Экспедиция длиной в 14 дней проверяет не технику — ломается совсем другое

"Экспедиция Трофи" сократила зимний формат и запустила летний старт — организатор

В авторской программе Игоря Моржаретто "Нам по пути" гость — президент группы компаний "Руян", создатель и владелец бренда "Экспедиция" Александр Кравцов. Он рассказывает, как появилась "Экспедиция Трофи", кто и зачем едет от Мурманска до Владивостока, как устроена гонка, почему важна команда и зачем проект меняет сезон и формат.

Что такое "Экспедиция"

— Александр, что сегодня входит в "Экспедицию" и "Руян"?

— Это не только легендарный ресторан "Экспедиция. Северная кухня" в центре Москвы, но и бани, кулинария "Таёжные зимовья", креатив-парк под Москвой. И, конечно, автопробег на внедорожниках "Экспедиция Трофи" от Мурманска до Владивостока, который проводится с 2005 года — уже больше 20 лет.

Как родилась идея гонки

— Откуда вообще появилась идея "Экспедиции" как бренда и отдельно гонки?

— С брендом всё началось с истории на Полярном Урале: вертолётчики ошиблись координатами, мы шли голодные — и придумали открыть ресторан.

А идея "Экспедиция Трофи" родилась, когда в 2003 году мы запускали цветной журнал "Экспедиция" и сделали однодневную гонку с ВДНХ в Подмосковье — в несколько этапов. Тогда я подумал: сначала Москва — Владивосток. Потом родились Мурманск и Владивосток, а уже дальше — даты с 23 февраля по 8 марта. От маяка до маяка.

"Золотая" мотивация первых лет

— Первую экспедицию я помню отлично: часть маршрута проехал как журналист. Это было очень круто. И тогда звучала легенда про 15 килограммов золота. Это правда?

— Да. Десять килограммов — команде-победителю, три — за второе место, один — за третье. И ещё один килограмм мы перелили в медали всем, кто доехал в спортивном зачёте от Мурманска до Владивостока.

Кто и как попадает в "Экспедицию Трофи"

— Как к вам приходят участники? Что это за люди и какие условия? Одни едут на своих подготовленных машинах, другие — на спонсорских. Кто они?

— Сначала человек должен очень сильно захотеть. Я провёл тысячи разговоров. Часто слышишь: "Как круто, я бы поехал, но…" После этого "но" обычно ясно: не поедет.

А бывает наоборот — приходит человек и говорит: "У меня нет ни машины, ни команды, но я точно поеду". Тогда мы его поддерживаем: едет на своей или на нашей машине, помогаем найти команду. Главное — чтобы внутри что-то "включилось". Тогда человек выйдет на старт.

Формат гонки: этапы, навигация и "золотые конверты"

— Это ведь не просто спорт. Есть этапы, время, спецучастки.

— Да, и есть навигационные участки: люди едут не только по федеральной трассе. Есть коридор — примерно 300 километров вправо-влево, где нужно собрать точки и сфотографироваться у них.

— В 2005-м это было особенно азартно: мы искали то паровоз Лазо, то ещё что-то в стороне.

— Мы постоянно придумываем новые задания. Иногда гонка "гонится за поездом", догоняя его в момент стоянки. Иногда берут "золотой конверт" — чтобы сделать почти невозможное. Например, заехать в Якутск в рамках той же скорости, а это лишние 5000 километров.

Иногда — БАМ, а БАМ бывает "сугробом" длиной в две тысячи километров. Мы стараемся, чтобы не было скучно ни нам, ни участникам.

Почему даты были 23 февраля — 8 марта

— Почему изначально выбрали именно это окно — с 23 февраля по 8 марта?

— Мурманск — суровый город-герой: холодно, темно, мороз. 23 февраля — мужской праздник. А Владивосток 8 марта — уже тепло, весна, у маяка тюлени. Это символизировало путь от сурового мужского старта к светлому весеннему финалу.

"Привыкание": кто возвращается снова и снова

— Есть экипажи, которые участвуют регулярно?

— Я не буду перечислять команды, но "Экспедиция Трофи" вызывает острое привыкание. Съездили один раз — либо любят, либо ненавидят. Любят, если знают, что поедут ещё. Ненавидят, если мы вдруг думаем перестать делать гонку или если они понимают, что больше не поедут.

Это как моряк — корабль ушёл к другим островам, а он остался на берегу.

Команда организаторов и "фланговые проекты"

— Команда организаторов во многом выросла из участников?

— В том числе, но не только. Дистанция — больше 20 лет: кто-то взрослеет, кто-то уходит, кто-то приходит. И всегда появляются "фланговые" проекты.

