Железный занавес снова маячит: Сербии намекают, куда ей нельзя смотреть

ЕС усилил давление на Сербию из-за связей с Россией и Китаем — Александр Митич

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побеседовала с сербским политологом Александром Митичем о давлении ЕС и США на Сербию. В центре разговора — требования "выбора стороны", отношение сербов к Евросоюзу, энергетические санкции, а также роль России и Китая в политике Белграда.

Давление Запада и выбор для Сербии

— Здравствуйте, господин Александр Митич. Мы снова встретились в Белграде, в Сербии. Ситуация изменилась за последние три года. Недавно еврокомиссар Марта Кос заявила, что Сербия должна выбрать сторону. Между Евросоюзом и Россией. Это значит, вы не сможете больше сидеть на двух стульях?

— Давление на Сербию с целью заставить её сделать выбор: вместо Востока Запад, вместо России и Китая — Евросоюз и США, — длится уже давно. Сербия находится в окружении западных стран ЕС и НАТО.

— От этого никуда не деться. География определяет судьбу?

— Конечно. Но, с другой стороны, есть вопрос сербских интересов и сербского сердца, которое всегда тянется к России. Сербский народ выразил явную поддержку Москве в конфликте на Украине и стремлению России построить многополярный мир, что для Сербии очень важно.

Почему? Потому что Сербия была главной жертвой однополярного мира с начала 1990-х годов, начиная с агрессии НАТО в 1999 году и заканчивая спланированным ЕС и США в 2008 году фактическим отделением Косова.

Таким образом, для Сербии и сербского народа создание многополярного мира, в котором такие столпы, как Россия и Китай, играли бы важную роль, имеет огромное значение в стратегическом плане.

Новый железный занавес и безопасность Европы

— Что пытаются сделать Брюссель и Вашингтон? Они заявляют нам: "Вы не можете больше смотреть на Восток. Мы строим новый железный занавес. И если вы не будете послушными, вы останетесь за стеной железного занавеса, вам придётся разорвать все связи с нами". Это звучит пугающе, это часть психологической войны и тонкая манипуляция. В Берлине, Лондоне и Брюсселе они продвигают подобный нарратив.

Моё личное мнение таково: создание нового железного занавеса в Европе было бы столь же опасной ошибкой для Запада, как и расширение НАТО в сторону Украины и Востока. Это будет и дальше подрывать и разрушать европейскую структуру безопасности. Не будет ни мира, ни стабильности, ни счастья, ни экономического восстановления для всей Европы.

Таким образом, это рецепт катастрофы. Как расширение НАТО было раковой опухолью, так и политика открытых дверей НАТО по-прежнему является раковой опухолью как для европейской, так и для глобальной архитектуры безопасности в целом.

Угрозы изоляции и давление на внешнюю политику

— Так каков план ЕС? Он угрожает Сербии изоляцией?

— Существует угроза того, что Сербия потеряет своих союзников в Совете Безопасности ООН, своего ключевого поставщика энергии в лице России и своего ключевого инвестора в инфраструктуру, такого как Китай, если присоединится к Западу.

Недавно я опубликовал научную статью, в которой проанализировал различные методы давления на Сербию с целью заставить её выбрать одну из сторон и тем самым разрушить её внешнюю политику. Одна из таких стратегий заключается в негативной риторике, которая направлена на превращение сотрудничества Сербии и России, а также сотрудничества Сербии и Китая в гибридные угрозы — в экономической, политической, военной, культурной и информационной сфере безопасности. Всё это сотрудничество немедленно представляется в негативном свете.

Это не новость. Это началось задолго до 2022 года. Это попытка загнать Сербию в угол и сказать: "О, вот что вы должны сделать, или вас ждут ужасные санкции и конец света".

Милитаризация ЕС и образ России как угрозы

— Нам в России совершенно очевидно, что идёт милитаризация Европы. Евросоюз откровенно заявляет, что готовится к войне 2030 года. Какую роль готовят Сербии?

— Да, милитаризация Европейского союза — это процесс, который не только очевиден, но и крайне опасен. Начиная с 2014 года всё, что исходит из России, воспринимается как угроза. И любое сотрудничество с Российской Федерацией или с россиянами в целом воспринимается как угроза. Таким образом, эта милитаризация — всего лишь следствие этого нарратива.

