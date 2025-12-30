Сербия под прицелом Европы: выбор между Россией и ЕС становится опасным

ЕС рассчитывает использовать военную промышленность Сербии — Александр Павич

В программе "Горячие точки" спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова беседует с депутатом парламента Сербии Александром Павичем о давлении ЕС на Сербию и выборе между Европейским союзом и Россией. Обсуждаются милитаризация ЕС, поставки оружия, ситуация вокруг НИС, санкции, а также внутренние протесты и риски утраты суверенитета.

Давление Евросоюза и навязываемый Сербии выбор

— Здравствуйте, господин Павич. Мы с вами в Белграде, и я хотела бы поговорить об отношениях между Россией и Сербией. Ваша страна оказалась в крайне непростой ситуации. Еврокомиссар Марта Кос, курирующая вопросы расширения Евросоюза, недавно выступила с жёстким заявлением: "Настал момент, когда Сербия должна определиться". Выбор очевиден — либо ЕС, либо Россия. Политика балансирования между двумя лагерями больше невозможна. Какой путь изберёт Сербия?

— Моя личная позиция однозначна: Сербии не место в Европейском союзе. ЕС — это агонизирующий проект, который на наших глазах превращается из экономического альянса в милитаристский блок. Его единственная цель сегодня — подготовка к конфронтации с Россией. Европейский союз стал инструментом геополитического давления, и я категорически против того, чтобы мою страну втягивали в эту авантюру.

Историческая память и новый поход на Восток

— Перед нами разворачивается новый Drang nach Osten — очередной поход на Восток. Сербы помнят историю: во время Второй мировой войны ни один наш солдат не поднял оружие против России на Восточном фронте. Это предмет нашей национальной гордости. И я не допущу, чтобы сегодня нас заставили предать эту память, потому что Брюссель совершенно серьёзно готовится к войне с Москвой.

Западные Балканы как тыл для конфронтации с Россией

— Их план прозрачен: втянуть Сербию в свою орбиту или, как минимум, нейтрализовать нас как потенциальную угрозу в тылу. Они говорят об этом открыто, без обиняков. "Геополитическая необходимость" — именно так они называют интеграцию Западных Балкан, включая Сербию и Республику Сербскую (Босния и Герцеговина), в состав ЕС. Им нужен надёжный тыл для фронта, который они выстраивают против России. По сути, они хотят возвести новую Берлинскую стену, милитаризировать континент и создать плацдарм для давления на Восток.

Новый железный занавес и подготовка к большой войне

— Новый железный занавес?

— Именно так. Но это не просто барьер — это враждебная граница, предназначенная для непрерывного давления на Россию. Фактически речь идёт о подготовке к большой войне.

Исторические параллели с Третьим рейхом

— И они планируют, что Сербия окажется по их сторону этого занавеса?

— Безусловно. Мы уже видели этот сценарий однажды — при Третьем рейхе. Тогда нацистская Германия тоже пыталась втянуть сербов в свою орбиту. 25 марта 1941 года наше правительство подписало Тройственный пакт с Гитлером. Но уже на следующий день в Белграде грянул переворот — народ восстал. Большинство сербов категорически отказывались от любого союза с нацистами.

Месть последовала незамедлительно: Германия вторглась в Югославию, разбомбила и оккупировала Сербию. Но даже под игом оккупации, даже в самые тёмные годы войны Сербия не послала ни единого солдата на Восточный фронт — хотя немцы всеми способами пытались интегрировать нас в свою "новую Европу".

Европейский союз как "Четвёртый рейх"

— Этим летом министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал фразу, которую я считаю абсолютно точной: Европейский союз превращается в Четвёртый рейх. И этот Четвёртый рейх снова жаждет поглотить нас с той же самой целью — использовать как плацдарм для экспансии на Восток.

