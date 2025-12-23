Доходы чиновников закрыли от общества: решение вызвало больше вопросов, чем ответов

Отмену публикации деклараций депутатов связали с защитой данных — адвокат Алешкин

В программе "Точка зрения" адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин прокомментировал отказ от публичных деклараций о доходах депутатов и чиновников. Эксперт объяснил причины перехода на систему "Посейдон", оценил влияние решения на общественный контроль и рассказал, какие механизмы надзора сохраняются у государства.

Почему отказались от публичных деклараций

— Недавно Госдума приняла закон, отменяющий обязательную публикацию деклараций о доходах депутатов и чиновников. Вместо этого будет действовать онлайн-система "Посейдон". Почему эта инициатива появилась именно сейчас?

— Здесь несколько факторов. Основной — рост мошенничества. Злоумышленники получают информацию из открытых источников и знают не только, где мы работаем, но и чем владеем. Это используется для давления, шантажа, в том числе со стороны украинских мошенников. В этих условиях решение направлено на защиту чиновников и лиц, принимающих государственные решения, которые не устраивают наших оппонентов.

Чтобы избежать шантажа самих чиновников и их близких, было принято такое решение. Оно, безусловно, неоднозначное.

Баланс между безопасностью и общественным контролем

— С одной стороны, защита персональных данных важна. С другой — информация о доходах должна быть доступна избирателям. Мы имеем право знать, чем владеет чиновник, где находятся его активы и в чьих интересах он работает. Ранее многие держали активы в недружественных странах, поэтому общественный контроль необходим.

— Получается, теперь контроль остаётся только у силовых структур?

— У силовиков никогда не было проблем с получением информации. Они получают данные из ФНС, банков и других источников. Речь идёт не о расширении их полномочий, а о защите персональных данных лиц, принимающих чувствительные решения.

Эти решения неудобны не только части общества, но и нашим оппонентам на Западе. Закрытие информации ухудшает возможности внешнего давления, но одновременно ограничивает общественный контроль. В мирное время я бы отнесся к этой инициативе резко негативно.

Временная мера или постоянная практика

— Мы живём в условиях специальной военной операции. Государство не может рисковать людьми, принимающими решения. Это частично оправдывает действия властей. Но важно, чтобы такие меры не стали постоянными.

— Вы считаете, что эти нормы могут быть пересмотрены в будущем?

— Я думаю, что отмены не будет. Но хотелось бы, чтобы законодатель сразу закладывал временный характер таких решений и устанавливал чёткий срок их действия. Иначе возникает риск нарушения конституционных прав граждан.

— То есть возможна пролонгация, но не бессрочное действие?

— Именно так. Продление возможно, но бесконечность недопустима. Нельзя таким образом обходить конституционные гарантии.

Как избирателю оценивать депутата

— Депутаты избираются народом. Когда избиратель сможет снова оценивать, как меняется благосостояние его представителя?

— Фактически остаётся только один период — выборы. В течение избирательной кампании публикуются данные об имуществе и счетах кандидатов. Это окно в пять лет.

Чтобы оценить динамику, нужно сохранять данные предыдущих выборов. Но никто не предполагал, что информация будет закрыта, поэтому архивов, по сути, нет. В ближайшие годы мы сможем сравнивать лишь новые данные.

Мне бы не хотелось, чтобы мы оказались в ситуации, когда общество лишено возможности оценки. Это не просто любопытство — это понимание, в чьих интересах работает чиновник. Это право гарантировано Конституцией.

Общественный контроль как альтернатива

— Может ли альтернативой стать, например, рейтинг самых состоятельных депутатов с пояснением источников доходов?

— У нас уже существует федеральный закон об общественном контроле. Он предусматривает работу общественных советов при органах власти. Эти структуры потенциально могут быть каналом донесения информации до общества.

Насколько эффективно они будут работать, пока сказать сложно. Вероятно, закон об общественном контроле и подзаконные акты ещё будут корректироваться. Мы видим только начало этого процесса.

Важно, чтобы граждане понимали: речь идёт о временной мере защиты информации в интересах государства. Эти интересы сейчас могут превалировать, но мера не должна быть постоянной.

Надзор за доходами чиновников

— Эта норма касается не только депутатов, но и региональных чиновников. Кто контролирует их доходы?

— У прокуратуры широкий круг полномочий, в том числе в сфере антикоррупционного законодательства. Чиновники обязаны предоставлять информацию о доходах при поступлении на службу и ежегодно отчитываться.

Эти данные не публикуются, но надзорные органы могут их истребовать и проверить. В случае нарушений возможны административные меры, вплоть до увольнения за несоответствие должности.

Дополнительные советы для этого создавать не нужно — все полномочия уже закреплены федеральным законом.