Школа пугает сильнее жизни: почему подростки выходят оттуда сломанными

Авторитет учителя в школах снизился из-за смены образовательной модели — психиатр

В авторской программе главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Клуб главного редактора" врач-психиатр Василий Шуров говорит о кризисе школьного образования, падении авторитета учителя и психологических последствиях ЕГЭ. Разговор затрагивает рост тревожности и депрессий, влияние медиа и пандемии, а также значение смысла жизни для психической устойчивости.

Школа, 90-е и утрата авторитета учителя

— 90-е годы ознаменовались демографической ямой и новыми принципами воспитания молодёжи. Мы были советскими детьми, а потом идеология в школе оказалась под запретом. Сейчас так уже не говорят, но тогда учитель стал восприниматься как обслуживающий персонал. В результате сегодня дети ведут себя немыслимо в школах, учителя пытаются как-то на это реагировать... Я не говорю про розги, как раньше...

— За розги родители этого учителя убьют. Да, убьют. Какие вообще розги?

— При этом учитель всё равно оказывается виноват. Я вчера ехала и слушала новость: восьмиклассник нагло сидел в телефоне, учитель сделал замечание — в ответ полное игнорирование и немыслимое поведение. Самое ужасное — громкий, одобряющий хохот одноклассников. У нас что-то происходит с обществом. Эта вседозволенность, следствие 90-х, нехватка кадров, иногда даже элементарных условий в школе.

— На мой взгляд, поменялась сама парадигма. Когда мы учились, тоже были хулиганы, могли сорвать урок или поддеть учителя. Но действовало правило: учитель всегда прав, а родители прислушивались.

Сейчас школа — это "образовательные услуги", личность якобы не формируют, и учитель всегда виноват.

Более 50% воспитания даёт семья: поведение дома, работа с ребёнком. Очень удобно свалить всё на учителя или на государство. У меня другой подход: я хожу на собрания, в курсе дел ребёнка, отвожу его в школу, спрашиваю, что было. Если мальчишки хулиганили и наказали весь класс — значит, воспитывайте своих детей, чтобы они вели себя нормально.

Авторитет учителя сейчас под плинтусом. Школы боятся утечек, скандалов в интернете, поэтому всё замалчивают до последнего или наказывают учителя. Парадигма "ученик всегда прав" — вот результат.

Ответственность взрослого и границы допустимого

— Я слышала такую точку зрения: ребёнок — это ребёнок, взрослый — это взрослый, и взрослый всегда может воздействовать на ребёнка, остановить его, переубедить. Речь идёт и о подростках 15-16 лет, и о восьмилетних. Правильна ли мысль, что взрослый всегда виноват, потому что он всегда может привести ребёнка в чувство?

— У взрослого шире арсенал реакций. Мы знаем случаи, когда у учителей не выдерживают нервы и они бьют учеников. Это, конечно, неправильно и говорит о собственной слабости.

Есть другие способы: разговор, привлечение родителей, школьного психолога, объяснение ситуации. Возможно, ребёнку нужны особые условия обучения. Один ученик не может срывать урок и мешать другим учиться.

Когда мы начинаем кричать или бить, мы признаём собственное бессилие и то, что ситуацию уже запустили. Это действительно вина взрослого, и последствия будут соответствующие.

Свобода выбора и дисциплина в школе

— Были тенденции (не знаю, как сейчас): ребёнок сам выбирает предметы, может решать, ходить или не ходить на какие-то. Но ребёнок ведь всегда хочет не учиться, а играть, есть конфеты и шоколад. Насколько такой выбор вообще пагубен?

— Школа — это не только про знания, но прежде всего про социальную коммуникацию и дисциплину. Мы помним эксперимент с мармеладками: потерпишь пять минут — получишь две. Те, кто умел ждать и концентрироваться на цели, потом добились большего в жизни.

Когда ребёнку всё позволяют ("хочу конфету, хочу телефон"), он не учится сосредотачиваться на полезной деятельности. Он ждёт, что ему всё дадут, а сам никому ничего не должен. Это тупиковая ветка воспитания.

Где-то нужно потерпеть, где-то есть нелюбимый предмет, но он нужен для общего развития. Не бывает так, чтобы нравилось всё. Русский язык тоже не всем нравился сначала, но многое зависит от преподавателя, как он подаёт материал.

Преподаватели и формализация образования

— Проблема в том, что у нас были разные преподаватели.

— Были те, которых помнишь всю жизнь.

— Да, и были потрясающие преподаватели, которые прививали любовь к предмету. На самом деле не существует неинтересных предметов. Просто школа сейчас, к сожалению…

— …формализована. Всех натаскивают на ЕГЭ, на угадывание.

