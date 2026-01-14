В Сербии всё зашло слишком далеко: кто на самом деле дёргает за ниточки

Молодой голос Сербии в бурные времена: журналист Петар Петрович о ситуации в стране

В программе "Горячие точки" спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова беседует с сербским журналистом Петаром Петровичем (Пепо). Разговор посвящён протестам в Сербии, влиянию Запада, роли СМИ и НПО, а также будущему страны, её суверенитету и отношениям с Европой и Россией.

Анатомия протеста: кто платит, кто верит

— Здравствуйте, господин Пепо. Это прозвище прижилось к вам в Сербии — так вас знают все. Вы удивительно молоды для своих достижений: всего 23 года, а уже знаменитый юрист и журналист. А теперь к делу: последний год мы наблюдаем в вашей стране нечто, что называют "революцией". Сотни тысяч людей на демонстрациях, возмущенный студенты. Но я, честно говоря, не могу назвать происходящее в Сербии классической цветной революцией. Это, пожалуй, смесь: вижу настоящий народный протест и вижу кукловодов, которые его используют… Но полностью срежиссированным это не выглядит. Каково ваше мнение?

— Позвольте встречный вопрос. Когда мы говорим о цветных революциях — вот падение режима Милошевича, это была цветная революция? И как вы думаете, хотя бы один процент тех, кто тогда вышел на улицы, делал это за деньги? Или они искренне верили в правое дело? Всем платили, или кто-то действовал по убеждениям?

— По моим наблюдениям — а я видела Египет, Майдан, Оранжевую революцию — схема везде одна: кому-то платят, но большинство выходит по зову сердца.

— Вот именно! Заказчики оплачивают организаторов, агентов влияния — но не всю массу. Большинство людей искренне верят, что борются за высокие ценности, за лучшее будущее. Проблема в том самом одном проценте — высокооплачиваемых кукловодов, которые манипулируют искренними чувствами обычных людей. Это пропаганда, это ложь.

Послушайте, что они говорят: "Мы сделаем страну лучше, привлечём инвесторов, построим новую Сербию". Красиво, правда? Но эти же люди уже свергали Милошевича, эти же люди уже были во власти в составе Демократической партии. И что они сделали? Ничего! А теперь они снова здесь — с деньгами из США, из западных НПО, из Германии и Великобритании.

И вы хотите, чтобы я поверил, что Великобритания любит Сербию больше, чем я сам?

Я не утверждаю, что всем протестующим платят из-за рубежа. Но есть этот один процент — небольшой, но невероятно влиятельный — который промывает мозги целой нации. Они не обязательно злодеи. Возможно, многие из них искренне верят в свою миссию. Их просто обманули, и теперь они обманывают других, считая, что несут благо. Но история показывает: каждая цветная революция, спонсируемая Западом, оборачивается бедой для страны.

Взгляните на наши журналистские организации — они превратились в проводников западных денег. Есть главный оппозиционный телеканал N1 — официально на сто процентов он является партнёром CNN. Так вот я спрашиваю вас как русского человека: считаете ли вы, что CNN и его партнёры творят добро в России?

Протест без лица: стратегия хаоса

— Когда запускается такой процесс, другая сторона должна быть достаточно умна, чтобы перехватить контроль. Принцип простой: если не можешь предотвратить протест — стань его лидером.

— А кто лидер протестов в Сербии?

— Вот в этом и вопрос. Лидера нет.

— Именно! И это неслучайно. Западные кураторы не хотят лидера прямо сейчас. Как видно невооружённым глазом, они готовятся к выборам. Смотрите, что происходит. В начале протестов они публично заявляли: "Мы не хотим быть политиками, нам не нравится политика, мы просто хотим изменить что-то в стране". Помните? А сейчас? Сейчас они формируют политические списки, готовятся к выборам, действуют как полноценная политическая партия.

И посмотрите, кто возглавляет эти списки. Сплошь прозападно ориентированные фигуры. Друзья ЛГБТ-активистов*. Люди, готовые торговаться по Косово. Готовые пересмотреть статус Республики Сербской. Они говорят нам: "Измените свою позицию по России, измените свои политические ценности, измените свои человеческие ценности".

Вот почему я утверждаю: во главе списков так называемых "революционеров" — люди, связанные с западными НПО, западными СМИ, западными посольствами. Давайте называть вещи своими именами. Они действуют сообща, чтобы сменить режим в Сербии.

Западный курс: санкции и НАТО

— Включите канал N1 — что вы услышите? "Введём санкции против России, изменим внешнюю политику". И я спрашиваю: зачем вводить санкции против России? Почему? Потому что вам не нравится внешняя политика Сербии? Потому что вы хотите затащить нас в НАТО?

Какую альтернативу вы предлагаете нынешнему курсу президента Вучича? Если ваша альтернатива — сближение с Западом, то как это связано с западными организациями? Всё предельно ясно.

— Согласна с вами. Определённо, это частично цветная революция. Но там много людей вне этой схемы. Например, режиссер Кустурица поддерживает "революцию". Несколько журналистов, которых я знаю, не любят Вучича, не любят власть, — и они на стороне молодых протестующих. О многих из них я не могу сказать, что они прозападные. Совсем нет. Но они поддерживают прозападных. Я не могу однозначно сказать, что это чистая цветная революция. Это смесь. Слишком сложная картина.

