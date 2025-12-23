Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Бекетов

Доходы чиновников закрыли от общества: решение вызвало больше вопросов, чем ответов

Отмену публикации деклараций депутатов связали с защитой данных — адвокат Алешкин
Правда ТВ » Точка зрения

В программе "Точка зрения" адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин прокомментировал отказ от публичных деклараций о доходах депутатов и чиновников. Эксперт объяснил причины перехода на систему "Посейдон", оценил влияние решения на общественный контроль и рассказал, какие механизмы надзора сохраняются у государства.

Почему отказались от публичных деклараций

Недавно Госдума приняла закон, отменяющий обязательную публикацию деклараций о доходах депутатов и чиновников. Вместо этого будет действовать онлайн-система "Посейдон". Почему эта инициатива появилась именно сейчас?

— Здесь несколько факторов. Основной — рост мошенничества. Злоумышленники получают информацию из открытых источников и знают не только, где мы работаем, но и чем владеем. Это используется для давления, шантажа, в том числе со стороны украинских мошенников. В этих условиях решение направлено на защиту чиновников и лиц, принимающих государственные решения, которые не устраивают наших оппонентов.

Чтобы избежать шантажа самих чиновников и их близких, было принято такое решение. Оно, безусловно, неоднозначное.

Баланс между безопасностью и общественным контролем

— С одной стороны, защита персональных данных важна. С другой — информация о доходах должна быть доступна избирателям. Мы имеем право знать, чем владеет чиновник, где находятся его активы и в чьих интересах он работает. Ранее многие держали активы в недружественных странах, поэтому общественный контроль необходим.

Получается, теперь контроль остаётся только у силовых структур?

— У силовиков никогда не было проблем с получением информации. Они получают данные из ФНС, банков и других источников. Речь идёт не о расширении их полномочий, а о защите персональных данных лиц, принимающих чувствительные решения.

Эти решения неудобны не только части общества, но и нашим оппонентам на Западе. Закрытие информации ухудшает возможности внешнего давления, но одновременно ограничивает общественный контроль. В мирное время я бы отнесся к этой инициативе резко негативно.

Временная мера или постоянная практика

— Мы живём в условиях специальной военной операции. Государство не может рисковать людьми, принимающими решения. Это частично оправдывает действия властей. Но важно, чтобы такие меры не стали постоянными.

Вы считаете, что эти нормы могут быть пересмотрены в будущем?

— Я думаю, что отмены не будет. Но хотелось бы, чтобы законодатель сразу закладывал временный характер таких решений и устанавливал чёткий срок их действия. Иначе возникает риск нарушения конституционных прав граждан.

То есть возможна пролонгация, но не бессрочное действие?

— Именно так. Продление возможно, но бесконечность недопустима. Нельзя таким образом обходить конституционные гарантии.

Как избирателю оценивать депутата

Депутаты избираются народом. Когда избиратель сможет снова оценивать, как меняется благосостояние его представителя?

— Фактически остаётся только один период — выборы. В течение избирательной кампании публикуются данные об имуществе и счетах кандидатов. Это окно в пять лет.

Чтобы оценить динамику, нужно сохранять данные предыдущих выборов. Но никто не предполагал, что информация будет закрыта, поэтому архивов, по сути, нет. В ближайшие годы мы сможем сравнивать лишь новые данные.

Мне бы не хотелось, чтобы мы оказались в ситуации, когда общество лишено возможности оценки. Это не просто любопытство — это понимание, в чьих интересах работает чиновник. Это право гарантировано Конституцией.

Общественный контроль как альтернатива

Может ли альтернативой стать, например, рейтинг самых состоятельных депутатов с пояснением источников доходов?

— У нас уже существует федеральный закон об общественном контроле. Он предусматривает работу общественных советов при органах власти. Эти структуры потенциально могут быть каналом донесения информации до общества.

Насколько эффективно они будут работать, пока сказать сложно. Вероятно, закон об общественном контроле и подзаконные акты ещё будут корректироваться. Мы видим только начало этого процесса.

Важно, чтобы граждане понимали: речь идёт о временной мере защиты информации в интересах государства. Эти интересы сейчас могут превалировать, но мера не должна быть постоянной.

Надзор за доходами чиновников

Эта норма касается не только депутатов, но и региональных чиновников. Кто контролирует их доходы?

— У прокуратуры широкий круг полномочий, в том числе в сфере антикоррупционного законодательства. Чиновники обязаны предоставлять информацию о доходах при поступлении на службу и ежегодно отчитываться.

Эти данные не публикуются, но надзорные органы могут их истребовать и проверить. В случае нарушений возможны административные меры, вплоть до увольнения за несоответствие должности.

Дополнительные советы для этого создавать не нужно — все полномочия уже закреплены федеральным законом.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы депутаты чиновники андрей алешкин

Новости Все >
Сейчас читают
Парные силовые упражнения развивают прикладную силу
Новости спорта
Парные силовые упражнения развивают прикладную силу
Приседания, отжимания и планка составляют базу домашних тренировок
Новости спорта
Приседания, отжимания и планка составляют базу домашних тренировок
Мшанка шиловидная образует вечнозелёный ковёр на участке
Садоводство, цветоводство
Мшанка шиловидная образует вечнозелёный ковёр на участке
Популярное
Игра в санкции: Запад просчитался, работая на усиление своего главного конкурента - Китай

Падение цен на российские нефть и газ усиливают главного стратегического противника США — Китай. 

Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Трубы забиваются годами, а решается всё за вечер — способ, который держат на кухне
Санкции против России: Испания недополучила миллиарды евро от экспорта
Эти соседи по грядке творят с малиной чудеса: кусты становятся крепче, а ягоды — крупнее в два раза
Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино" Анжела Якубовская В Дманиси выявили сосуществование двух видов гоминид — PLOS One Александр Рощин В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики Игорь Буккер
Кризис в промышленности: 26,5% предприятий Германии не верят в позитивные изменения до 2026 года
Тело включается без зала: 5 домашних упражнений запускают мышцы с первого подхода
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Последние материалы
Укладка с эффектом мокрых волос вернулась на подиумы и красные дорожки
Морская соль раскрывает вкус эспрессо — бариста
Отмену публикации деклараций депутатов связали с защитой данных — адвокат Алешкин
Извержение Хунга вызвало охлаждение стратосферы на 0,5–1 °C — по данным Earth
Поддерживать зрение помогает сбалансированное питание — офтальмолог Левина
Африканский карликовый крокодил издает звук, похожий на мычание — IFLScience
Нехватка места для корней ухудшает рост рождественского кактуса — Actualno
Пауза в работе крупнейшей птицефабрики способна разогнать цены к праздникам
Текущий период благоприятен для долгосрочной стратегии
Глубокое увлажнение перед выходом на мороз вредит коже — дерматолог Сафонова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.