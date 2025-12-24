Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дарья Митина

Анкоридж обещал прорыв, но вышло иначе: закулисный смысл всплыл только сейчас

Дух Анкориджа исчерпал потенциал для диалога России и США — историк Митина
В авторской программе "Личное мнение" историка, политика, секретаря Объединённой коммунистической партии, председателя профсоюза "Новый Труд" Дарьи Митиной анализируется так называемый "дух Анкориджа", российско-американские контакты, их реальное содержание и значение для исхода конфликта на Украине.

Что такое "дух Анкориджа" и откуда он взялся

— Не напрасно русский классик писал, что в России за два года меняется всё, а за 200 лет — ничего. Подтверждения этому мы находим ежедневно.

Четыре месяца назад, с середины августа, в политическом и обиходном лексиконе закрепилось выражение "дух Анкориджа". Его слышали почти все, кто следит за новостями, но далеко не все понимают, что за ним стоит. В поисковиках — сотни публикаций и комментариев, зачастую противоречивых и несогласованных.

Говорить о "духе Анкориджа" имеет смысл только в том случае, если понимать, что именно происходило на переговорах.

Переговоры или консультации

В Анкоридже состоялся раунд российско-американских консультаций, который ознаменовал частичную разморозку контактов, ранее заметно охлаждённых. Логика конфликта подталкивает к переговорам. Но полноценны ли они?

Переговоры предполагают процедуру обмена позициями и итоговый документ. В условиях войны таким документом должен стать мирный договор. Российская сторона подчёркивает заинтересованность в долгосрочном мире, а не временном перемирии. Однако любой диалог без результата порождает путаницу.

Кто и как комментирует диалог

О содержании контактов чаще всего говорят традиционные внешнеполитические спикеры: Сергей Лавров, Сергей Рябков, Дмитрий Песков. Президент участвовал во встрече 15 августа, но отсутствие пресс-конференции, брифинга и даже совместного ужина породило ощущение, что стороны ни о чём не договорились.

При этом утверждается, что ключевые концептуальные основы были заложены именно тогда. После встреч комментарии остаются сдержанными и противоречивыми — обычно так бывает, когда согласованной повестки нет.

Исчерпан ли "дух Анкориджа"

В начале октября Сергей Рябков заявил, что "дух Анкориджа" исчерпан. Это означало непримиримость позиций в российско-американском диалоге. Речь шла именно о контактах Москвы и Вашингтона, а не о переговорах с Киевом.

Августовские заявления рисовали широкую повестку — от Украины до Арктики и экономических проектов. Но ключевым остаётся именно украинский вопрос, от которого зависят все остальные договорённости.

Санкции и иллюзии договорённостей

Россия остаётся мировым лидером по количеству санкций — их более 30 тысяч. Требовать от США жёстких гарантий на этом этапе практически невозможно, а опыт международных отношений показывает, что американские обещания часто не исполняются.

О "совместных проектах" говорится много, но реальных примеров, кроме экзотических идей вроде тоннеля между Аляской и Чукоткой, нет.

Неформальные переговорщики и закрытость процесса

Переговорный процесс ведут неформальные фигуры с обеих сторон. Это не статусные дипломаты, а скорее посредники-бизнесмены. Общество почти ничего не знает о содержании контактов и видит лишь отдельные сигналы и утечки.

Хотелось бы увидеть хотя бы промежуточные результаты, но даже они остаются предметом догадок узкого круга наблюдателей.

Разное восприятие войны в России и США

Для американского общества российско-украинский конфликт находится на периферии интересов. Для России же он носит экзистенциальный характер, от его исхода зависит и внешняя, и внутренняя повестка.

При этом создаётся ощущение, что власть не соотносит реальную значимость конфликта с тем, как он представлен в публичном пространстве.

Военная реальность и риторика

На фронте Россия имеет преимущество, несмотря на поддержку Украины со стороны США и Европы. Однако ожидания, что после Анкориджа Вашингтон сократит помощь Киеву, не оправдались: разведданные передаются, Starlink работает, финансирование продолжается.

Европа нашла ресурсы для дальнейшего ведения войны, а Украина обеспечена финансами как минимум на следующий год.

Противоречия в официальных заявлениях

В информационном поле — разнобой. Одни заявления опровергают другие. Истории о "мирных планах" вызывают вопросы: либо они вымышлены и должны быть опровергнуты, либо их содержание означает капитуляцию России.

Пример с численностью украинской армии показывает, насколько такие планы расходятся с прежними договорённостями.

Итог: вопрос без ответа

Риторика российских официальных лиц постоянно меняется, что усиливает ощущение неопределённости. Для стороннего наблюдателя это может быть просто политический спектакль, но для граждан России — вопрос будущей жизни.

Что такое "дух Анкориджа", нам, вероятно, предстоит разгадывать ещё долго.

Автор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
