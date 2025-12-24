Когда ребёнок перестаёт видеть в родителе человека — финал страшнее, чем кажется

Психолог предупредила о риске насилия при размытых границах воспитания подростков

В программе "Точка зрения" клинический психолог и парапсихолог Марианна Абравитова анализирует причины трагических конфликтов между подростками и родителями. В центре разговора — ошибки воспитания, утрата авторитета семьи, влияние среды и компьютерных игр, а также роль общества в предотвращении подобных трагедий.

Трагедия в Сочи и причины семейных конфликтов

— Трагический инцидент в Сочи: подросток убил свою мать из-за запрета на татуировки и распитие алкоголя с друзьями, затем напал на младшего брата и после этого покончил с собой. Какие факторы чаще всего приводят к эскалации конфликтов между подростками и родителями?

— Вообще всё не так просто. Я думаю, что корни этой истории лежат гораздо глубже и формировались задолго до трагедии. Обычно есть два крайних сценария.

Первый — вседозволенность. Ребёнку долгое время позволяли всё, он формировал определённую картину мира, где нет запретов. И вдруг в какой-то момент появилось ограничение — и это не уложилось в его сознании. Возникло ощущение, что калитку закрыли, и появилось желание её взломать. Второй сценарий — противоположный: жёсткие родители, строгие рамки, постоянный контроль. Ребёнок вынужден всё время подстраиваться, соответствовать, терпеть моральное давление, а иногда и физические наказания. Это похоже на сжатую пружину — в какой-то момент она неизбежно распрямляется.

В данном случае, судя по описанию, был усреднённый вариант. Если мать запрещала татуировки и алкоголь, значит, раньше она что-то позволяла. Вероятно, воспитание было импульсным: то полная свобода и отсутствие внимания, то резкое включение жёсткой материнской позиции.

Подросток просто не успевает перестроиться, эмоции захлёстывают — и на этом фоне происходят страшные вещи.

Можно ли было заметить тревожные сигналы

— То есть вы говорите о разбалансированном воспитании?

— Да, именно так.

— А можно ли было заметить тревожные сигналы заранее? И кто способен их распознать — семья, школа, друзья?

— Всё зависит от окружения. Судя по информации, подростку запрещали распивать алкоголь с друзьями. Вряд ли такие друзья способны улавливать тонкие психологические сигналы.

Другое дело — настоящая дружба, дети из благополучных семей. Они действительно могут заметить, что с их другом что-то не так.

Роль друзей и школы

— Нужно ли родителям выстраивать контакт с друзьями своих детей?

— Это очень тонкий момент. Всё равно существует разделение: дети — это дети, родители — это родители. Чужой ребёнок редко будет сообщать взрослым о проблемах своего друга.

Иногда, при очень тонкой настройке, возникают полудружеские отношения и с детьми, и с их окружением, но это редкость. Чаще полезнее налаживать контакт именно между родителями. Ребёнок скорее расскажет что-то своему отцу или матери, а уже через них информация может дойти дальше.

Что касается школы, ситуация — тоже сложная. Хотя ребёнок проводит там большую часть времени и в школах есть психологи, система часто работает формально. Учитель может видеть проблему, но предпочитает не вмешиваться. А ведь если бы класс чувствовали по-настоящему, многие трагедии можно было бы предотвратить.

Почему родители редко идут к психологу

— Почему родители редко обращаются за помощью к психологам?

— У каждого своя причина, но есть общая тенденция. За последние годы психология сильно обесценилась: появилось множество специалистов после краткосрочных курсов. Доверие к профессии снизилось.

Родители всё реже идут с серьёзными проблемами, особенно с родительско-детскими отношениями. Добавьте сюда формализованную работу школьных психологов — и становится понятно, почему люди предпочитают обсуждать проблемы с подругами или на родительских собраниях, а не со специалистом.

Сейчас, кстати, предпринимаются шаги, чтобы психологи, особенно работающие с детьми и подростками, обязательно имели профильное высшее образование.

Что делать, если тревожные звоночки уже появились

— Если родитель всё-таки обратился бы к психологу, какие основные советы он получил бы?

— Прежде всего ребёнка нужно знать и чувствовать. Это выстраивается с рождения: отношения не должны быть ни авторитарными, ни чрезмерно контролирующими. Ребёнка нужно растить как личность.

Но если мы говорим о ситуации, когда тревожные сигналы уже появились, первый шаг — не пытаться срочно "чинить" отношения, а отвести ребёнка к специалисту. Важно, чтобы это был психолог, работающий именно с возрастом ребёнка — детский или подростковый.

У специалистов есть инструменты, позволяющие понять внутреннее состояние ребёнка и оценить риски.

С родителями тоже ведётся отдельная работа: не давить, не создавать психологическую сжатость, выстраивать доверительные, в том числе дружеские, отношения. Родитель остаётся родителем, но без доверия ребёнок закрывается. А потом, достигнув 18 лет, просто уходит из семьи и больше не хочет соприкасаться с родителями.

Когда дети начинают доминировать

— Бывает и обратная ситуация, когда дети начинают доминировать над родителями. Это тоже нужно регулировать?

— Конечно. Здесь работает эффект "зеркала". В абьюзивных семьях роли могут меняться местами. Ребёнок, который был жертвой, вырастая, сам становится абьюзером и бессознательно воспроизводит семейный сценарий, копируя модель поведения родителей.

Традиционные ценности и ответственность общества

— Трагедия в Сочи, к сожалению, не единственная. Какие выводы должны сделать общество и государственные институты?

— Мы наблюдаем уход от традиционных ценностей, где уважение к родителям закладывалось с детства. Границы размыты.

Когда ребёнка растят в атмосфере вседозволенности: "Всё для тебя", — родитель перестаёт восприниматься как авторитет и превращается в обслуживающий персонал. И когда вдруг звучит запрет, это воспринимается как бунт, как революция.

Особенно опасна ситуация с компьютерными играми: постоянное возбуждение нервной системы, тоннельное восприятие мира, смещение реальности. Родители начинают восприниматься как виртуальные персонажи, и стирается грань допустимого.

Я не сторонник точечных запретов со стороны государства. Я за системное формирование и пропаганду традиционных ценностей — через фильмы, мультфильмы, игры, культуру в целом. Если этим пропитано общество, этим пропитывается и ребёнок.