И сейчас мы наблюдаем скоординированное стремление США и европейских членов НАТО увеличить свои военные бюджеты, и это печально. Лидеры европейских стран, входящих в НАТО, на самом деле имеют неверное стратегическое восприятие. Их представление о возможности стратегического поражения России не изменилось.

И это несмотря на все свидетельства последних нескольких лет, начиная с 2022 года. Несмотря на то, что происходит в Донбассе, что российская экономика не рухнула, несмотря на успехи России в диверсификации экономики и тот факт, что две трети мира не ввели санкций против Российской Федерации.

Западные лидеры по-прежнему оказывают очень важное давление на общественное мнение и СМИ, чтобы те приняли нарратив о том, что Россию всё ещё можно победить.

Евросоюз и отношение сербского общества

— Если я не ошибаюсь, 62% сербов не хотят вступать в Европейский союз. Но это как мантра официальной политики Сербии: "Мы должны вступить в Евросоюз". Это при том, что европейские страны бомбили Сербию в 1999 году. Это прямо-таки мазохизм.

— Для меня совершенно очевидно, почему Сербия не должна идти по европейскому пути. Опрос, который мы провели в этом году в рамках проекта, реализованного в нашем Институте международной политики и экономики в Белграде, показал, что 60% респондентов заявили, что Сербия никогда не вступит в Европейский союз. А еще 10% сказали, что это произойдёт к 2050 году, то есть практически никогда, верно?

Это самые низкие показатели, зафиксированные за последние четверть века. Значит, что-то не так с интеграцией Сербии в Европейский союз. О сербско-европейских отношениях практически нечего сказать позитивного, и оптимизма тоже мало.

Но, несмотря на это, по-прежнему существует официальная политика Сербии, согласно которой членство в ЕС является для Сербии стратегической внешнеполитической целью. Причина заключается, во-первых, в географическом аспекте, а во-вторых, в том, что ЕС является крупнейшим торговым партнёром Сербии по экспорту и импорту.

Политика страха и психологическое давление

— И, конечно же, третья составляющая — вся эта психологическая война, что "если вы покинете путь Европейского союза, вы вернётесь в 1990-е, когда вы находились под санкциями, когда вы были изолированы, когда вас бомбили, когда вас истребляли". И это один из ключевых аргументов.

Потому что, давайте будем откровенны, некоторые другие аргументы, которые работали в начале 2000-х годов, например, необходимость принятия прекрасных европейских ценностей: либеральная демократия, свободный рынок, свобода прессы, — больше не работают. Особенно после конфликта 2022 года, когда мы увидели, как Европейский союз вмешивается в выборы, как Европейский союз заглушает голоса России в странах Западной и Центральной Европы. Мы устали от двойных стандартов. Но есть страх вернуться в 1999 год.

— Нельзя использовать страх как аргумент.

— Именно. Сейчас всё дело в страхе и психологическом давлении, которое особенно заметно в этом году.

Санкции против НИС и энергетический шантаж

— Речь идёт о сербской нефтегазовой компании НИС, 56% которой принадлежат "Газпром и нефти" и её дочерней компании. В начале 2025 года НИС и "Газпром нефть" попали под американские санкции. От Сербии требуют, чтобы она либо национализировала компанию, либо передала или продала акции "Газпрома" другому собственнику.

— Но это воровство!

— США уже давно проводят политику, направленную на вытеснение российских энергоносителей с Балкан, не только с Балкан, но и из Европы в целом, но особенно на сокращение так называемой энергетической зависимости Сербии от России. Компании НИС предъявили ультиматум. Её работа полностью остановлена. Её партнёры отказались от сотрудничества из опасения вторичных санкций.

Удар по нефтяному и газовому сотрудничеству

— Сербии дали срок до середины января. А что дальше?

— Американцы пытаются убить двух мух одним ударом. Они пытаются сначала добиться того, чтобы Сербия, Россия и нефтяная корпорация НИС прекратили сотрудничество.

Если в нефтяной промышленности Сербии больше не будет российского присутствия, хотя Сербия уже довольно давно не импортирует российскую нефть, опять же из-за санкций, но если нефтяное сотрудничество закончится, это будет первый удар.

Второй удар заключается в том, что если Сербия прекратит это сотрудничество путём национализации компании НИС или любым способом против воли Российской Федерации, тогда это немедленно окажет прямое влияние на сотрудничество Сербии и России в газовой отрасли.

