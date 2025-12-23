Архивы Эпштейна показали настоящую цену власти в США — зрелище не для всех

Публикация архивов Эпштейна не добавила новых фигурантов — политолог Шаповалов

В программе "Точка зрения" политолог, член правления РАПН Владимир Шаповалов анализирует публикацию архивов по делу Джеффри Эпштейна. Эксперт объясняет, почему документы не стали сенсацией, как скандал бьёт по репутации американской элиты и усиливает кризис доверия к институтам власти США.

Публикация файлов Эпштейна: что нового

— Недавно минюст США опубликовал сотни тысяч файлов по делу Эпштейна. Среди упомянутых — Билл Клинтон, Дональд Трамп, звёзды шоу-бизнеса, включая Мика Джаггера и Майкла Джексона. Что принципиально нового содержится в этих материалах?

— Принципиально нового, на мой взгляд, нет. Ранее уже были утечки, и большинство фигурирующих лиц, в том числе политики, были известны общественности. Новизна не в персоналиях, а в масштабе. Сейчас мы видим практически полную публикацию массива документов, и именно это производит наибольшее впечатление.

Речь идёт о том, что почти весь демократический истеблишмент и значительная часть шоу-бизнеса так или иначе были знакомы с Эпштейном и участвовали в его мероприятиях. Важен не конкретный набор обвинений, а масштаб всей этой истории.

Почему документы скрывались годами

— Судя по фотографиям и материалам, последствия для некоторых фигурантов могут быть серьёзными. Почему, несмотря на общественный запрос, документы так долго оставались засекреченными?

— Дело Эпштейна проходило несколько этапов. Первый всплеск интереса пришёлся на период его заключения. Новая волна началась во время предвыборной кампании, когда команда Трампа активно использовала это дело против демократического истеблишмента.

Однако затем ситуация развернулась. Демократы начали атаковать уже самого Трампа, а часть республиканцев поддержала требования полностью раскрыть архивы. Компромат стал инструментом внутриполитической борьбы, и дело приобрело новое значение.

Причина задержки публикации очевидна: слишком много представителей американской политической элиты оказались в той или иной степени скомпрометированы. Ни при Байдене, ни при Трампе не было политической воли раскрыть архивы полностью. Причём речь идёт не только о демократах — Трамп, как человек из шоу-бизнеса и бывший демократ, тоже оказался затронут этой историей.

Удар по репутации американских элит

— Насколько публикация этих материалов может повлиять на репутацию американской политической элиты и институтов власти?

— Это серьёзный удар по имиджу, авторитету и престижу американской политической системы. Причём удар двойной — и внутренний, и внешний. Мировое общественное мнение всё больше убеждается в деградации этой системы.

Внутри США мы видим огромный интерес к делу и запрос на правду. Дело Эпштейна может стать триггером серьёзных политических последствий. При этом для Трампа эффект может оказаться даже болезненнее, чем для демократов.

Электорат Демократической партии в целом более толерантен к аморальному поведению своих элит. Иное дело — республиканцы, особенно сторонники MAGA. Они требуют высокой моральной планки. И то, что раньше считалось для Трампа допустимым, сегодня воспринимается как недопустимое для политика, апеллирующего к консервативным и христианским ценностям.

Даже при меньшей вовлечённости Трампа по сравнению с Клинтоном последствия для него могут быть более серьёзными.

Кризис доверия и исторические параллели

— Получается, для избирателя все эти элиты могут оказаться окрашенными одной краской.

— Именно так. Речь идёт не только о политиках, но и о бизнесе, и о шоу-бизнесе. Партийная принадлежность здесь вторична.

Скандал с делом Эпштейна усугубляет идеологический и политический кризис американского общества. Доверие к власти будет снижаться. В этом смысле ситуацию можно условно сравнить с периодами гласности или развенчания культов — когда общество сталкивается с масштабным разочарованием в элитах.

Моральный авторитет США и внешняя политика

— Как всё это скажется на имидже США как защитника демократии в мире, в частности в Латинской Америке?

— Моральный авторитет США падает уже десятилетиями, и дело Эпштейна лишь подтверждает этот тренд. Мир всё меньше воспринимает Соединённые Штаты как образец демократии.

Особенно уязвимы политики, апеллирующие к моральным и христианским ценностям. Их риторика вступает в прямое противоречие с подобными скандалами.

Для Латинской Америки США давно не являются эталоном демократии. Эти страны хорошо помнят "дипломатию канонерок", а не экспорт ценностей. Сегодня мы видим жёсткую, иногда откровенно агрессивную риторику Вашингтона, включая оскорбления лидеров соседних государств.

Латиноамериканские общества не ждут от США морального лидерства. Происходящие там правые повороты связаны не с авторитетом США, а с конъюнктурной политикой и сменой власти в этой стране.