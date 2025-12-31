Новый год начинается внутри: в этом обращении — неожиданная правда

В новогоднем обращении отец Андрей (Сапунов) делится размышлениями об уходящем годе, внутренних открытиях и том, с каким настроем важно входить в новый этап жизни. Это спокойное и искреннее поздравление о вере, терпении, умении прощать, радости Рождества Христова и надежде на Божию помощь в наступающем году.

— Дорогие братья и сёстры, дорогие друзья. Хочу вас всех поздравить с Новым годом, который предстоит в нашей с вами жизни. Совсем скоро мы войдём в Новый год, который должен привести нас к чему-то новому и полезному.

Этот год был наполнен разными событиями. Во многом мы усомнились, что-то утвердили внутри себя, переосмыслили и прожили.

Я хотел бы пожелать, чтобы в новом году мы сделали для себя новые открытия — прежде всего внутри своих собственных сердец, своего сознания, своей души, своих семей и того общества, в котором мы с вами находимся.

Чтобы мы стали немного лучше, чтобы научились быть настоящими людьми: более терпеливыми, более понимающими, более тихими и мягкими там, где это необходимо. Чтобы где-то смогли по-настоящему простить и перестать обижаться.

Также хочу поздравить всех нас с наступающим Рождеством и Крещением Господним, с Рождеством Христовым, которое совсем скоро будет. Это великий день, когда мы с вами соберёмся в церкви. Очень надеюсь, что каждый придёт в свой храм, помолится в этот день и возрадуется тому, что родился Христос, родилась наша Церковь, родились мы с вами как православные христиане.

И, слава Богу, мы можем так называться, быть и дальше существовать.

Помощи Божией всем нам желаю, радости, терпения, разумности и всех благ. Пусть Господь всегда будет посреди нас.

С праздниками, с Новым годом, с Рождеством Христовым и с наступающим Крещением. С Богом!