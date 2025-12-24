В программе "Точка зрения" Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, анализирует решения саммита ЕС, финансирование Украины, внутренний раскол в Евросоюзе, риски военной риторики и перспективы примирения России с Европой.
— На недавнем саммите Евросоюза было принято решение о выделении Украине 90 млрд долларов на два года — за счёт бюджетов стран ЕС. При этом Чехия, Венгрия и Словакия добились освобождения от участия. Насколько вообще реалистично для остальных стран найти такие деньги?
— Вопрос — действительно справедливый. Саммит был внеочередным, его инициировала Еврокомиссия — основной рабочий орган Евросоюза. Формально она должна аккумулировать мнение всех стран и искать консенсус, но сейчас ситуация иная: Еврокомиссия навязывает свою волю.
Вся её стратегия строится на иллюзии, что она способна существенно повлиять на Россию — ослабить её внешнюю и внутреннюю политику. Эта установка не прописана в учредительных документах ЕС. Она сформировалась в период, когда Еврокомиссия утверждалась при активном влиянии Демократической партии США.
Сейчас Демократическая партия проиграла выборы в США, но её политические ставленники в Европе: фон дер Ляйен, Мерц, Макрон, — продолжают прежнюю антироссийскую линию, по инерции или по внешним подсказкам.
— Деньги занять они, безусловно, смогут. Вопрос — под какие проценты и на каких условиях. Речь идёт о заимствованиях в международных банках, которые, скорее всего, контролируются структурами, связанными с Демократической партией США. Выгоду в итоге получат именно они.
Для самих стран ЕС это тяжёлое бремя. Любой кредит предполагает резервирование той же суммы. Для государств это означает отражение обязательств в бюджете. А значит — сокращение расходов, прежде всего социальных, а также будущих инвестиций.
По сути, руководство ведущих экономик: Германии, Франции, — действует недальновидно. Они не думают о том, как будут возвращать эти средства. Италия, кстати, в последний момент отказалась участвовать.
Страны, которые исходят из национальных интересов и благосостояния населения: Чехия, Венгрия, Словакия, — в этом процессе не участвуют. Итогом станет дальнейшее углубление раскола в Евросоюзе. Когда дело доходит до реальных бюджетных решений, политические декларации уже не работают.
— Европейские лидеры всё чаще говорят о том, что рассчитывают покрыть расходы за счёт замороженных российских средств. Как вы считаете, они решатся на это?
— Я бы сузил понятие "они". Речь идёт о нынешнем политическом руководстве Германии и Франции. При этом в этих странах есть сильная оппозиция. В Германии, например, это партия "Альтернатива для Германии", которая понимает: расплачиваться по таким решениям придётся всей стране, а не конкретной коалиции.
Это создаёт серьёзное внутреннее давление. Поэтому мы наблюдаем двойственность: публично звучат жёсткие заявления, а в закрытых форматах — осторожность.
Кроме того, есть фактор международной финансовой репутации. Компания Euroclear — структура глобальная. Любое отступление от правил подорвёт доверие других стран, которые хранят там средства. Это понимают и в самой Бельгии, и в руководстве Euroclear.
Даже если ЕС примет политическое решение, остаётся вопрос: как изъять эти деньги физически? Они находятся в юрисдикции бельгийских властей. Ни юридического, ни силового механизма для их изъятия не существует. Бельгия последовательно отказывается идти на это, и председатель Euroclear Валери Урбен прямо говорит, что на такой шаг компания не пойдёт.
— На этом фоне в Европе усиливается военная риторика. Звучат заявления о готовности к конфликту с Россией. Насколько реальна такая перспектива?
— Не хотелось бы в это верить. Россия делает всё, чтобы избежать военного конфликта и вернуть оппонентов к здравому смыслу.
Любой крупный конфликт в Европе чреват непредсказуемыми последствиями. Александр Лукашенко довольно наглядно это объяснил, напомнив о размещении в Белоруссии современных вооружений. В случае гипотетического конфликта время подлёта до Польши или стран Балтии составило бы менее минуты.
Это не секретная информация, и население в этих странах это понимает. Поэтому я надеюсь, что отрезвление всё же произойдёт — прежде всего в ключевых странах НАТО: Германии, Франции, Италии. История показывает, что европейские войны всегда перерастали в конфликты "всех против всех". Потенциальных точек напряжения в Европе более чем достаточно — от Балкан до Гибралтара.
— Как вы представляете себе процесс будущего примирения России с Европой?
— Я вижу его достаточно просто. Нынешняя волна политиков — милитаристов и реваншистов — имеет ограниченный горизонт. Полномочия нынешней Еврокомиссии заканчиваются через несколько лет. Рано или поздно придёт другое поколение политиков.
Да, европейское общество сейчас выглядит пассивным, и это разочаровывает. Но исторически те же французы были носителями духа свободы. Я уверен, что со временем появятся новые лидеры и новое общественное настроение, которые сделают нормализацию отношений возможной.