Например, в 2020 году мы сделали фестиваль "Тающее сердце" на льду Байкала во время гонки. Собрали воду из Волги, Оби, Енисея, Лены, Амура, пробили лунку во льду Байкала, открыли "посольство воды" — и получилось отдельное мероприятие. Сейчас оно живёт довольно автономно.

Машины важны, но решает команда

— Как подбираются машины? Должен быть примерно одинаковый класс.

— Универсальные внедорожники важны, но редко бывает, чтобы команда не доехала из-за техники. Чаще не доезжают из-за конфликтов: усталость, ссоры.

По машинам статистика очень разная. Была корпоративная команда аэропорта "Внуково". Бывали разные бренды. Был эпизод, когда ветераны-афганцы ехали на двух ГАЗ-66 с рулями без гидроусилителя — и всё равно доехали в скорости гонки.

Но "Экспедиция Трофи" — не гонка машин. Это гонка команд и людей, творчество и креатив. Машины — как верные кони: важны, но они создают фон. Если что-то ломается — можно проявить находчивость, быстро починиться по пути. Или поругаться и уехать домой.

Психология на дистанции: почему сходят с маршрута

— Про совместимость: в этом году были конфликты, одна команда, кажется, с Байкала повернула домой. Часто звучит: "Мы устали".

— "Я устал, я ухожу". Думаю, около 40% команд не доезжают именно из-за накопившейся психологической усталости. Машин две, в каждой — руководитель.

Команда — как живой организм: рождается на старте в Мурманске, достигает кульминации на льду Байкала, а дальше к Владивостоку грустит, что скоро всё закончится.

Смысл и цель — "Дороги хватит на всех"

— Как вы формулируете цель пробега? Увидеть Россию, проверить себя? Есть слоган?

— Базовая фраза, с которой родилась "Экспедиция Трофи": "Дороги хватит на всех".

В этом году мы говорили: "Зажигаем маяки надежды". Можно устать, можно сказать, "мир так устроен", можно приспосабливаться. А можно взять жизнь в свои руки, окружить себя достойной командой.

У каждого своя цель: кто-то хочет проехать, кто-то — проверить себя. Бывают корпоративные команды: менеджеры едут, чтобы первые лица посмотрели, как они ведут себя в сложных ситуациях. Кто-то хочет медийности, кто-то — просто приключения. Всё бывает.

Маршрут и ночлег: 14 суток и точки сборов

— Маршрут понятен — федеральные дороги. Но как выбираются точки ночлега? Раньше мы ночевали в спортзале, сейчас чаще гостиницы. И насколько люди готовы к экстремальным условиям?

— Гонка — 14 суток. Она разбита на семь этапов по двое суток. Мы делаем места сборов раз в двое суток: иногда гостиницы, иногда спортучреждения. Но усталость копится, и человеку иногда важнее просто упасть и поспать, чем "звёзды" в отеле.

И ещё — участникам не хватает общения друг с другом, они сами давят, чтобы его было больше. Поэтому появляются "авантюрные" события. Например, в этом году на Байкале мы делали подлёдную фотосессию: поставили баню на льду, рядом прорубь, в проруби — фотограф в тяжёлом гидрокостюме с выставленным светом. Люди выходили из бани, ныряли и фотографировались.

Они становятся участниками легенды. Каждый забирает своё: кто-то — воспоминания, кто-то — момент у маяка во Владивостоке, кто-то — чувство близости с теми, с кем делил дорогу.

Социальные проекты команд

— В последние годы это ещё и социальный проект: у каждой команды своя программа. Это важно для участников и для мест, где проходит гонка?

— У каждой команды — свой социальный проект. В этом году нас особенно порадовали два: один — православный фонд, второй — проект про книги для школы. Причём команда включилась по ходу путешествия.

Один детский диспансер для детей с ограниченными возможностями узнал, что к ним приедет команда. Они готовились: поставили танец, неделю репетировали. Уставшие мужчины, которые проехали от Мурманска, расплакались, когда увидели детей. Сняли, смонтировали, показали на финале. Это очень тронуло.

Важно, чтобы оставался хороший след. Социальные проекты — это добрые дела, которые потом остаются в разных местах.

Что оценивается и кто судьи

— Оценивается скорость, спецучастки, "золотые конверты", командный дух, социальный проект. Что ещё?

— Ещё оценивается видеоконтент, который создают команды. Они делают ролики, и за них голосуют зрители. Сейчас много "пластикового" контента, а здесь — реальное преодоление, эмоции, напряжение, счастье. Видеозачёт для нас важен.

— Судьи кто?

— Главный судья с самого начала — Вадим Усков, юрист, адвокат.

Если возникают споры между судьями и командами, есть инструмент капитанского совета: собираются капитаны и решают по "гамбургскому счёту".

