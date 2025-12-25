Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Бекетов

Граница с Афганистаном больше не тихая — за инцидентами стоит скрытая угроза

Риски дестабилизации Средней Азии сохраняются — военный эксперт Клинцевич
Правда ТВ » Точка зрения

В программе "Точка зрения" военный эксперт, экс-сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич анализирует перестрелки на таджико-афганской границе. Он объясняет, почему речь идет о диверсионно-террористической активности, оценивает риски дестабилизации Средней Азии и возможные последствия для безопасности России.

Боевые столкновения на таджико-афганской границе

— На таджико-афганской границе вновь произошли боевые столкновения — уже третьи за последний месяц. Есть жертвы с обеих сторон. Какие силы обычно участвуют в таких инцидентах и может ли это перерасти в масштабный военный конфликт?

— Пока, думаю, нет. Сейчас примечательный период: с 25 по 27 декабря — годовщина ввода советских войск в Афганистан. Тогда, 25-го, войска вошли, а 27-го был штурм дворца Амина и началась десятилетняя афганская война.

С учётом того, что "Талибан"* был создан американцами ещё в 1973 году в Пакистане и шесть лет терроризировал режим Захир-шаха, а затем оказывал серьёзное сопротивление советским войскам при полной поддержке Запада, многое становится понятным.

Характер инцидентов и террористическая угроза

— Что мы видим сейчас? Три человека (террористы, с гранатами, взрывчаткой, пистолетами с приборами бесшумной стрельбы, автоматами Калашникова и М-16) попытались проникнуть на территорию. Велика вероятность, что они готовили террористический акт.

Раньше, особенно на реке Пяндж, была другая практика: группы, сопровождавшие наркотики, вступали в бой и пытались прорваться. Такие группы были многочисленными. Здесь же — три человека, и это уже третий случай за месяц.

Это подтверждает мою концепцию, о которой я говорил ещё лет семь назад: в результате 20-летнего пребывания американцев в Афганистане и работы их спецслужб были созданы условия для дестабилизации бывших среднеазиатских республик. В том числе, с расчётом на создание проблем и у нас, через беженцев и деструктивные процессы.

Если бы не профессиональная работа пограничников, последствия могли бы быть серьёзными. Возникли бы вопросы к власти, почему не обеспечена безопасность. А дальше включаются другие механизмы давления.

Влияние внешних сил и роль Запада

— В Дагестане, Таджикистане и других регионах действуют противогосударственные группы, в том числе вооружённые, финансируемые коллективным Западом. В 2019–2021 годах я на мероприятиях по линии спецслужб прямо предупреждал о такой тенденции.

Тогда представители таджикских служб безопасности со мной не соглашались, говорили о необходимости жить дружно с соседями. Я отвечал публично: да, но внутренне нужно быть готовыми ко всему. Я, как российский политик и человек, глубоко погружённый в проблему, считаю эту тенденцию ключевой.

Окно Овертона открывается постепенно, накапливается негативный опыт, который может иметь далеко идущие последствия.

Россия, талибы* и дипломатические контакты

— Россия установила дипломатические отношения с талибами*, фактически признав их партнёром. Если столкновения перерастут в нечто большее, какую роль должны сыграть Россия и ОДКБ?

— Самое главное — мы восстановили дипломатические отношения с действующей властью. Другой власти в Афганистане нет, и мы обязаны иметь с ней контакт, как бы нас ни критиковали.

— И это крепкая власть.

— Да, это крепкая власть. При этом "Талибан"* остаётся запрещённой организацией в России, хотя в Госдуме идут разумные дискуссии о пересмотре этого статуса.

Афганистан — сложный регион. И раньше, и сейчас каждая политическая сила там имеет вооружённые формирования. В глубинке мало что изменилось: родовые связи, отряды, разная степень взаимодействия с западными спецслужбами.

Север Афганистана и отсутствие перспектив большой войны

— Север Афганистана традиционно был оппозиционен центру. Возможно, там контроль талибов* слабее?

— Американские спецслужбы давно выстроили там отношения. Для них не проблема финансировать такие процессы. Но речь не идёт о широкомасштабном конфликте.

"Талибан"* удерживает власть и не планирует нападений. Зато небольшими акциями можно дестабилизировать соседние государства, активизировать агентурные сети и вооружённую оппозицию, что и делается.

Сегодня Россия занята серьёзной войной — фактически мы воюем с коллективным Западом. В таких условиях для них удобно раскачивать ситуацию по периметру наших границ.

Оснащённость таджико-афганской границы

— Насколько хорошо технически оснащена таджико-афганская граница?

— Долгое время границу полностью держали наши пограничники, затем она была передана таджикской стороне. При этом сохранилось наше представительство, обеспечивающее военно-техническое сопровождение.

Граница оборудована очень хорошо: технические средства, заграждения, минные поля. Именно поэтому я сомневаюсь в возможности масштабного конфликта.

Когда раньше шли крупные наркотрафики (от сотен килограммов до полутора тонн), там были большие группы боевиков и серьёзная поддержка. Сейчас — маленькая разведывательно-диверсионная группа. Судя по снаряжению, речь шла о теракте.

Подготовка боевиков и перспективы эскалации

— То есть это были подготовленные бойцы?

— Раз два таджикских пограничника погибли, значит, это были не случайные люди. Они знали, куда шли. Скорее всего, владели фарси, не дари. Вероятно, планировалось внедрение в страну с последующим более серьёзным терактом.

Такие попытки будут продолжаться, но в масштабную военную акцию это не перерастёт. "Талибан"* получил много оружия после ухода американцев, но сегодня он заинтересован в социально-экономических, а не военных отношениях, особенно с Россией и соседями.

Угроза дестабилизации в Средней Азии

— Какие ещё страны Средней Азии находятся под угрозой?

— Узбекистан, Киргизия, Туркмения. Все эти зоны задействованы. Но в Узбекистане спецслужбы работают очень профессионально. В Таджикистане сложнее: общий язык, родственные связи, больше возможностей для создания подобных прецедентов.

Приход Трампа ничего принципиально не меняет. Задача стратегического поражения России никуда не делась. Между спецслужбами мира никогда не было и не будет мира — они всегда действуют.

ЦРУ координирует работу спецслужб стран НАТО. Разговоры об "особой самостоятельности" Великобритании — иллюзия. Делается только то, что допускают американцы.

*- организация, признанная террористической и запрещённая в России.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
