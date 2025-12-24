Аппетит приходит внезапно: еда включает древний сигнал, который трудно отключить

Пищевая зависимость связана с резкими скачками глюкозы — врач-нарколог Маршак

В авторской программе главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Клуб главного редактора" врач-нарколог, специалист по лечению патологических зависимостей Яков Маршак объясняет, как формируется пищевая и сахарная зависимость, чем аппетит отличается от голода и почему переедание связано с нейрохимией и генетикой.

Пищевая зависимость и эволюция питания

— Давайте поговори о других зависимостях.

— Да, прежде всего они связаны с высокогликемической пищей. Эволюция человека была сопряжена с формированием пристрастий к еде, которая всё интенсивнее насыщала кровоток глюкозой.

— Почему это произошло?

— Около 12 тысяч лет назад появились первые сельскохозяйственные поселения. Люди начали выращивать пшеницу — однозернянку и двузернянку. Это однодольные растения, тогда как раньше человек питался в основном двудольными. Эта разница сильно повлияла на современного человека.

Очень часто почти все люди страдают пищевой непереносимостью — food intolerance. Из-за этого страдает не только желудочно-кишечный тракт, но и общее состояние организма, включая характер и поведение.

Механизм сахарной зависимости

Причина перехода к такому питанию в том, что сладкое даёт кратковременный всплеск приятных ощущений, опосредованных эндогенными опиатами. Затем это состояние резко сменяется ухудшением самочувствия: уровень глюкозы падает, возникает слабость. Человек съел пирожное — сначала стало хорошо, потом плохо.

В этот момент появляется вожделение. В гипоталамусе существует сеть нейронов, выделяющих орексины — пептиды, отвечающие за чувство вожделения. Именно сочетание дисфории и вожделения и формирует острый аппетит, который особенно часто возникает вечером или ночью.

Роль добавок и диетологических заблуждений

— Это связано с добавками и усилителями вкуса в современной еде?

— Добавки играют роль, но сахарная зависимость особенно распространилась в середине XX века. Тогда белый хлеб и белый рис считались признаком достатка. Английский физиолог Джон Юдкин в книге "Чистый белый смертельный" подробно описал вред сахара.

Параллельно развивалась другая диетологическая концепция: можно есть сколько угодно углеводов, но нельзя есть жир. Эту идею поддержали производители сахара, и она надолго стала доминирующей.

Лишь в последнее время пришло понимание, что предпочтение следует отдавать особым жирам — например, среднецепочечным триглицеридам (MCT). Они усваиваются напрямую и дают энергию митохондриям, минуя путь, ведущий к атеросклерозу.

Два пути удовлетворения пищевого инстинкта

Существует два способа удовлетворения пищевого инстинкта.

Первый — стимуляторный: после еды человек чувствует бодрость и энергию. Второй — опиатный: переедание приводит к чувству неги и сонливости.

Опиатный путь связан с синтезом проопиомеланокортина в гипоталамусе. Стимуляторный путь связан с другим пептидом — CART, который действует подобно амфетамину, но естественно и без вреда. В этом состоянии человек не переедает и вовремя чувствует насыщение.

Именно на этом принципе я разработал систему питания, обеспечивающую стимуляторное удовлетворение.

Переедание как социальная привычка

— Для многих еда — это не только калории.

— Конечно, это и процесс, и эстетика, и социальное общение. Но в основе всё равно лежит пищевой инстинкт. Большинство людей в итоге умирают от инфарктов и инсультов — это результат многотысячелетнего накопления неправильных пищевых привычек и переедания сладкого.

Мы разработали систему из завтраков, обедов и ужинов, которая помогает людям почувствовать насыщение вовремя. Пациенты ели молча, концентрируясь на ощущении "хватит", а затем сразу вставали из-за стола. После этого они активно двигались — танцевали под музыку. Это помогало сбить аппетит, возникающий во время еды.

Реабилитация и устойчивый результат

За время реабилитации люди постепенно становились стройными и сохраняли результат. Главное — не просто похудеть, а удержаться. Для этого нужно изменить характер пищевого инстинкта: отличать истинный голод от острого аппетита.

Голод возникает при постепенном снижении аминокислот и жиров в крови. Аппетит — при реактивной гипогликемии, когда человеку становится плохо и одновременно возникает вожделение.

Генетическая предрасположенность к зависимостям

— Здесь есть и социальный фактор, особенно у молодёжи.

— Вы говорите об общественном явлении, а я — о помощи конкретному человеку. Предрасположенность к зависимостям часто развивается генетически.

Существует синдром дефицита удовлетворённости. Исследования показывают, что частота носительства соответствующих генов за вторую половину XX века увеличилась вдвое. Эти гены связаны с врождённой эндогенной депрессией.

Генетическая диагностика и персональные рекомендации

— Как это диагностируется?

— Очень просто. Берётся мазок с внутренней стороны щеки. Мы оцениваем 12 генов, связанных с системой удовлетворённости.

На основе анализа мы даём персональные рекомендации: какие вещества и в каких дозах нужны человеку. Например, метилфолат необходим для синтеза дофамина и серотонина и для защиты сосудов.

Один человек получает достаточно фолиевой кислоты из пищи, другому требуется добавка — и это определяется генотипом.

Индивидуальный подход вместо универсальных решений

— Но это доступно не всем.

— Это отдельная тема. Я могу помочь каждому конкретному человеку. Ко мне приходят, мы делаем анализ, и я объясняю, как использовать 12-шаговую программу, какую гимнастику делать, какие добавки принимать и как справляться с тягой к сладкому.

Если человек следует этим рекомендациям, со временем он становится трезвым и устойчивым — даже без длительной реабилитации.