Был случай: команда повредила машину на спецучастке под Мурманском, на автовозе привезли её в Петербург вместо места сбора. Мы спорили, может ли команда продолжать. Собрали капитанский совет — разрешили, но с обязательством взять "золотой конверт".

Другая история была в Красноярске: культурная навигация, мемориальная доска. Все сфотографировались. Оказалось, с другой стороны дома есть другая доска. Одна команда сфотографировалась у "той" доски, координаты чуть отличались — мы не засчитали. Команда возмутилась, снова был капитанский совет: засчитать или нет. То есть судьи — в том числе сами команды.

Сколько команд и как устроен экипаж

— Сколько команд обычно участвует — 10, 20?

— Думаю, от 10 до 30.

— В каждой команде два автомобиля?

— Да. Два автомобиля, шесть человек, минимум одна женщина. Техпомощь общая.

За 20 лет многое изменилось: людям сложно найти столько времени. 14 суток — это сама гонка, плюс нужно добраться до Мурманска и потом отправить машины из Владивостока.

Поэтому сейчас распространена практика: кто-то едет участок Мурманск — Москва, кто-то — Москва — Байкал, кто-то — Байкал — Владивосток. Но остаются люди, для которых принципиально проехать всю дорогу. И мы им аплодируем.

Большие перемены: перенос на лето

— В этом году — важное решение: "Экспедиция Трофи" меняет сезон и переезжает на лето, конец июня — начало июля. Почему и чем будет отличаться новая гонка?

— Если ничего не меняется, это превращается в памятник. "Экспедиция Трофи" — живой организм. Мы сдвинули её на лето (с 23 июня по 8 июля) по нескольким причинам.

Двадцать лет назад людям нравилось жёсткое преодоление. Сейчас люди больше настроены отдыхать и развлекаться: устают от тяжёлого информационного фона. Зимой в гонке много темноты, льда, снега, сугробов. А летом — самая светлая ночь, солнцестояние. Гонка стартует в 00:01 от маяка в Мурманске в самую короткую ночь.

Появляется вода, другая картинка, приходят более молодые участники. Двадцать первый год — сменилось поколение. Это будет новое дыхание. Может быть, когда-нибудь мы сделаем осенью или весной. Может быть, вернёмся к датам 23 февраля — 8 марта. Но сейчас хочется нового, свежего, светлого, весёлого.

"Картинка", приключения и летние возможности

— И картинка, конечно, важна: зимой чаще ночь и фары. Хотя приключений хватает. Я всем рассказываю историю, как ребята остановились в Амурской области покурить — и из леса вышел тигр. Миролюбивый, большой. С каждым рассказом он рос и в конце стал размером со среднего индийского слона, но эмоции — сильнейшие.

— Летом появляется больше возможностей для событий на открытом воздухе и больше вариативности с водой: можно ставить точки на разных берегах реки, пусть участники переправляются, плавают, придумывают.

Часто участвуют предприниматели: им важны сообщество, бизнес-польза, продвижение брендов. Летняя картинка помогает и в этом.

Есть личная история, отношения мужчин и женщин, гордость перед детьми и внуками, медийный эффект. У ветеранов первых гонок дети уже взрослые, и многим отцам интересно проехать дорогу вместе с детьми, особенно с сыновьями.

Мой сын Павел в 11 лет в этом году проехал от Мурманска до Владивостока на автомобиле — большой урок географии.

— Мы с ним вместе в бане парились и потом по очереди прыгали в прорубь. Молодец, не испугался. Я всем рассказываю: были страховщики, всех привязывали, ремни — всё по технике безопасности. Но всё равно — в 11 лет нырнуть на Байкале в прорубь при морозе под двадцать — дорогого стоит. Мужественный парень растёт.

— Для многих "Экспедиция Трофи" становится главным приключением в жизни. Проходят годы, десятилетия — и люди помнят этот вызов. Две недели — маленькая жизнь: от рождения команды до финиша. И она остаётся ярким, автономным событием в памяти.

Семьи, дети и финальные слова

— Скажу как участник: у нас за годы образовалось несколько семей. Последнее предложение руки и сердца, насколько помню, было летом где-то в середине маршрута.

— Их образовалось не несколько — очень много. И родилось не несколько детей — тоже очень много. Сейчас много говорят про демографию, и с этой точки зрения "Экспедиция Трофи" точно помогает.

— Я дважды проехал и собираюсь в третий раз — если возьмёте. Будем следить за подготовкой и за гонкой. Если вы не в курсе, что такое "Экспедиция Трофи", посмотрите сайт, почитайте книгу, которую написал Александр. Это интересное рассуждение о жизни, гонке и бизнесе. Книга "Бизнес как экспедиция" — второе…

— …издание. Первое перевели на английский, португальский и китайский. Книга дополнена материалом 1924 года, поэтому на обложке цифры 24+.