Военно-промышленный потенциал Сербии и поставки оружия

— Полагаю, интерес ЕС к Сербии неслучаен: у вас одно из самых мощных военно-промышленных производств на Балканах и, возможно, сильнейшая армия в регионе. Логично предположить, что они рассчитывают использовать ваши заводы для милитаризации континента. И тут возникает болезненная тема: российско-сербские отношения дали трещину после того, как ваше оружие обнаружили в Курской области.

— Я поднимал этот вопрос с трибуны парламента и на заседаниях комитета по обороне и внутренней безопасности. Да, к нам поступала информация о том, что сербские боеприпасы и вооружения через посреднические схемы попадали на Украину.

Российская сторона сделала несколько официальных заявлений, после чего наши власти были вынуждены публично пообещать: "Мы прекратим это и возьмём экспорт под жёсткий контроль". Сам факт такого обещания подтверждает: да, это действительно происходило. Для меня лично — это национальный позор.

Такого не должно было случиться никогда. Я уверен: подавляющее большинство сербов никогда бы не одобрили подобное. Но ни президент, ни правительство ни разу не спросили народ, согласны ли мы помогать тем, кто воюет против России. А ведь наша военная промышленность, особенно производство боеприпасов, действительно значительна. Мы — один из крупнейших производителей боеприпасов в Европе.

Заявление президента и символический разрыв с историей

— Но самое возмутительное произошло не так давно. Президент Вучич в интервью немецкому изданию заявил (и я цитирую суть его слов): "Мы готовы предоставить Европейскому союзу все производимые нами боеприпасы. Они могут распоряжаться ими по своему усмотрению". Это скандал вселенского масштаба.

Я устроил в парламенте жёсткие дебаты с представителями правящей коалиции. Я сказал им в лицо: это преступление перед нашей историей. Мы не имеем права участвовать в войне против России — и уж тем более на стороне тех, кто открыто использует неонацистскую символику. Они начали отпираться, утверждать, что президент не говорил этого всерьёз, что его "неправильно поняли". Но все мы прекрасно слышали, что именно он сказал.

— Возможно, его слова зависели от контекста, но, конечно, это звучит странно.

— Видите ли, когда публичный политик, тем более глава государства, делает официальное заявление — его слова имеют вес и последствия. Поэтому нужно следить за тем, что говоришь. Он это сказал. И учитывая, что сербское оружие уже неоднократно попадало на Украину через третьи страны, становится очевидно: эта практика существует и, скорее всего, продолжится.

Это тревожный звонок. Я уверен, что большинство сербского народа было бы против этого. Но именно на это и делает ставку Брюссель — им нужны наши заводы, наши боеприпасы, наши солдаты.

И это лишь вопрос времени. Посмотрите на Черногорию: чтобы продемонстрировать лояльность Евросоюзу, они отправили двух военнослужащих на Украину — для участия в программах военного обучения.

— Два солдата? Это же просто символическая акция, почти насмешка.

— Вот именно — символ. И это очень важный, очень опасный символ. Я уже говорил: во время Второй мировой войны ни один сербский солдат, включая черногорцев, не воевал на Восточном фронте против России. Ни один. Это наша гордость, часть нашей исторической идентичности.

Им нужно разрушить именно это. Им нужен хотя бы один серб в военной форме на той стороне. Это будет означать символический разрыв с нашим прошлым, предательство памяти предков.

Вековые связи с Россией и стратегия их разрушения

— Они методично работают над тем, чтобы оторвать сербов от русских, разрушить те узы, которые связывали наши народы веками.

Вековые связи — не просто красивые слова. Это глубокие исторические, духовные, культурные и даже этнические узы. Нас многое объединяет на уровне цивилизационной идентичности. Запад хочет всё это уничтожить.

Один из их методов — поглотить Сербию через механизмы евроинтеграции, превратить нас в часть военной машины НАТО и Евросоюза, а затем натравить на Россию. Если им это удастся, они отравят сербско-российские отношения на долгие годы.

