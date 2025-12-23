Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Инна Новикова

Мигранты, мегаполисы и пустая земля: цепочка, о которой не говорят

Либеральные реформы привели к вымиранию сёл — Максим Шевченко
Главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова и журналист, политик Максим Шевченко в авторской программе "Клуб главного редактора" на Правда ТВ обсуждают миграционную политику России, вымирание российских регионов, роль государства и последствия концентрации населения в мегаполисах.

Максим Шевченко приводит примеры из личных наблюдений над жизнью провинции, сравнивает ситуацию в России и Европе, говорит о земле, самоуправлении и социальной политике как основе сохранения коренного населения страны.

Миграция и миф о "запрете говорить в Европе"

— У нас проблема миграции не такая, как в Европе. Там нельзя слова сказать против мигрантов...

— Кто вам это сказал? Это ерунда полная. Там сейчас как раз начали поднимать эти темы. Я очень хорошо знаю Хайнца-Кристиана Штрахе, лидера австрийской Партии свободы. Он всегда открыто выступал против турецкой и арабской миграции в Австрию. Я знаю и членов французского Национального фронта, и членов "Альтернативы для Германии".

В Европе всегда можно было цивилизованно протестовать против миграции, но нельзя было оскорблять других людей.

Кто организовал миграцию и зачем

— Ладно, вопрос не в Германии. Пусть они там сами разбираются. Важно другое: то, что произошло у нас в Одинцово, — это одно из трагических следствий миграционной политики, участия государства и реакции государства.

— А кто организовал эту миграцию? Вот я уже во втором поколении москвич. Я не понимаю, зачем превращать Москву из города в 7,5-8 миллионов в 15-миллионный город, раздувая её за счёт строительства новых районов и зарабатывая на этом деньги.

Кем заселяют Новую Москву? Её заселяют мигрантами, сознательно заманивают их. Это так называемая "живая нефть".

— Их не заманивают. Есть целые программы, где мигрантам объясняют, как получить разрешение и т.д.. Это целая система.

— Кем она создана? Она создана правящим в России капитализмом, который зарабатывает на этом. Он строит никому не нужные новые районы, потом загоняет людей в ипотеку.

Мы, русские, вымираем, потому что наша родная Россия — мёртвая. Наши древние города, сёла, деревни не получают ни копейки дотаций и вымирают.

Юрьевец, Ивановская область и исчезновение жизни

— У меня тёща из древнего города Юрьевец, где родился Андрей Тарковский, в Ивановской области. Если откинуть ещё километров сто — это глубинка. В конце советского времени это был полноценный, процветающий город: была работа, была великолепная школа имени Пушкина, где училась моя тёща, Валентина Ивановна. Она родом из деревни Гарь рядом с Юрьевцем. Все жили, деревни жили.

А сейчас — проблемы, умирают. Почему? Потому что это мёртвый город. Не потому что люди плохие, а потому что перестали финансировать жизнь.

— Ну трудности были и до войны, и после... Почему сейчас-то?

— Потому что ничего не стало. Работы не стало. Колхозы упразднили, совхозы упразднили, предприятия в провинции закрыли. Людям стало не на что жить. Всё это мгновенно превратилось в ненужное социально-экономическое пространство. Нам рассказывают сказки про демографический переход...

Тверская область, 80-е годы и реальная жизнь на селе

— Я 1966 года рождения. У меня был и есть близкий друг из Тверской области, Ромешковского района. Это от Твери километров сто в сторону Бежецка. Я к нему приехал в гости на втором курсе, в 1984 году. Там были работающие колхозы, совхозы. У его родителей был дом — русская изба в пять стен. Две коровы, телёнок каждый год, куры, свиньи. Его мама работала на ферме. Была работа. Они жили, может быть, даже побогаче, чем многие в Москве. В соседнем селе была отличная школа. Выпускники поступали в Калининский педагогический институт без проблем, потому что преподавание было сильное.

 

Европа и государственная поддержка провинции

— Я такую же картину вижу в Европе. Когда говорят, что Европа вымирает, — это полное враньё. Я очень хорошо знаю провинциальную Францию. Там везде всё засеяно, каждый метр земли. Каждая деревня, древняя или современная, живёт и процветает.

Где-то, например, в Нормандии, получше, где-то похуже — ближе к Севеннам или на юге Центрального массива. Но я там спрашивал людей: "Как вы живёте, за счёт чего? Ведь это не туристические места, до вас ещё доехать надо". Они отвечают: "Мы получаем дотации Европейского банка развития, государственные дотации, региональные дотации".

Вот, допустим, в маленьком городке хозяин ресторана, который меня обслуживал, оказался мэром этого города. Городок — 250-300 человек, Сент-Антем. Мэра люди сами избирают. Он мне говорит: "Бутылка вина, которую я продаю за 15 евро, мне обходится в два евро". Потому что государство сознательно вкладывается в то, чтобы французы жили там, где они исконно жили. Там строят школы, дороги, проводят газ.

