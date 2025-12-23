Активы Абрамовича стали разменной монетой — дальше будет ещё жёстче

Дело Абрамовича поставило под угрозу инвестиционный климат Британии — экономист

В программе "Точка зрения" обсуждается ситуация вокруг активов Романа Абрамовича в Великобритании. Дарья Соколан, к.э.н., заместитель декана по международной деятельности экономического факультета РУДН имени Патриса Лумумбы, анализирует правомерность санкций, риски конфискации собственности и возможные последствия для инвестиционного климата и финансовой системы Британии.

Законность британских санкций и изъятия активов

— Насколько правомерны требования британского правительства о передаче активов и средств Романа Абрамовича в фонд помощи Украине?

— Всё, что касается санкций в отношении Российской Федерации и российских физических лиц, сегодня сложно назвать правомерным. Санкции могут вводиться исключительно в рамках Совета Безопасности ООН. Когда же отдельные страны начинают применять их самостоятельно, возникает множество вопросов.

Ещё больше вопросов появляется тогда, когда выдвигаются условия, куда именно должны быть направлены эти средства. Речь идёт уже не просто о заморозке активов, а о политически мотивированном решении — о помощи Украине.

Грань между санкциями и конфискацией

— Великобритания утверждает, что действует в международном правовом поле. Но где проходит грань между санкциями и фактическим изъятием собственности? Осознают ли они риски такого шага?

— В этом и заключается ключевая проблема: грань постоянно стирается. Мы живём в условиях двойных стандартов. Великобритания, на мой взгляд, до конца не осознаёт будущие риски, потому что действует исходя прежде всего из политической целесообразности.

Задача — оказать давление на элиты, привязать Абрамовича к действиям российского правительства, с которым его постоянно пытаются ассоциировать. При этом Британия традиционно позиционирует себя как защитницу международного права и частной собственности. Фактически мы видим прямое нарушение этих принципов. Риски очевидны, но, на мой взгляд, они пока недооценены.

Продажа "Челси" и давление на Абрамовича

— После продажи клуба "Челси" Абрамович выдвинул условие: направить средства на помощь не только Украине, но и России. Может ли британское правительство оспорить это решение?

— Именно этого они и добиваются. Сейчас идёт давление на Абрамовича с целью заставить его перевести средства исключительно на помощь украинским гражданам. Он предлагал альтернативу — помощь и украинцам, и пострадавшим гражданам Российской Федерации, в том числе в рамках боевых действий.

Но Великобританию это не устраивает. Её задача — удовлетворение собственных интересов и демонстрация готовности идти на крайние меры, сохраняя при этом видимость добровольного выбора. Формально средства могут быть переведены только после подписи Абрамовича.

При этом он неоднократно пытался урегулировать этот вопрос в правовом поле, однако его заявления судом не принимались. Вероятность решения проблемы в рамках британского права крайне мала — позиция Великобритании здесь очевидна.

Политический контекст и мирные переговоры

— Почему этот вопрос обострился именно сейчас, на фоне мирных переговоров и посреднической роли Абрамовича?

— Потому что Великобританию не устраивает второстепенная роль. Основные переговоры идут между США, Россией и Украиной, а ЕС и Британия фактически остаются за бортом. Таким образом Лондон пытается продемонстрировать, что он всё ещё влияет на процессы.

Эти действия показывают враждебный настрой и отсутствие заинтересованности в мирном урегулировании. Даже компромиссное предложение Абрамовича о разделении помощи между гражданами России и Украины было отвергнуто.

От него фактически требуют продемонстрировать негативную позицию по отношению к России. В качестве примера можно вспомнить ситуацию с Олегом Тиньковым: после публичной критики России санкции против него были сняты.

Судебная система Великобритании и инвестиционные риски

— Может ли дело Абрамовича стать тестом для британской судебной системы?

— Безусловно. От этого будет зависеть дальнейшая инвестиционная привлекательность Великобритании. Долгое время она воспринималась как оплот правовой защиты, что и привлекало инвесторов.

С юридической точки зрения у Абрамовича есть серьёзные шансы выиграть дело. Но если решение будет отрицательным, это поставит под сомнение репутацию британской правовой системы.

Прецедент для российских и иностранных инвесторов

— Если средства Абрамовича будут изъяты, станет ли это сигналом для других российских бизнесменов?

— Это будет прецедент не только для российских граждан, но и для всех инвесторов. Великобритания рискует потерять доверие не только со стороны России, но и со стороны других стран.

Если такой прецедент будет создан, его могут использовать и дальше, особенно в отношении тех, кто не готов следовать политическим требованиям. Но тем самым Лондон рискует отвернуть от себя инвесторов по всему миру.

Удар по финансовой системе Британии

— Как это может отразиться на финансовой системе Великобритании и фунте?

— Мы уже видим снижение доверия к фондовым и валютным рынкам. Инвесторы уходят в традиционные инструменты — золото, серебро, драгоценные металлы.

Происходит отток капитала из Европейского союза, который может ускориться. При этом выигрывают другие регионы — Китай, Юго-Восточная Азия, а также офшорные юрисдикции, гарантирующие сохранность средств.

Показательно, что ранее ЕС и Британия скептически относились к Китаю как к инвестиционной гавани, однако сейчас он выглядит более надёжным, чем Европа.

Будущее Лондона как финансового центра

— Для страны, живущей во многом за счёт финансовых операций, это крайне рискованный шаг.

— Да, Лондон по-прежнему входит в число глобальных финансовых центров и долгое время привлекал капитал со всего мира, включая Индию и Китай.

Арест резервов и имущества бизнесменов российского происхождения формирует негативный имидж Лондона как гаранта безопасности инвестиций. Перспективы остаются туманными и будут напрямую зависеть от дальнейших решений британских властей.