НИС, санкции и попытка конфискации

— Давайте поговорим о компании НИС, одной из крупнейших энергетических компаний Европы. Российская сторона владеет 56% акций через структуры "Газпрома" и "Газпром нефти". Это единственный нефтеперерабатывающий завод в стране. Сейчас компания попала под американские санкции. От Сербии требуют или национализировать компанию, или продать российские акции. Насколько критична ситуация? Правда ли, что Сербия осталась без топлива?

— На данный момент острого дефицита горючего нет. Я считаю, что сербское руководство сознательно не предприняло необходимых шагов, чтобы подготовиться к подобному развитию событий. Мы знали о такой возможности как минимум год. Более того, я убеждён, что значительная часть правительства втайне хотела именно такого исхода: найти способ вывести НИС из-под российского контроля.

Есть информация, которую я не могу разглашать публично, но даже пророссийски настроенные члены правящей коалиции (например, Александр Вулин) открыто говорили: "Если провести анонимное голосование среди министров кабинета, большинство поддержало бы изъятие НИС у России".

Это не конспирология, не мои домыслы. План существовал реально — и разрабатывался ещё при администрации Байдена. Бывший американский посол Кристофер Хилл методично готовил схему конфискации НИС через механизм американских санкций.

Сербское правительство знало об этих планах. Президент знал. И они должны были подготовиться. Мы не должны участвовать в конфискации чьей-либо собственности, тем более российской. Как справедливо отметил президент Владимир Путин в своём недавнем обращении к Федеральному Собранию, межгосударственное соглашение о продаже НИС структурам "Газпром нефти" не предусматривает возможность национализации. Мы обязаны соблюдать свои международные обязательства.

Нашей задачей было совместно с российской стороной искать пути обхода американских санкций, создавать юридические и финансовые схемы, которые позволили бы сохранить работу предприятия. Вместо этого мы позволяем стране, которая 25 лет назад бомбила наши города, диктовать нам условия и отнимать активы у братской страны, которая последовательно поддерживает нас по вопросам Косова, Метохии и Республики Сербской.

Информационная кампания и перекладывание вины на Россию

— Но в сербских медиа складывается совершенно иная картина. Создаётся впечатление, будто виновата Россия: мол, мы страдаем из-за санкций, введённых против неё, а она, богатая, могущественная держава, почему-то отказывается нам помочь. Звучат обвинения в том, что Россия купила НИС за бесценок и теперь бросает Сербию на произвол судьбы.

— Я прямо обвинял правящую коалицию в парламенте в создании антироссийской атмосферы. Реальность диаметрально противоположна тому, что показывают по телевидению.

Санкции вводит Вашингтон, а не Москва. Но подконтрольные власти СМИ методично выстраивают нарратив, будто во всём виновата Россия. Это ложь. Цель очевидна: убедить сербский народ, что Россия нам не друг и что мы должны идти в ЕС.

Но давайте посмотрим на факты. НИС для структур "Газпром нефти" — это крошечный актив, капля в море их глобальных операций. Речь идёт не о финансовой целесообразности. Речь о принципе.

— О прецеденте.

— Совершенно верно. Представьте: вы государство, которое под внешним давлением конфискует иностранные активы. Кто после этого захочет инвестировать в вашу экономику? Сегодня вы отбираете собственность у России, завтра — у Китая, послезавтра — у Турции.

Это был бы катастрофический прецедент — и удар по нашему главному союзнику. Власть целенаправленно работает над тем, чтобы переложить вину на Москву. А я изо всех сил борюсь в парламенте, чтобы донести до людей, что это неправда. Мы должны работать с российской стороной, чтобы найти выход из этой ситуации. Мы должны вести себя как союзники, как братья с Россией и твёрдо сказать "нет" подобному давлению со стороны США.