Да, не всё просто. Электроэнергия дорогая, они любят пожаловаться. Но по сравнению с тем, что у нас, где просто кладбище на местах, где государство вообще не вкладывается в жизнь коренного народа, — разница колоссальная.

Национальная политика как социальная политика

— У нас нет национальной политики. То, что у нас называют национальной политикой, — это вопли в интернете о величии и разжигание межнациональной ненависти. А настоящая национальная политика — это социальная политика.

Я могу сказать точно: в России нет политики поддержки и защиты коренного русского населения. Русский человек, который хочет жить там, где жили его прадеды: в Смоленской области, Рязанской, — не может получить реальную дотацию, чтобы там жить. Если и получит, то замучается отчитываться.

И мэра он избрать не может. Сейчас вообще ликвидировали первый и второй уровни самоуправления. Самоуправления нет. Всё подстроено под удобство начальства, чтобы начальству было удобно зарабатывать. Вот это, мне кажется, главная проблема русского народа.

Земля и утрата контроля над территорией

— Если мы решим эту проблему, если вернёмся на землю… Главное — наша земля. Та, которая была колхозной, совхозной. Нам говорили: "Коммунисты отобрали землю". Но было ощущение, что это наша земля.

А сегодня — огромные поля. И мы даже не знаем, кому они принадлежат. Кто сегодня собственники миллионов гектаров исконно русской земли — Московского, Тверского, Рязанского, Суздальского княжеств?

— Но собственники какие-то есть. 

— А кто гарантирует, что это вообще русские? Что это граждане России?
Почему какой-то непонятно кто может купить нашу коренную русскую землю только потому, что он богач и неизвестно как заработал деньги?

Этот вопрос русские националисты себе задают? Или, как говорится, "очко играет" этот вопрос задавать? Вот в чём главная проблема.

Мегаполисы, миграция и "живая нефть"

— В итоге получилось, что работать оказалось некому.

— В итоге правящий капитализм стал завозить в Россию толпы мигрантов вместо того, чтобы вкладываться в развитие социальных ресурсов коренного населения. Стали завозить жителей Центральной Азии — дешёвых, управляемых, как казалось, легко доступных.

— При этом, когда я был членом Совета по межнациональным отношениям при президенте, я помню заседание в Уфе — это был, кажется, 2013-й, 2014-й или 2015 год. Я тогда предложил ввести пакет мигранта: трудовую визу, обязательный контракт, зарегистрированный у государства, обязательную медицинскую страховку, понятное проживание, регистрацию, за которую отвечает работодатель, билеты туда и обратно.

— Сегодня многое из этого сделано. Сейчас неконтролируемой миграции практически нет.

— Но миграция огромная. Миллионы мигрантов — это огромная проблема. И завозили сюда уже не под промышленные нужды, а для создания городских агломераций. Строили новые кварталы и заселяли их приезжими, которые легко получали вид на жительство и гражданство.

Язык, экзамены и настоящая проблема

— Но экзамены по русскому языку они сдавали, хотя практически не говорили по-русски.

— Дело даже не в языке. Я знаю многих русских, которые говорят только матом, и это не делает их филологами. Все всё понимают, когда надо. Проблема не в языке. Проблема в том, что нам вообще не нужны эти массы населения.

Нам не нужны мегагорода. Эти мегагорода нужны тем, кто строит цифровую экономику. Для них люди — это "живая нефть".
Вот Москва. Планируется, что здесь будет 25 млн жителей. У каждого аккаунт "Яндекса", аккаунт "ВКонтакте", все обложены маркетплейсами. Это и есть цифровая экономика, на которой зарабатываются огромные деньги. А нам в этом Вавилоне жить. Реально жить в этом аду.

Да, Москва сейчас комфортный город. Я часто критикую Собянина, но объективно — это один из самых комфортных городов мира.
Но это всё равно ненормально.

Пустая Россия за пределами Москвы

— Потому что выезжаешь за пределы Москвы — и видишь пустыню. Те места, которые я помню живыми, для человека, которому скоро 60 лет, — это мёртвая пустыня. Историческая родина русского народа — мёртвая.

Все силы русского народа втянуты, всосаны в большой город. Это искусственное мероприятие, дополненное мигрантами.

— Я понимаю, о чём вы говорите. Мы ехали как-то на машине в Ростовском районе Ярославской области. Деревни, деревни, деревни. А обратно ехали ночью — и из тридцати домов свет горел в двух-трёх. Это было жуткое ощущение.

Но ведь раньше у колхозников не было паспортов, они просто не могли уехать...

— Во-первых, это было только при Сталине. Во-вторых, это было абсолютно правильное решение. Это называлось регулирование социально-экономических процессов.

— Когда паспорта разрешили, народ сразу начал уезжать.

— Это не так. Это совершенно не так. У меня есть личный пример, я вам уже рассказал про друга из Тверской области...

Жизнь кипела. Потому что была работа. Потому что у государства был план поддержки жизни на земле, на селе. Вот это и есть настоящая национальная политика. А у нас сейчас — вымирание, мегаполисы, миграция и утрата земли.

Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру".

