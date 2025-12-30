Современные новогодние шоу разочаровали зрителей — дело не в артистах

Новогодние телепрограммы утратили культурный масштаб — музыкальный критик Соседов

Журналист и музыкальный критик Сергей Сосседов размышляет о том, как изменились новогодние телевизионные программы и почему современные "Голубые огоньки" утратили культурный масштаб. Он сравнивает нынешний эфир с советской традицией, говорит об исчезновении сильных песен и о том, как меняется само ощущение праздника.

Что мы ждём от новогоднего телевизора

— Как только приближаются новогодние дни, сразу возникает множество разговоров о том, каким должен быть праздничный телевизионный эфир. В первую очередь спорят о "Голубых огоньках": снова одно и то же, одни и те же лица, одни и те же песни. Под "Голубым огоньком" обычно понимают вечернюю музыкальную программу, которая идёт с 31 декабря на 1 января по разным телеканалам.

Но что вообще может быть нового в новогоднюю ночь? В эту ночь мы хотим видеть знакомые лица — так же, как отмечаем Новый год с близкими людьми. Это семейный праздник, праздник тепла и доверия. Мы не приглашаем за новогодний стол новых знакомых, с которыми познакомились неделю назад. Это всегда проверенные, родные, душевные люди.

Поэтому и "огоньки" традиционно строились на участии уже известных артистов. Новых исполнителей в эту ночь зритель воспринимает с трудом. Другое дело, что из года в год мы слышим одни и те же песни. А ведь хочется премьер — но достойных, интересных. К сожалению, даже новые песни известных артистов часто оказываются вторичными, банальными, сюжетно пустыми.

Какими были "огоньки" раньше

Если вспомнить "Голубые огоньки" 40-50 лет назад, они были совсем другими. Да, там тоже выступали любимые, узнаваемые лица, но это были настоящие сливки культуры — не только музыкальной.

В программах участвовали драматические актёры, читали стихи, разыгрывали сценки. Театр сатиры показывал скетчи, приезжал БДТ с Алисой Фрейндлих и Олегом Басилашвили. В новогодних выпусках появлялись киноактёры, оперные певцы — Елена Образцова, Евгений Нестеренко, Ирина Архипова. Звучали романсы, классические арии.

Обязательными были выступления Нани Брегвадзе, цыганских коллективов, Николая Васильченко, Валентины Вишневской. Выходили на сцену Аркадий Райкин, Михаил Жванецкий, Майя Плисецкая, Людмила Зыкина. Это было разнообразие жанров и форм — театр, музыка, танец, юмор.

Разнообразие и масштаб

В "Огоньках" участвовали не только артисты. За столиками сидели ткачихи, доярки, столевары, герои социалистического труда. Часто приглашали космонавтов — начиная с самого первого "Голубого огонька" 1962 года, где были Юрий Гагарин и Алексей Леонов.

Эти программы представляли собой срез всей страны, объединяли зрителей. Выступали самые талантливые и любимые артисты, а в зале были люди самых разных профессий.

Эстрада как событие

Да, в 60-80-е годы в "Огоньках" доминировала эстрада. Но это была эстрада высокого уровня: Муслим Магомаев, Клавдия Шульженко, София Ротару, Алла Пугачёва, Эдита Пьеха, Юрий Антонов.

Артисты приберегали самые яркие песни именно к новогоднему эфиру. Даже руководство телевидения тщательно отбирало репертуар. Сергей Лапин, председатель Гостелерадио СССР, был крайне требователен, но понимал: если песню любит народ, она должна звучать.

Что мы видим сегодня

Сегодня в новогодних музыкальных программах из года в год появляются одни и те же лица. Зрители жалуются на неинтересные песни, на исчезновение композиторской и поэтической школы.

При этом изменился и сам образ празднования. Раньше Новый год отмечали дома, у телевизора. Сегодня люди идут в рестораны, уезжают на курорты, молодёжь празднует на улицах, на катках, в парках. Телевизор перестал быть центром праздника.

Интернет вместо эфира

Теперь любой желающий может включить старые "огоньки" через интернет. Многие записи сохранились, особенно выпуски 60-х и 80-х годов, хотя значительная часть программ была утрачена из-за нехватки плёнки на телевидении.

Сегодня вариантов празднования стало больше, и телевизор — лишь один из них.

Новогодний эфир как вершина года

Раньше советское телевидение берегло лучшие программы именно к Новому году. Показывали премьеры фильмов, подводили итоги года, демонстрировали лучшие цирковые и спортивные номера. Эти дни действительно ждали.

Мы до сих пор пересматриваем фильмы, вышедшие тогда: "Ирония судьбы", "Чародеи", "Москва слезам не верит", "Иван Васильевич меняет профессию", "Бриллиантовая рука". Это классика. Современные же новогодние фильмы чаще оказываются одноразовыми — посмотрели и забыли.

"Песня года": утраченный смысл

В советское время вторым главным новогодним событием после "Огонька" была "Песня года". Она выходила 1 января и формировалась в основном по письмам зрителей. Большинство песен звучало именно потому, что их просили включить в программу.

Сегодня писем никто не пишет — любую песню можно найти в интернете. Поэтому и сама идея "Песни года" фактически исчезла. Программа превратилась в обычный концерт с новыми, зачастую не запоминающимися композициями.

Телевизор как фон

Современные новогодние телепрограммы всё чаще становятся фоном для застолья. Возможно, в этом нет ничего плохого. Главное в этот праздник — сказать друг другу добрые слова, побыть вместе, почувствовать уют дома, украшенного ёлкой и огоньками.

Телевидение нужно лишь в одном — чтобы не портить это настроение.

Мы сами торопим праздник

Сегодня Новый год начинают отмечать уже в ноябре. Магазины, радио, телевидение запускают новогоднюю кампанию слишком рано. В результате к 1 января ощущение праздника выдыхается.

Раньше всё было иначе: до 20 декабря о Новом годе почти не говорили, ёлочные базары открывались в конце месяца, утренники начинались после 25 декабря. Праздник приходил вовремя.

Новый год — в своё время

Новый год нельзя праздновать заранее. Он длится с 31 декабря до Старого Нового года, включает Рождество — и именно тогда должен ощущаться как праздник. Мы сами во многом виноваты в том, что это чувство утрачивается.

Семейная традиция

В нашей семье 31 декабря всегда был рабочим днём. Ёлка — только живая и ставится строго 31-го. В этом была магия: нарядили ёлку — и через пару часов наступает Новый год. Это и есть чудо.

Мы готовили всё в последний день, уставали, но праздник всегда приходил вовремя. А потом можно было отдыхать и радоваться.

С Новым годом!

"Времена не выбирают — в них живут и умирают". Я поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаю здоровья, терпения, сил, гармонии и вдохновения. Пусть в ваших домах будет мир и лад, берегите близких и друзей. Будьте счастливы. С Новым годом!