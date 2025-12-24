Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Инна Новикова

Аппетит приходит внезапно: еда включает древний сигнал, который трудно отключить

Пищевая зависимость связана с резкими скачками глюкозы — врач-нарколог Маршак
Правда ТВ » Клуб Главного Редактора

В авторской программе главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Клуб главного редактора" врач-нарколог, специалист по лечению патологических зависимостей Яков Маршак объясняет, как формируется пищевая и сахарная зависимость, чем аппетит отличается от голода и почему переедание связано с нейрохимией и генетикой.

Читайте начало интервью:

Алкоголизм связан с генетической чувствительностью к дофамину — нарколог Маршак

Тренировку тревожных центров мозга включили в лечение зависимостей — нарколог Маршак

Пищевая зависимость и эволюция питания

— Давайте поговори о других зависимостях.

— Да, прежде всего они связаны с высокогликемической пищей. Эволюция человека была сопряжена с формированием пристрастий к еде, которая всё интенсивнее насыщала кровоток глюкозой.

— Почему это произошло?

— Около 12 тысяч лет назад появились первые сельскохозяйственные поселения. Люди начали выращивать пшеницу — однозернянку и двузернянку. Это однодольные растения, тогда как раньше человек питался в основном двудольными. Эта разница сильно повлияла на современного человека.

Очень часто почти все люди страдают пищевой непереносимостью — food intolerance. Из-за этого страдает не только желудочно-кишечный тракт, но и общее состояние организма, включая характер и поведение.

Механизм сахарной зависимости

Причина перехода к такому питанию в том, что сладкое даёт кратковременный всплеск приятных ощущений, опосредованных эндогенными опиатами. Затем это состояние резко сменяется ухудшением самочувствия: уровень глюкозы падает, возникает слабость. Человек съел пирожное — сначала стало хорошо, потом плохо.

В этот момент появляется вожделение. В гипоталамусе существует сеть нейронов, выделяющих орексины — пептиды, отвечающие за чувство вожделения. Именно сочетание дисфории и вожделения и формирует острый аппетит, который особенно часто возникает вечером или ночью.

Роль добавок и диетологических заблуждений

— Это связано с добавками и усилителями вкуса в современной еде?

— Добавки играют роль, но сахарная зависимость особенно распространилась в середине XX века. Тогда белый хлеб и белый рис считались признаком достатка. Английский физиолог Джон Юдкин в книге "Чистый белый смертельный" подробно описал вред сахара.

Параллельно развивалась другая диетологическая концепция: можно есть сколько угодно углеводов, но нельзя есть жир. Эту идею поддержали производители сахара, и она надолго стала доминирующей.

Лишь в последнее время пришло понимание, что предпочтение следует отдавать особым жирам — например, среднецепочечным триглицеридам (MCT). Они усваиваются напрямую и дают энергию митохондриям, минуя путь, ведущий к атеросклерозу.

Два пути удовлетворения пищевого инстинкта

Существует два способа удовлетворения пищевого инстинкта.

  1. Первый — стимуляторный: после еды человек чувствует бодрость и энергию.
  2. Второй — опиатный: переедание приводит к чувству неги и сонливости.

Опиатный путь связан с синтезом проопиомеланокортина в гипоталамусе. Стимуляторный путь связан с другим пептидом — CART, который действует подобно амфетамину, но естественно и без вреда. В этом состоянии человек не переедает и вовремя чувствует насыщение.

Именно на этом принципе я разработал систему питания, обеспечивающую стимуляторное удовлетворение.

Переедание как социальная привычка

— Для многих еда — это не только калории.

— Конечно, это и процесс, и эстетика, и социальное общение. Но в основе всё равно лежит пищевой инстинкт. Большинство людей в итоге умирают от инфарктов и инсультов — это результат многотысячелетнего накопления неправильных пищевых привычек и переедания сладкого.

Мы разработали систему из завтраков, обедов и ужинов, которая помогает людям почувствовать насыщение вовремя. Пациенты ели молча, концентрируясь на ощущении "хватит", а затем сразу вставали из-за стола. После этого они активно двигались — танцевали под музыку. Это помогало сбить аппетит, возникающий во время еды.