Протесты, цветная революция и отсутствие доказательств

— Теперь о внутренней ситуации. Весь прошлый год (и, похоже, это продолжится в новом году) Сербию лихорадит. Протесты, демонстрации, так называемая "студенческая революция". Позвольте напомнить: именно Сербия стала первой страной постсоветского пространства, где опробовали технологию цветных революций. Как вы оцениваете происходящее — это действительно спланированная извне цветная революция или подлинный народный протест?

— Безусловно, существуют внешние силы, которые пытаются использовать народное недовольство в своих геополитических интересах. Это факт, с которым бессмысленно спорить. Однако я глубоко убеждён: подавляющее большинство людей, выходящих на улицы, движимы искренним недовольством. Они недовольны коррупцией, отсутствием адекватной реакции со стороны властей на протесты. Многие не согласны с катастрофической политикой правительства по косовскому вопросу — фактически мы превращаемся в послушных вассалов Брюсселя, безропотно выполняющих едва ли не все требования Евросоюза.

Единственное исключение — мы пока не ввели санкции против России, и это, признаю честно, заслуживает признания.

Люди протестовали и раньше. Вспомните историю с литиевым проектом: транснациональная корпорация Rio Tinto хотела развернуть масштабную добычу лития в западных районах Сербии. Большинство населения выступило категорически против — это грозило уничтожением плодородных сельскохозяйственных земель и катастрофическим загрязнением водных ресурсов. Правительство пыталось протолкнуть проект административным ресурсом, но под давлением массовых демонстраций вынуждено было отступить.

Или возьмите недавнюю историю с отелем семьи Трампа. Правительство хотело разрешить строительство роскошной гостиницы на месте здания генерального штаба и министерства обороны — того самого, которое было разрушено бомбардировками НАТО в 1999 году. Для большинства сербов это символ нашего сопротивления. Но власть хотела продавить это решение.

Так что причин для массового недовольства более чем достаточно.

Другой вопрос: да, безусловно, существуют финансовые потоки, которые пытаются направить этот протест в нужное русло. Присутствие западного вмешательства очевидно — спорить с этим бессмысленно.

Но вот парадокс: я неоднократно, используя свои полномочия члена парламентского комитета по обороне и внутренней безопасности, официально запрашивал конкретную информацию. Сколько денег поступает? Из каких именно стран? Кто конкретно их получает? Через какие каналы? Но мы не получили никакой информации.

— То есть вы хотите серьёзного парламентского расследования?

— Совершенно верно. Если действительно существует масштабное иностранное вмешательство, если действительно идёт финансирование цветной революции — мы имеем право это знать. Более того, мы обязаны это знать. Мы хотим видеть конкретные факты: кто именно пытается организовать государственный переворот в Сербии. Но правительство не представило никаких доказательств. Оно просто повторяет как мантру: "Это цветная революция, из-за границы поступают миллионы долларов". Прекрасно. Но где данные? Где имена? Где банковские переводы? Это помогло бы и самому правительству.

Знаете, что самое абсурдное? Мы активно выступали за принятие закона об иностранных агентах — по аналогии с российским, американским или венгерским законодательством. Суть проста: любое физическое или юридическое лицо, получающее финансирование от иностранных правительств или связанных с ними структур, обязано официально зарегистрироваться. Полная прозрачность. Такой закон существует в России. Он есть в Соединённых Штатах — причём там он действует с 30-х годов прошлого века. Его приняла Венгрия. Почему же наше правительство, которое кричит о цветной революции, отказывается принять подобный закон?

Повторю ещё раз: я не утверждаю, что элементов цветной революции не существует вообще. Конечно, они существуют. Брюссель, Берлин, Лондон, Вашингтон ("обычные подозреваемые"), безусловно, пытаются влиять на ситуацию. Это их стандартная практика. Тогда правительство должно предоставить народу факты о внешней стороне поддержки цветной революции.

Вот такова, на мой взгляд, подлинная картина происходящего в Сербии.