— ЕГЭ и выпускной экзамен по предмету — это разные вещи. ЕГЭ вообще нужно отменять.

— Там работает в основном зрительная память.

— Я не согласна. ЕГЭ больше подходит сангвиникам. Флегматики и меланхолики сдают хуже, чем знают. Нет устного общения, живой проверки знаний.

— Для меня это вообще другая школа: камеры, атмосфера концлагеря. Есть дети, которые накладывают на себя руки из-за страха перед экзаменами. Зачем?

Стресс, депрессия и культура страха

— На моей памяти, когда учились мои дети, даже "скорую" вызывали во время экзаменов.

— Зачем такой стресс на выходе из школы, чтобы потом вспоминать её как что-то ужасное?

— Баллы были целью для поступления, но для определённой категории детей. Эти дети закончились.

— Мы даже знаем регионы, где идеально знают русский язык. Главное — не проверять.

— Вы много говорите о депрессии. Сейчас ощущение, что почти у каждого молодого человека какие-то травмы. Мы начали со школы, с ЕГЭ — и вот результат. Моё советское детство было счастливым.

— Тогда просто не знали слова "депрессия".

— Вы её придумали... Но всё-таки, это из-за того, что в мире стало больше информации, или потому, что вообще всё изменилось?

— Сейчас легко провести самодиагностику. Психологические и психиатрические темы активно обсуждаются, особенно среди молодёжи. Есть "модные диагнозы" вроде биполярного расстройства.

СМИ играют на базовой потребности — безопасности. Негативные новости разгоняются мгновенно, хорошие никому не интересны. Человек заходит в интернет и видит, что всё плохо, и дальше ему подсовывают ещё больше плохого. Так формируется тревожная картина мира, и многие люди декомпенсируются.

Для меня водоразделом стал "ковид": постоянные страшные образы, чёрные мешки, страх. Зачем это делали?

"Ковид", управление страхом и доверие обществу

— Некоторые западные чиновники на этом хорошо заработали.

— Конечно. На антисептиках, масках, вакцинах.

— Вакцины — вообще золотое дно.

— Я, например, сразу привился "Спутником". Наши учёные сделали хорошую вакцину, но часть людей решила подделывать справки.

— Я знаю таких людей. Потом они тяжело болели и говорили: "Ваша вакцина не работает".

— Это массовый выход в тревожные расстройства, ОКР.

— Это был массовый психоз или сознательное преувеличение опасности?

— Это была проверка управляемости общества: насколько оно готово отказаться от свободы и делать то, что скажут. Оказалось, идеально управляемо.

Исторические параллели и человеческое поведение

— Можно ли бесконечно долго врать людям? Народы ведь разные — в России, Польше, Германии.

— Если долго и последовательно убирать альтернативные точки зрения и наказывать за них, формируется ядро, которое задаёт повестку.

— Я недавно читала про еврейские гетто и не могла дочитать. Меня поражала покорность людей. Мне казалось, что у нас сопротивление было бы другим. Это субъективно?

— Для многих немцы ассоциировались с порядком. Люди цеплялись за надежду, их "нагревали", как лягушку. Это была жестокая технология расчеловечивания.

Были и восстания, была еврейская молодёжь с оружием. Но многие надеялись договориться до последнего.

Смысл жизни как условие выживания

— Тогда у кого там депрессии не было?

— У всех было тяжёлое расстройство адаптации и хронический стресс. Кто-то уходил в депрессию, кто-то накладывал на себя руки. Это были величайшие страдания.

Я вспоминаю психолога, прошедшего концлагерь. Он выжил благодаря смыслу жизни и потом создал целое направление в психологии. Когда у человека есть смысл, он может выдержать почти всё.

А когда смысла нет, человек ломается. Люди сходили с ума, их просто уничтожали.

— Когда есть цель, действительно легче выжить.

— Да. Кто-то писал стихи, кто-то рисовал, кто-то находил любое занятие, потому что убивала именно бессмысленная рутина.

Современное благополучие и внутренняя пустота

— Мы говорим об одних из самых страшных страниц истории человечества...

— И на этом фоне странно, когда современное поколение, имея еду, медицину, доступ к информации и психологической помощи, говорит: "У меня нет перспектив". Перспектив сейчас больше, чем когда-либо.

— Но проблема в том, что многие не видят смысла, боятся ошибиться.

— В тяжёлые времена люди мобилизовались и понимали цену жизни.

— А сейчас даже у детей олигархов, у которых есть всё, происходят трагедии.

— Потому что когда рождаешься с золотой ложкой во рту, уже ничего не радует. Всё воспринимается как должное. Внутри — пустота.

Продолжение следует...