— Как может цветная революция быть "смешанной"? Либо она есть, либо её нет. В демократии всегда есть искренние протестующие — это совершенно нормально. Но оплачиваемые агенты используют этих свободных людей для достижения своих целей. Вот и вся суть.

Вучич: несовершенный, но свой

— Я считаю, что Вучич хорошо справляется. Посмотрите, что он делает с западными инвестициями. Посмотрите на его позицию по Косово. Оцените сербско-российские отношения и связи с Китаем. Обратите внимание на нашу экономическую систему, на отношения с сербами по всему Балканскому региону — с сербами в Черногории, с сербами в Республике Сербской. Сохранение исторической памяти, охрана памятников… Я могу говорить об этом часами.

Да, у него есть недостатки — у всех они есть. Это нормально. Но вопрос в другом: кто альтернатива? Если вы назовёте мне кого-то лучше Вучича, я готов слушать.

Сербия — часть Европы, как и любая соседняя страна. Но мы не часть Европейского союза. И знаете, кто освободил Европу от нацизма в XX веке? Кто победил во Второй мировой войне?

— СССР вместе с союзниками. Но Европа больше этого не признает.

— Да кого волнует, что говорят эти идиоты из Брюсселя?!

— Нас волнует, потому что Европа продвигает нарратив: СССР оккупировал Восточную Европу после окончания Второй мировой войны.

— Оккупировал?! Победив нацистов?!

"Мы — настоящая Европа"

— Я говорю о реальной истории! В моей школе я изучал настоящую историю: русские вместе с сербами и некоторыми другими народами — но главным образом русские — освободили Европу от нацистов. Это факт.

Так что, если говорить откровенно: мы с вами, сербы и русские, мы и есть настоящая Европа. Мы сражаемся за подлинные европейские ценности. Именно мы! А нынешняя Европа — нет! Современный Евросоюз не борется за европейские ценности. Я говорю о настоящих, исторических ценностях. А они отстаивают какие-то… не знаю, американские ценности? Или как это назвать?

Сейчас нам нужно защищать Европу от самой Европы. От Европейского союза. От Брюсселя. Да, от этой брюссельской бюрократии. Потому что посмотрите, что происходит. Они твердят о свободе повсюду, о свободе слова, о свободных СМИ. А потом запрещают все российские медиа в каждой стране — кроме Сербии.

Сербия — единственная страна в Европе, не считая Беларуси, где работают российские СМИ. У нас есть Russia Today, Sputnik и другие.

Посмотрите, что Евросоюз творит с российской собственностью, российскими СМИ, российскими политиками, российской культурой! Это позор. Это безумие. И это не европейские ценности — это нацистские методы. С любой точки зрения — это неправильно.

Выбор без выбора: между Западом и суверенитетом

— Но если в Евросоюзе нет демократии, как вы говорите, то зачем тогда Сербия стремится вступить в ЕС?

— Я не говорю, что во всём Евросоюзе нет демократии. Я не могу сказать, что Словакия недемократична. Не могу сказать этого о Венгрии — это правильная страна с правильной политикой. Есть ещё Испания. Несколько стран в ЕС действительно борются за хорошие ценности, и они молодцы.

Но есть Брюссель. Есть Франция. Есть Германия. Есть эта европейская бюрократия, которая хочет уничтожить суверенитет. Они не хотят позволить странам самостоятельно принимать решения. Они хотят страны без суверенитета, без реальной власти.

Вот главная причина, почему Сербия буксует в процессе евроинтеграции.

Потому что, повторяю: мы освободили Европу от нацизма. Мы — часть европейской семьи даже в большей степени, чем Хорватия или другие страны. Мы это заслужили.

Зачем нам вступать в Европейский союз? Потому что экономически это выгодно. Но для национальной идентичности — катастрофа. В плане ценностей Евросоюз нам не подходит.

Евроинтеграция — это хорошая дипломатическая позиция на данный момент. Но я убеждён: европейцы никогда не примут нас в Евросоюз. Потому что не любят сербов. Не хотят нас. Никогда не хотели. Они хотят нас сломить, уничтожить нашу национальную идентичность.

Я думаю, в ближайшие двадцать-тридцать лет сам Евросоюз рухнет. Возможно, до этого случится большая европейская война — кто знает.

Накануне бури: куда пойдёт Сербия

— Посмотрите на Германию, Францию, Великобританию. Видите? Они готовятся к войне с Россией. И некоторые уже спрашивают: на чьей стороне окажется Сербия, когда это случится?

Ответ прост: Сербия будет на сербской стороне. Мы не хотим участвовать ни в какой войне. Мы не хотим воевать против России — это совершенно очевидно. Но мы не хотим воевать и против Европы.

Если вы спросите меня, что мы будем делать в такой ситуации, я не знаю. Честно. Это вопрос на миллион долларов. Но лично я — никогда не пойду воевать против России. Никогда.

Зато я буду защищать свою страну, если кто-то из Европы попытается её захватить.

Понимаете, они могут отобрать у меня деньги, телефон, микрофон — всё что угодно. Но если ты человек чести, если ты веришь в свои принципы, никто не может сказать тебе, что делать. Могут ввести экономические санкции, могут попытаться разрушить страну. Но если мы боремся за наши ценности, никто не вправе диктовать нам, как жить.

Я знаю, это невероятно сложно. Почти невозможно. Что мы будем делать? Не знаю.

Но одно я знаю точно: мы не будем воевать против России. Никогда.

*- деятельность запрещена в РФ.