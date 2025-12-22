Нападения собак не случайны: за трагедиями скрывается грязная схема

Контроль расходов на отлов собак фактически не ведется — зооинженер Базаркина

В программе "Точка зрения" зооинженер, зоотехник, кинолог Наталья Базаркина рассказывает о проблеме бродячих собак. Поводом стала трагедия в Казани. В эфире — о бизнесе на приютах, отсутствии контроля, ответственности властей и угрозе для безопасности людей.

Трагедия в Казани и отсутствие системных решений

— Совсем недавно в Казани произошла трагедия: девятилетнюю девочку растерзала стая бродячих собак. Она получила тяжелейшие травмы лица и шеи, 20 дней врачи боролись за её жизнь. Почему после каждого такого случая возникает общественный резонанс, но затем всё снова затихает, а системных решений как не было, так и нет?

— Причина в том, что местным властям это невыгодно. Они постоянно отчитываются по бумагам, что у них всё хорошо с бродячими животными: всех отловили, стерилизовали, разместили в приютах. На бумаге всё выглядит идеально, а на деле — нет.

Бюджетные деньги уходят в карманы чиновников. Только после трагедий с гибелью детей обсуждение этой проблемы на короткое время вспыхивает, как пламя, а затем снова затухает. Всё потому, что нет реального контроля — организации, которая проверяла бы ситуацию не по отчётам, а на месте.

Люди возмущаются, родственники пострадавших переживают трагедию, а затем всё заканчивается. Собаки при этом никуда не деваются: на место одних приходят новые стаи.

Отлов и приюты как бизнес

— Система отлова и содержания бродячих собак сегодня превратилась в масштабный бизнес, который финансируется в том числе из бюджета. При этом существуют благотворительные фонды, частные спонсоры. Почему при многомиллиардных затратах эффект минимален? Как должна быть выстроена система, чтобы она действительно работала?

— Должна существовать жёсткая контрольная структура, которой реально подчинялись бы подрядчики. Контроль должен быть не по документам, а фактический.

Сейчас мы видим множество так называемых приютов, которые постоянно собирают деньги и одновременно получают бюджетное финансирование. При этом выделяемые суммы многократно завышены. На самом деле таких денег не требуется. Расценки искусственно раздуты, потому что каждый хочет получить свой кусок. Если верить отчётам, то животных там кормят чуть ли не чёрной икрой. В реальности этого нет.

Это завышенный бюджет и откровенное попрошайничество.

— То есть приюты получают и пожертвования, и бюджетные средства, но тратятся они непрозрачно?

— Именно так. Более того, они ещё и пишут в соцсетях: "Помогите, нам нечем кормить собак". Возникает логичный вопрос — зачем вы их берёте, если не можете содержать? Это чёрный бизнес.

Отсутствие контроля и конфликт интересов

— Фактически сейчас нет организаций, которые реально контролировали бы расходы на отлов и содержание бездомных собак?

— Да, контроля нет. Особенно в отношении животных, у которых нет спонсоров и которых никто не собирается забирать домой.

— Может ли проблему решить радикальный подход? Стаи — это территориальные животные, они нападают на чужаков. Возможно ли разрешить отстрел агрессивных собак, которых не берут в приюты?

— Их специально не берут. Закрываются государственные приюты, остаются частные, коммерческие. По документам у них всё идеально, перед вышестоящими органами они отчитываются безупречно. А проверить их на месте никто не хочет.

Что касается отстрела — это тоже сложный вопрос. Собаки не виноваты в том, что когда-то их выбросили люди. Но при этом они действительно становятся опасными. Если собака попробовала кровь человека, стерилизация или кастрация уже не решает проблему. Она всё равно будет нападать.

Безопасность людей и ответственность властей

— Но если собаки представляют реальную угрозу, особенно для детей, может быть, стоит вернуться к практике жёсткого уничтожения опасных животных, как это было раньше?

— Делать из них шапки — это, конечно, негуманно. Более гуманно — эвтаназия или точечный отстрел. Но возникает вопрос: как точно установить, какие именно собаки напали на ребёнка?

— Сегодня есть видеокамеры, есть коллективные жалобы жителей. Существует явный конфликт интересов между безопасностью людей и финансовыми интересами подрядчиков.

— Совершенно верно. Пока не будет жёсткого контроля, ничего не изменится. Если чиновники не могут выезжать на проверки, пусть хотя бы подрядчики фиксируют свою работу на видео. Тогда можно будет просчитать реальные расходы на эвтаназию, бензин, отлов и понять, куда уходят бюджетные деньги.

Самое печальное, что пока трагедия не коснётся лично чиновников или их семей, они ничего делать не будут. Как только коснётся — сразу появятся активность и реальные меры.

Кто должен отвечать за трагедии

— Кто, на ваш взгляд, должен нести персональную ответственность за подобные происшествия?

— Администрация района и округа. Все решения идут от них. Пока ответственность не станет уголовной и персональной, никакого движения не будет.

Как вести себя при встрече со стаей

— Как кинолог, что вы можете посоветовать людям, если они столкнулись с агрессивной стаей собак?

— В первую очередь нельзя заходить на территорию стаи. Обычно люди знают, где обитают бездомные собаки, особенно там, где их подкармливают.

Если же вы уже оказались рядом, не стоит пытаться лаять или вставать на четвереньки — это бесполезно. Лучше прижаться спиной к стене, забору или дереву, чтобы вас не окружили.

Если есть возможность, можно бросить в собак какой-то предмет, использовать сумку или зонт, чтобы отбиваться. Нужно проявлять агрессию, но действовать осторожно.

В каждой стае есть подстрекатели — не лидеры, а именно те, кто провоцирует нападение. Именно они могут первыми атаковать, если человек наклоняется за камнем. Поэтому важно держать дистанцию и не терять равновесие.

Самооборона и уголовная ответственность

— Если родители, опасаясь за жизнь детей, начнут самостоятельно стрелять в бродячих собак, какая ответственность им грозит?

— Зоозащитники могут подать встречное заявление. Это квалифицируется как жестокое обращение с животными и предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Получается парадокс: родители защищают ребёнка, но сами рискуют оказаться под уголовным преследованием. Эту ситуацию необходимо жёстко регулировать на государственном уровне.