Мировое молодёжное движение делает резкий поворот — фестиваль всё расставит по местам

XX Всемирный фестиваль молодежи пройдет в Каракасе в 2026 году — Дарья Митина

В авторской программе "Личное мнение" Дарьи Митиной, историка, политика, секретаря Объединённой Коммунистической партии и председателя профсоюза "Новый Труд", речь идёт об истории Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, его роли в международном левом движении и подготовке XX фестиваля, который пройдёт в Боливарианской Венесуэле.

Подготовка к XX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов

— В программе "Личное мнение" мы обычно анализируем самые яркие события минувшей недели. На этот раз речь пойдёт о событии, которое могло остаться вне внимания центральных СМИ, но имеет большое значение.

В Москве состоялась первая подготовительная встреча XX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Этот фестиваль продолжает традицию международного молодёжного движения, сформировавшегося после Второй мировой войны.

Истоки фестивального движения

После разгрома фашизма прогрессивное человечество искало пути к мирной жизни. Советский Союз сыграл ключевую роль в победе над нацизмом, что привело к формированию социалистического блока и стран социалистической ориентации.

На этом фоне возникло движение неприсоединения, а в 1949 году — Всемирная федерация демократической молодёжи, объединившая коммунистические и социалистические молодёжные организации более чем из ста стран. Идеологическим и фактическим лидером федерации долгое время оставался Советский Союз.

Фестивали в Москве и их наследие

Одними из самых ярких страниц истории стали фестивали в Москве — в 1957-м и 1985-м годах. Фестиваль 1957 года стал рекордным по числу участников и оставил заметный след в облике столицы: были построены кинотеатры, концертные залы и гостиницы.

Фестиваль 1985 года запомнился свободной атмосферой, открытостью мероприятий и живым общением с иностранными делегатами без цензуры и давления. Для многих советских людей он стал настоящим окном в мир.

Фестивали после распада СССР

После 1991 года фестивальное движение пережило тяжёлый период. Несмотря на это, традиция была сохранена. В 1997 году фестиваль приняла Гавана при активной поддержке Фиделя и Рауля Кастро. Затем фестивали проходили в Алжире, Венесуэле, ЮАР, Эквадоре.

Каждый из них отражал политическую ситуацию в стране-хозяйке и общее состояние левого движения в мире.

Опыт фестиваля в Сочи

XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов прошёл в 2017 году в Сочи. В его организации значительную роль сыграло российское государство. Это позволило провести масштабное мероприятие, но вызвало и критику со стороны части левого движения, недовольной участием капиталистического государства в фестивале.

Каракас — столица XX фестиваля

Решение о проведении XX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов принято. Фестиваль состоится летом 2026 года в Каракасе, столице Боливарианской Республики Венесуэла. Выбор места стал актом международной солидарности с Венесуэлой и её социалистическим курсом.

Каракас живёт в спокойном режиме, а руководство страны демонстрирует уверенность и стабильность. Подготовка к фестивалю уже началась.

Участие российской делегации

Российское государство формально не участвует в фестивале, однако будет сформирована российская делегация на сборной основе. В неё смогут войти представители левых молодёжных организаций и частные лица, разделяющие идеологию фестиваля и готовые проявить солидарность с Венесуэлой.

Для участия необходимо будет связаться с Национальным подготовительным комитетом, который начнёт работу после Нового года.

Продолжение традиции

Несмотря на пандемию, международные конфликты и политические кризисы, фестивальная традиция сохраняется. XX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов призван стать ярким и знаковым событием, подтверждающим, что международное левое движение продолжает жить и развиваться.