Мигранты, мегаполисы и пустая земля: цепочка, о которой не говорят

Либеральные реформы привели к вымиранию сёл — Максим Шевченко

Главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова и журналист, политик Максим Шевченко в авторской программе "Клуб главного редактора" на Правда ТВ обсуждают миграционную политику России, вымирание российских регионов, роль государства и последствия концентрации населения в мегаполисах.

Максим Шевченко приводит примеры из личных наблюдений над жизнью провинции, сравнивает ситуацию в России и Европе, говорит о земле, самоуправлении и социальной политике как основе сохранения коренного населения страны.

Миграция и миф о "запрете говорить в Европе"

— У нас проблема миграции не такая, как в Европе. Там нельзя слова сказать против мигрантов...

— Кто вам это сказал? Это ерунда полная. Там сейчас как раз начали поднимать эти темы. Я очень хорошо знаю Хайнца-Кристиана Штрахе, лидера австрийской Партии свободы. Он всегда открыто выступал против турецкой и арабской миграции в Австрию. Я знаю и членов французского Национального фронта, и членов "Альтернативы для Германии".

В Европе всегда можно было цивилизованно протестовать против миграции, но нельзя было оскорблять других людей.

Кто организовал миграцию и зачем

— Ладно, вопрос не в Германии. Пусть они там сами разбираются. Важно другое: то, что произошло у нас в Одинцово, — это одно из трагических следствий миграционной политики, участия государства и реакции государства.

— А кто организовал эту миграцию? Вот я уже во втором поколении москвич. Я не понимаю, зачем превращать Москву из города в 7,5-8 миллионов в 15-миллионный город, раздувая её за счёт строительства новых районов и зарабатывая на этом деньги.

Кем заселяют Новую Москву? Её заселяют мигрантами, сознательно заманивают их. Это так называемая "живая нефть".

— Их не заманивают. Есть целые программы, где мигрантам объясняют, как получить разрешение и т.д.. Это целая система.

— Кем она создана? Она создана правящим в России капитализмом, который зарабатывает на этом. Он строит никому не нужные новые районы, потом загоняет людей в ипотеку.

Мы, русские, вымираем, потому что наша родная Россия — мёртвая. Наши древние города, сёла, деревни не получают ни копейки дотаций и вымирают.

Юрьевец, Ивановская область и исчезновение жизни

— У меня тёща из древнего города Юрьевец, где родился Андрей Тарковский, в Ивановской области. Если откинуть ещё километров сто — это глубинка. В конце советского времени это был полноценный, процветающий город: была работа, была великолепная школа имени Пушкина, где училась моя тёща, Валентина Ивановна. Она родом из деревни Гарь рядом с Юрьевцем. Все жили, деревни жили.

А сейчас — проблемы, умирают. Почему? Потому что это мёртвый город. Не потому что люди плохие, а потому что перестали финансировать жизнь.

— Ну трудности были и до войны, и после... Почему сейчас-то?

— Потому что ничего не стало. Работы не стало. Колхозы упразднили, совхозы упразднили, предприятия в провинции закрыли. Людям стало не на что жить. Всё это мгновенно превратилось в ненужное социально-экономическое пространство. Нам рассказывают сказки про демографический переход...

Тверская область, 80-е годы и реальная жизнь на селе

— Я 1966 года рождения. У меня был и есть близкий друг из Тверской области, Ромешковского района. Это от Твери километров сто в сторону Бежецка. Я к нему приехал в гости на втором курсе, в 1984 году. Там были работающие колхозы, совхозы. У его родителей был дом — русская изба в пять стен. Две коровы, телёнок каждый год, куры, свиньи. Его мама работала на ферме. Была работа. Они жили, может быть, даже побогаче, чем многие в Москве. В соседнем селе была отличная школа. Выпускники поступали в Калининский педагогический институт без проблем, потому что преподавание было сильное.