Экономика Сербии, особенно за последние десять лет, с момента создания турецко-балканского потока, действительно получила огромную выгоду от того, что в Сербию поступал дешёвый российский газ, и конкурентоспособность сербской экономики в значительной степени повысилась благодаря этому факту.

История НИС и экономические последствия

— Так что, если мы исключим Россию из нефтяной компании, конечно, будут последствия, потому что зачем России тогда предоставлять нам выгодное газовое соглашение.

Таким образом, американцы и Запад в целом одновременно хотят вытеснить российскую нефть и российский газ из Сербии, а следовательно, и с Балкан. Это стало бы великой стратегической победой для США.

НАТО разбомбило НПЗ "НИС" в 1999 году, а в 2008 году его купил "Газпром", когда у НИС были большие трудности. Завод модернизировали и вложили в него три миллиарда евро. Это огромная сумма. С тех пор он является крупнейшим вкладчиком в сербский бюджет. И более 10% сербского бюджета поступало от НИС. Теперь его работа остановлена.

Вы можете себе представить, насколько это серьёзный удар? Не только по сербскому бюджету в целом.

Китайский фактор и геополитический риск

— И ещё один момент, который, как мне кажется, очень важен, заключается в том, что Китай, который был крупнейшим инвестором в Сербию в последние несколько лет, конечно же, внимательно следит за происходящим.

— Китай, разумеется, задаётся вопросом: "Если так поступают с Россией, что будет с нашими инвестициями?"

— Именно так. Недавно американский конгресс принял новый закон, призывающий, по сути, к борьбе с российскими и китайскими компаниями на Балканах.

И мы видим, например, что производство шин в Сербии для китайской компании LingLong, крупнейшего китайского инвестиционного проекта в Сербии, прекращено. Компания активно экспортирует эти шины на рынок США, особенно для американских грузовиков. А на прошлой неделе пограничная служба США остановила этот экспорт. Они заявили, что это связано с тем, что обнаружили сообщения о жестоком обращении с рабочими во время строительства завода, что является предлогом для начала реализации антикитайских мер в Сербии.

Итак, я предупреждаю, что если Сербия совершит враждебный акт против Российской Федерации (под враждебным актом я подразумеваю захват компании НИС без согласия Москвы), то она потеряет не только нефть, но и газ из России, а также доверие со стороны своих китайских партнёров.

И если это случится, то Сербия окажется не только в больших экономических, политических и дипломатических затруднениях, а Запад фактически добьётся большого геополитического успеха, потому что тогда они смогут сказать: "Сербия, вы уже отгородились от своих партнёров за пределами Запада. И логично, что вы остаётесь по эту сторону железного занавеса, потому что у вас нет связей с восточными странами и странами, находящимися за пределами политического Запада".

Упущенный шанс ЕС и разочарование Сербии

— Когда-то у Евросоюза была возможность протянуть руку Сербии и сказать: "Мы хотим, чтобы вы были равноправным партнёром". Европа не может быть полной без Сербии ни географически, ни геополитически.

Вместо этого они унизили Сербию, добиваясь независимости Черногории, организуя отделение Косова, продвигая вопросы трибунала по военным преступлениям. Таким образом, произошло полное унижение Сербии и сербов в целом. И таким образом Европейский союз упустил возможность расширения. А теперь мы видим, как Евросоюз снова заявляет, особенно с 2022 года: "О, мы снова хотим расширения".

В частности, они говорят: "О, Украина и Молдавия — отличные кандидаты. Они — фантастические кандидаты на расширение ЕС". Это смешно. Это очередное унижение для Сербии. Для вступления в ЕС от нас требовали отказа от Косова. Мол, мы не хотим импортировать страны с нерешёнными пограничными вопросами, как Сербия. А теперь он хотят принять в ЕС Украину, которая каждый день теряет территории и свой суверенитет. Теперь Украина, оказывается, — прекрасный кандидат для вступления, а мы всё ещё не готовы. Это унизительно.

Во-первых, это ложная надежда для Украины. Во-вторых, Сербия пожертвовала своими национальными интересами, своим достоинством, своей территориальной целостностью для вступления в ЕС, терпела унижения, а её ставят сейчас на один уровень с Украиной и Молдавией. И это, собственно, одна из причин, почему поддержка ЕС сегодня так низка, что даже люди, которые верили в европейский путь Сербии, поняли, что их обманули.