Реабилитация и устойчивый результат

За время реабилитации люди постепенно становились стройными и сохраняли результат. Главное — не просто похудеть, а удержаться. Для этого нужно изменить характер пищевого инстинкта: отличать истинный голод от острого аппетита.

Голод возникает при постепенном снижении аминокислот и жиров в крови. Аппетит — при реактивной гипогликемии, когда человеку становится плохо и одновременно возникает вожделение.

Генетическая предрасположенность к зависимостям

— Здесь есть и социальный фактор, особенно у молодёжи.

— Вы говорите об общественном явлении, а я — о помощи конкретному человеку. Предрасположенность к зависимостям часто развивается генетически.

Существует синдром дефицита удовлетворённости. Исследования показывают, что частота носительства соответствующих генов за вторую половину XX века увеличилась вдвое. Эти гены связаны с врождённой эндогенной депрессией.

Генетическая диагностика и персональные рекомендации

— Как это диагностируется?

— Очень просто. Берётся мазок с внутренней стороны щеки. Мы оцениваем 12 генов, связанных с системой удовлетворённости.

На основе анализа мы даём персональные рекомендации: какие вещества и в каких дозах нужны человеку. Например, метилфолат необходим для синтеза дофамина и серотонина и для защиты сосудов.

Один человек получает достаточно фолиевой кислоты из пищи, другому требуется добавка — и это определяется генотипом.

Индивидуальный подход вместо универсальных решений

— Но это доступно не всем.

— Это отдельная тема. Я могу помочь каждому конкретному человеку. Ко мне приходят, мы делаем анализ, и я объясняю, как использовать 12-шаговую программу, какую гимнастику делать, какие добавки принимать и как справляться с тягой к сладкому.

Если человек следует этим рекомендациям, со временем он становится трезвым и устойчивым — даже без длительной реабилитации.

Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру".
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы здоровое питание

Новости Все >
Сейчас читают
Планетарный фон 2025 года усиливал давление медленных планет
Гороскопы и предсказания
Планетарный фон 2025 года усиливал давление медленных планет
Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Наука и техника
Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Популярное
Морские легенды оказались правдой: кто запускает гигантские стены воды в открытом океане

Океан больше не скрывает своих "монстров": учёные выяснили, как возникают волны-негодяи и почему скоро их станет возможным предсказывать заранее.

Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Жимолость даёт урожай в полведра, хотя может в четыре: спасает один приём, который знают не все
Когда огонь расчищает историю: то, что нашли под сводами Нотр-Дама, перевернуло привычную картину эпохи
Планеты устроили проверку на прочность: пять знаков, которые ощутили давление 2025-го до дрожи
Гоночный автомобиль ЗиС-112 начали испытывать в 1952 году Сергей Милешкин Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино" Анжела Якубовская В Дманиси выявили сосуществование двух видов гоминид — PLOS One Александр Рощин
Клубника этих сортов атакует грядки урожаем: сладкие ягоды идут потоком до осени не зная усталости
Команда Bella1 победила Береговую охрану США, вероятно, не только словесно
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Последние материалы
Имбирь теряет сочность при хранении на свету — Mein Schoener Garten
Экспорт кофе из Бразилии в Россию вырос примерно на 70%
Венеция зафиксировала 21 туриста на жителя
Грязный лоток повышает риск цистита и инфекций у кошек — Ouest-france
Астрономы Гарварда анализируют необычное поведение межзвёздной кометы 3I/ATLAS
Твердый острый сыр придает плотность новогоднему салату оливье
Вологодский комбинат ожидает всплеска продаж варенья из вишни после видео с Путиным
Российские дилеры ушли в минус в 2025 году — автоэксперт Подщеколдин
Смысл праздника святителя Спиридона раскрыл отец Андрей (Сапунов)
Тренды интерьера 2025 года: вместо штор используют панели и ставни — Aerobus News
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.