о давлении Дональда Трампа, ключевой ставке, реакции рынков и рисках для доллара и финансовой системы США.

Давление на главу ФРС и конфликт с Трампом

— Появилась информация о возможном уголовном деле против главы ФРС Джерома Пауэлла — из-за перерасхода средств при реконструкции штаб-квартиры. Сам Пауэлл утверждает, что истинная причина — его отказ выполнять указания Дональда Трампа по снижению ключевой ставки. При этом ставка снижалась с 5,5% до 3,75%. Что именно не устраивает Трампа?

— Начнём с того, что Дональд Трамп сам назначил Джерома Пауэлла в 2018 году. По образованию Пауэлл юрист, а не финансист и действительно действует очень осторожно. Его недавнее публичное обращение вызвало серьёзный резонанс: он заявил, что служит интересам американского народа. Эта формулировка оказалась ключевой.

Пауэлла поддерживает всё больше республиканцев. Это важно, потому что Трамп — сам республиканец. Если бы Пауэлла поддерживали демократы, конфликт можно было бы легко объяснить партийным противостоянием. Но здесь мы видим, что влиятельные республиканцы прямо говорят: не стоит активно вмешиваться в работу ФРС, так не принято в американской политической системе.

Реконструкция здания ФРС и политический скандал

— При этом есть и другая сторона. По заявленным сметам реконструкция здания ФРС должна была стоить около миллиарда долларов, но в итоге сумма выросла почти втрое. Более того, выяснилось, что были построены дорогостоящие лифты "для избранных", отдельные веранды, специальные столовые. Для США, где даже сенаторы могут обедать вместе с уборщиками, такое разделение выглядит крайне непривычно и вызывает раздражение. Именно это и стало основанием для обвинений.

Ключевая ставка и претензии Трампа

— Что касается ключевой ставки, Пауэлла давно критикуют за то, что он слишком долго держал её на нулевом уровне, когда нужно было начинать повышение. Тогда меры не принимались. Сейчас ситуация обратная: ставку, по мнению Трампа, нужно снижать быстрее, чтобы стимулировать экономику. Но Пауэлл снова действует медленно.

Это проявление его консервативного подхода. С одной стороны, такая осторожность устраивает многих, с другой — категорически не устраивает Трампа. Пауэлл — взвешенный юрист, не склонный к резким решениям, в отличие от своих предшественников.

Трампу же нужно всё быстро: экономика растёт — ставку надо снижать, замедляется — поднимать. Он считает, что Пауэлл этим фундаментальным принципам не следует.

Экономический рост и политические риски

— То есть ставка снижается, но недостаточно быстро, чтобы оживить бизнес?

— Именно так. Речь прежде всего о среднем и малом бизнесе. Трампа часто критиковали за экономические показатели, но последние данные говорят об обратном. По свежим прогнозам, ВВП США вырастет больше, чем ожидалось, а расходы домохозяйств резко увеличились.

Этот показатель особенно важен для оценки внутреннего потребления. Даже при Байдене такого роста не было. В последней трети 2025 года покупательная активность заметно выросла, и сейчас Трамп, образно говоря, считает, что все карты у него на руках.

Однако его сдерживает конгресс. Отсутствие одобрения может привести к потере мест на промежуточных выборах, а это серьёзный риск. Формально у президента есть полномочия сместить главу ФРС, но это крайне редкая практика. За всю историю США подобное случалось лишь однажды — в 1987 году при Рейгане, когда был снят Пол Волкер.

Исторический прецедент и роль ФРС

— Волкер, к слову, сделал очень многое для сдерживания инфляции, но это не помешало Рейгану отправить его в отставку. Сам Рейган вошёл в историю как один из самых успешных президентов с точки зрения экономики. Мы до сих пор говорим о "рейганомике" как о модели, давшей мощный импульс американской экономике.

Реакция рынков и страхи дефолта

— Рынки отреагировали нервно: золото подорожало более чем на 2%, серебро — почти на 5%, доходность облигаций выросла. Это связано со страхами по поводу обслуживания американского долга. Долги растут, ставка высокая, и Трамп настаивает на её снижении, чтобы уменьшить расходы. Не приведёт ли это к подрыву доллара и финансовой системы США?

— Эти опасения сильно преувеличены. Если говорить о "пути к банановой республике", то этот путь был бы очень долгим.

После Второй мировой войны возникла Бреттон-Вудская система, жёстко связавшая доллар с золотом и мировыми валютами. Во многом мы до сих пор живём в её логике. Разговоры о скором финансовом крахе США — скорее мифы. Экономика Соединённых Штатов зависит от глобальных корпораций и развития других стран — Китая, Индии и не только. В ближайшей перспективе дефолт США маловероятен.

Политическая борьба и компромисс

— Ключевым фактором остаётся политическая борьба. Палата представителей определяет финансовую политику, Сенат утверждает бюджет, и от расстановки сил зависит очень многое.

Пауэлл грамотно выстроил свою позицию, напрямую обратившись к американцам, — для главы ФРС это редкий шаг. Он относительно молод и теоретически может продолжить карьеру.

В целом история с Трампом и его окружением всегда связана с вопросом лояльности. Лояльные — в команде, критики — под ударом. Примеров много, включая Джона Болтона. Трамп действует как бизнесмен: быстро принимает решения и переносит эту модель на политику. Но ФРС по своей природе должна действовать медленно и взвешенно — в этом залог её эффективности с момента основания в 1913 году.

Полномочия президента и роль ставки

— Президент может смещать членов ФРС, но не может напрямую влиять на ключевую ставку. Это исключительная прерогатива самой ФРС. Ни президент, ни конгресс не могут просто назначить новый уровень ставки — решения принимаются на основе анализа экономической ситуации. То же касается и истории с перерасходом средств на реконструкцию: формально ФРС остаётся частной структурой федерального значения.

Прогноз и влияние на доллар

— То есть обвинения по перерасходу средств обоснованы, но уволить Пауэлла будет непросто, и, скорее всего, Трамп будет добиваться более уступчивой фигуры?

— Мой прогноз таков: ситуация закончится компромиссом. Пауэлл останется, но ФРС будет быстрее реагировать на изменения ставки. Он даст дополнительные показания в конгрессе по расходам, будут задействованы согласительные комитеты.

Как и в отношениях с Китаем, Трамп сначала заявляет жёсткую позицию, а затем находится компромисс.

— Это как-то повлияет на доллар? Сейчас инвесторы уходят в золото и серебро.

— Это временно. Так происходит всегда при любых потрясениях и изменениях в политике ФРС. Золото, серебро, иногда криптовалюты становятся гаванью, но затем инвесторы возвращаются к традиционным инструментам. Для роста экономики важно сочетание активных и консервативных вложений.