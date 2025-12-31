Адреналин затянул по полной: почему экстремальный отдых опаснее, чем кажется

В авторской программе главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Клуб главного редактора" врач-нарколог, психиатр Василий Шуров рассуждает о депрессии, зависимостях и личной ответственности. Почему благополучие не спасает от пустоты, чем опасна созависимость и почему изменения нельзя откладывать на "потом".
— Что делать людям, которые вроде живут достаточно благополучно? Не золотая молодёжь, а обычные жители крупных городов: внешне всё спокойно, но ощущение пустоты остаётся...
— Искусственно искать цель. Провести ревизию своей жизни и честно ответить себе, о чём она. Про семью — значит, создавать семью. Про карьеру — строить карьеру. Все дороги открыты. Я не могу наполнить смыслом жизнь конкретного человека — это его личный выбор.
Важно понять, что тебе интересно, какой вызов ты готов себе бросить. Попробовать и не бояться, что не получится. Даже если не получилось — ты уже круче большинства, потому что попробовал. Ищешь дальше.
Мы же смотрим на успех как на мгновенный результат. А в реальности — один стартап прогорел, второй прогорел, третий выстрелил. Успех — это следствие целеустремленности и попыток.
— То есть неудача — это часть пути?
— Конечно. Откуда вообще идея, что у тебя всё сразу должно быть идеально? Мы все учимся, совершаем ошибки, ищем себя, вступаем в браки, меняем решения. Не бывает такого: "Я всё сделал правильно и один раз на всю жизнь".
Вопрос в том, как ты работаешь с ошибками. Это обратная связь от жизни. Ты понимаешь, где была неверная стратегия и завышенные ожидания.
— А как быть с тем, что кому-то всё даётся легче, а кому-то нет?
— Мы не знаем цену успеха других людей. Мы не ходили в их обуви. Когда я разбираю истории успеха, я вижу огромный объём работы, неудач, жертв. Когда человек в софитах, кажется, что ему всё далось легко. Но это почти всегда не так.
— Как молодым людям в начале пути реально оценить свои способности и понять, где они могут быть успешны?
— Сейчас это действительно можно определить: склонность к риску, работоспособность, коммуникация. Но важно понимать: не всем нужен бизнес, не всем нужно быть предпринимателями.
Большинству людей достаточно стабильной работы, нормального образования и спокойной жизни. Это не плохо и не хорошо — это их выбор.
— То есть не обязательно стремиться к "большому успеху"?
— Конечно. Если хочешь создавать что-то своё — пробуй. Если не хочешь — живи обычной жизнью. Главное — чтобы глаза горели.
Мы вообще всё в жизни пробуем. Я, например, пришёл в медицину случайно — за компанию. Потом втянулся, появились амбиции, пошёл дальше. Это путь проб и корректировок.
Когда у человека убеждение, что всё должно быть идеально: партнёры, решения, люди, — он неизбежно будет страдать. Завышенные ожидания всегда ломают.
— Я ожидала, что к вам чаще приходят как к наркологу, но оказалось, что очень много пациентов с депрессией. Это особенные люди или депрессия может коснуться любого?
— По статистике, с депрессией сталкиваются до 30-40% людей. В той же Германии — очень высокий уровень депрессий и суицидов, несмотря на высокий уровень жизни.
Это может быть реакция на жизненный кризис: потерю близких, кризис среднего возраста, переоценку жизни. Бывают и эндогенные депрессии — когда всё внешне стабильно, но внезапно мир становится чёрным и человек не может объяснить, что с ним происходит.
— А есть мнение, что всё определяется генами: если есть некий "ген неудовлетворённости", то и депрессии, и зависимости неизбежны.
— Очень удобная позиция — всё списать на ген и снять с себя ответственность. Это как сказать: "У меня гемофилия, поэтому ничего делать не надо".
Я против ухода от ответственности. Зависимости формируются поведением. Людям нравится получать нужную эмоцию здесь и сейчас и избегать фрустрации. Допинги приятны, но потом они забирают всё.
— Почему кто-то может остановиться, а кто-то нет? Один человек пьёт — и остаётся человеком, а другой быстро деградирует.
— Если человек не может остановиться с малой дозы — это уже утрата количественного контроля, первая стадия зависимости. Никто сразу не теряет контроль — это процесс.
Очень многие пробуют алкоголь и наркотики. Зависимыми становятся единицы. Алкоголь пробуют почти все, но алкоголиками становятся далеко не все.
— С чем это связано? С целями, амбициями?
— Часто это история про скуку и пресыщенность. Когда всё перепробовано, начинается поиск необычных ощущений.
Люди бросают семьи, едут в джунгли, пьют аяуаску, ищут "смысл жизни". Со стороны это выглядит довольно странно. Когда нечем заняться — можно и так развлекаться.
— Почему людей так тянет к экстремальным развлечениям?
— Это адреналиновая зависимость. Для кого-то — способ выпендриться и показать высокий уровень потребления. Когда тебя шерпа тащит на вершину ради фотографии — где здесь подвиг?
Профессиональные альпинисты — это действительно супергерои, но одновременно это люди, зависимые от экстремальных ощущений. Это особая каста, их очень мало.
— Но адреналин ведь нужен всем?
— Адреналин вырабатывается у любого здорового человека. Напугать можно кого угодно. Вопрос — зачем.
У многих это сформированная потребность что-то всё время доказывать. Это уже не про жизнь, а про зависимость от ощущений.
— Перед праздниками резко растут продажи средств от похмелья. Как вы это оцениваете?
— Люди заранее готовятся к отравлению. Они понимают, что будут пить много и пытаются подстелить соломку. Но это плацебо. Итог каждый год один: отравления, госпитализации, смерти.
— Но ведь у нас исторически праздник ассоциируется с застольем.
— В условиях дефицита — да. Обильный стол был символом достатка. Но сейчас нет ни дефицита еды, ни дефицита алкоголя.
Нормальный праздник не выглядит как 12 дней запоя. Это уже давно не праздник, а саморазрушение.
— Люди просто не умеют отдыхать по-другому.
— Это не отдых. Это отравление. Организм в это время не отдыхает, он борется за выживание.
Этанол — депрессор центральной нервной системы. Сначала веселье, потом — потеря координации, опасные ситуации, тяжёлые последствия. Иллюзий быть не должно.
— Что делать родственникам зависимых? Ждать, пока человек сам захочет избавиться от своей зависимости?
— Мы работаем с теми, кто готов менять ситуацию. Часто это созависимые родственники. Мы учим жёсткой любви: дистанции, условиям, отказу от соучастия.
Родственники часто сами поддерживают зависимость: отмазывают, лечат последствия, создают иллюзию нормальности. Пока они не изменят своё поведение, зависимый будет ими манипулировать.
— То есть выздоравливать должны все?
— Абсолютно. Если родственники не меняются, они толкают человека к срыву.
Созависимость — это жизнь не своей жизнью, а жизнью другого. Спасатель, жертва, преследователь — классический треугольник. Жизнь получается насыщенной, но бессмысленной.
— Есть ли какие-то простые правила? Особенно перед Новым годом.
— Не надо начинать жизнь с Нового года. Если вы уже понимаете, что что-то не так — начинайте сейчас.
Все эти "допью", "с нового года", "потом" — это самообман. Нужно одно — внутреннее решение.
Жизнь нейтральна. Она будет такой, какой вы решите её видеть. Если решите, что она плохая, — подтверждения найдутся. Если решите, что хорошая, — тоже.
