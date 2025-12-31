Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Сапунов

Новый год начинается внутри: в этом обращении — неожиданная правда

Отец Андрей (Сапунов) поздравляет с Новым годом, Рождеством и Крещением
Правда ТВ » Разговоры о религии

В новогоднем обращении отец Андрей (Сапунов) делится размышлениями об уходящем годе, внутренних открытиях и том, с каким настроем важно входить в новый этап жизни. Это спокойное и искреннее поздравление о вере, терпении, умении прощать, радости Рождества Христова и надежде на Божию помощь в наступающем году.

— Дорогие братья и сёстры, дорогие друзья. Хочу вас всех поздравить с Новым годом, который предстоит в нашей с вами жизни. Совсем скоро мы войдём в Новый год, который должен привести нас к чему-то новому и полезному.

Этот год был наполнен разными событиями. Во многом мы усомнились, что-то утвердили внутри себя, переосмыслили и прожили.

Я хотел бы пожелать, чтобы в новом году мы сделали для себя новые открытия — прежде всего внутри своих собственных сердец, своего сознания, своей души, своих семей и того общества, в котором мы с вами находимся.

Чтобы мы стали немного лучше, чтобы научились быть настоящими людьми: более терпеливыми, более понимающими, более тихими и мягкими там, где это необходимо. Чтобы где-то смогли по-настоящему простить и перестать обижаться.

Также хочу поздравить всех нас с наступающим Рождеством и Крещением Господним, с Рождеством Христовым, которое совсем скоро будет. Это великий день, когда мы с вами соберёмся в церкви. Очень надеюсь, что каждый придёт в свой храм, помолится в этот день и возрадуется тому, что родился Христос, родилась наша Церковь, родились мы с вами как православные христиане.

И, слава Богу, мы можем так называться, быть и дальше существовать.

Помощи Божией всем нам желаю, радости, терпения, разумности и всех благ. Пусть Господь всегда будет посреди нас.

С праздниками, с Новым годом, с Рождеством Христовым и с наступающим Крещением. С Богом!

Автор Андрей Сапунов
Священник Андрей Андреевич Сапунов — автор, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы новый год рождество

Новости Все >
Сейчас читают
Комета 3I/ATLAS, прибывшая из межзвёздного пространства, посылает странные сигналы
Наука и техника
Комета 3I/ATLAS, прибывшая из межзвёздного пространства, посылает странные сигналы
Археологи нашли под рисовыми террасами артефакты нескольких эпох — музей Хатиня
Наука и техника
Археологи нашли под рисовыми террасами артефакты нескольких эпох — музей Хатиня
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Красота и стиль
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Популярное
Германия направит триллион евро: что это значит для всей Европы?

Экономисты не сошлись во мнении о том, способна ли германская бюджетная политика стать основой для общеевропейского экономического ренессанса.

Способность ФРГ обеспечить Европе экономический ренессанс поставлена под сомнение
Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Лапы на проводе, под ними — тысячи вольт: почему пернатые не погибают там, где опасность смертельна
Тренды 2026 уже здесь: оправы, которые впишутся в любой гардероб — от минимализма до ретро
Сила после 60 рождается не в зале, а в балансе: почему упражнения с весом тела важнее для мышц, чем изолированные тренажеры
Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist Игорь Буккер
3I/ATLAS принесла загадку под оболочкой: тонкие поры и активность намекают на необычную внутреннюю структуру
Не сажайте их в 2026-м: три сорта томатов, которые стали самым громким разочарованием сезона
Кремль в ярости после попытки убить Путина. Ответ террористическому государству Украина готов
Кремль в ярости после попытки убить Путина. Ответ террористическому государству Украина готов
Последние материалы
Мезопелагические рыбы связывают поверхность и глубины океана — исследование Вудс-Хоул
Сапсан, беркут и стриж вошли в список самых быстрых птиц — Discover Wildlife
Неочищенные сосновые шишки повышают риск порчи текстиля молью
Собаки проводят во сне около половины суток — нейробиолог Мэтт Уилсон
Семена дихондры прорастают до трёх недель при комнатной температуре
Норма шампанского на Новый год составляет 200 мл для женщин и 300 мл для мужчин
Владельцы LADA Vesta жалуются на течь топлива в мороз
Корабль "Восток-1" вошёл в атмосферу с тепловой перегрузкой
ЦБ усиливает контроль за нетипичными операциями с 2026 года
Тренировка трицепса уменьшает "крылья летучей мыши" — Clara
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.