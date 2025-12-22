Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алкоголь цепляется к мозгу — и дело не в силе воли

Алкоголизм связан с генетической чувствительностью к дофамину — нарколог Маршак
Правда ТВ » Клуб Главного Редактора
В авторской программе "Клуб главного редактора" главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова беседует с Яковом Маршаком, наркологом, специалистом по реабилитации наркоманов и алкоголиков, геронтологом и биофизиком. Разговор — о зависимости как инстинкте, роли генов и дофамина, синдроме дефицита удовлетворённости и причинах, по которым одни люди теряют контроль, а другие — нет.

Зависимость как инстинкт

Тема у нас глобальная — для всего общества. Поговорим о зависимостях…

— Часто говорят о вредных привычках, но привычки и инстинкты — разные вещи. Зависимость — это инстинкт, прижизненно запечатлённый. Большинство человеческих инстинктов формировались в ходе эволюции, но часть может возникать уже в течение жизни.

Животных можно обучить преодолевать страхи — это хорошо знают дрессировщики. Например, тигра приучают прыгать через огонь, хотя в природе он его боится. Делается это через голод и вознаграждение. Постепенно страх вытесняется ассоциацией с удовлетворением.

То же самое происходит и с зависимостью. Для алкоголика очертания бокала или бутылки вызывают тёплое чувство. Всё, что ассоциируется с резким выходом из состояния, когда плохо, в состояние, когда хорошо, становится объектом притяжения.

Быстрое удовольствие и роль сознания

То есть алкоголизм, наркомания — это не просто вредные привычки?

— Это результат прижизненного запечатления. Ключевой момент — быстрый переход от дисфории к эйфории. Люди, испытывающие страдание, ищут быстрые удовлетворители. Пользуясь ими, они формируют бессознательную привязанность.

Этот инстинкт начинает диктовать поведение. Сознание не управляет инстинктом — оно лишь обслуживает его, подбирая формы поведения для выполнения приказов из бессознательного. Поэтому переучить алкоголика или наркомана психологически невозможно.

Когда в семье ребёнок становится зависимым, родители замечают, как меняется его характер. Это не "плохое влияние", а перестройка сознания под задачи зависимости.

Когда человек теряет контроль

Всё это звучит научно, но на практике люди замечают зависимость, когда человек уже не может себя контролировать и разрушает жизнь себе и близким.

— Алкоголь вызывает зависимость не у всех. Есть так называемые "социальные пьяницы": им нравится алкоголь, но они сохраняют контроль. Они могут выпить, но не напиваются до беспомощного состояния, не теряют лицо и при необходимости легко отказываются от алкоголя.

Алкоголик же пьёт независимо от обстоятельств. В этом принципиальное различие.

Почему одни становятся зависимыми, а другие — нет

Почему тогда одни становятся алкоголиками или наркоманами, а другие — нет?

— Я учился в США. В 1990 году в журнале Американской медицинской ассоциации вышла статья о гене с определёнными полиморфизмами. Если человек наследует такой вариант, вероятность алкоголизма у него значительно выше.

Исследовалась система регуляции самоощущения. В 1953 году была описана область мозга — прилежащее ядро, от активности которого зависит ощущение удовольствия. Эксперименты на животных показали, что стимуляция этой зоны вызывает стремление повторять действие снова и снова, даже до истощения.

Позже был найден ген, определяющий чувствительность к дофамину — одному из ключевых нейромедиаторов. У разных людей эта чувствительность различна. При низкой чувствительности человек испытывает постоянный дефицит удовлетворения.

Генетика и синдром дефицита удовлетворённости

А социальные условия? Характер, энергия, интерес к жизни — это не играет роли?

— Генетическая предрасположенность позже проявляется как синдром дефицита удовлетворённости. Человек словно рождается с внутренней болью. Он всё время испытывает нехватку радости и ищет способы её быстро компенсировать.

Как говорил Генрих Гейне, "я был рождён с зубной болью в сердце. По мере того, как я рос, эта боль росла и разбила мне сердце. И от неё есть одно только лекарство — порошок, который придумал монах Бертольд Шварц, и свинцовая пломба". Шварц придумал порох — это, иносказательно, самоубийство. Эта метафора точно описывает состояние таких людей.

Нейрохимия удовольствия

— Сейчас мы знаем гораздо больше. Я принёс книгу по психофармакологии, где показана схема дофаминовой системы. Дофамин синтезируется в среднем мозге и распространяется по аксонам, воздействуя на рецепторы. Но в системе участвуют и другие нейромедиаторы — серотонин, ацетилхолин, эндоканабиноиды, эндогенные опиаты. Это сложная биохимическая сеть, обслуживаемая большим количеством белков. Её исследование началось давно и продолжается до сих пор. Меня это заинтересовало ещё в начале 2000-х.

