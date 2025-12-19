Убийство ребёнка стало спусковым крючком: дальше вскрылась пугающая реальность

Убийство ребёнка связано с неонацистской пропагандой в Сети — Максим Шевченко

В авторской программе "Клуб главного редактора" главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова обсуждает с журналистом и политиком Максимом Шевченко убийство ребёнка в Подмосковье. Разговор посвящён ответственности взрослых, влиянию пропаганды ненависти в интернете и опасности оправдания насилия в обществе.

Трагедия и реакция общества

— Трагедия в Одинцовском районе, где был убит десятилетний ребёнок. На этом фоне в западной прессе звучат обвинения в адрес России, а в соцсетях появляются радикальные призывы. Как вы это оцениваете?

— Давайте сразу разделим разные сущности. Мне совершенно неинтересна западная пресса. Человек, который призывает кого-либо убивать: русских или нерусских, — это уголовный преступник. Он должен быть задержан и осуждён.

Убийство ребёнка — физическое одного и духовное другого — это наше внутреннее дело. Оно не имеет отношения ни к западным СМИ, ни к провокаторам. Убит наш ребёнок, на территории нашей страны, в нашей школе. Каждый нормальный человек может представить на его месте своего сына.

Убийство и пропаганда ненависти

— Один ребёнок с изувеченной душой, попавший под неонацистскую пропаганду, убил другого — маленького мальчика. Я видел видео: ребёнок забился в угол, а убийца тыкал в него ножом, снимая происходящее. Я готов говорить только об этом.

Все разговоры о том, что пишут на Западе или говорят преступники за границей, — несущественны. Нас должен волновать 15-летний убийца, действовавший под влиянием пропаганды, которая открыто существует в российском медиапространстве.

В Telegram есть каналы с сотнями тысяч подписчиков, которые оправдывают убийцу и издеваются над убитым ребёнком. Это неонацистская пропаганда, пропаганда ненависти и оправдания убийства. Это реальность.

Ответственность государства и силовых органов

— Эта мерзость проникла в сознание подростка, который зарезал таджикского мальчика не случайно, а потому, что тот был таджиком и мусульманином. Вот от чего нужно отталкиваться.

А те, кто призывает к убийствам, — ими должны заниматься следователи и оперативники.

— Но ведь реакция всё же есть.

— Я её не вижу. Эти паблики огромны по аудитории и спокойно существуют. Я не слышал о возбуждённых делах, о попытках найти их администраторов. При этом за лайк или репост люди сталкиваются с серьёзными последствиями, а здесь — открытое оправдание убийства ребёнка.

Мне трудно поверить, что в России могут жить люди, которые радуются убийству ребёнка. Возможно, это как раз те враги, которыми должна заниматься контрразведка.

Попытка сместить акценты

— Но есть и другие случаи — человек работает таксистом, призывает к насилию и остаётся на свободе.

— Любой, кто призывает убивать, должен быть арестован.

— Но пока он работает.

— Давайте не переводить стрелки. Давайте говорить об убитом мальчике, у которого была мать, которого отправляли на родину уже мёртвым. Есть труп ребёнка, зарезанного с идеологическим манифестом, опубликованным в Сети. Я этот манифест читал.

Есть ли "разные стороны"?

— Вы согласны, что у ситуации есть разные стороны?

— Нет. В ситуации убийства ребёнка никаких "сторон" быть не может.

— Убийство — это трагедия и преступление, тут нет оправданий.

— Оправдания есть, потому что их публично высказывают на русском языке. Это недопустимо.

— Речь идёт о сотнях и тысячах комментариев.

— Дайте ссылку. Я готов показать это в эфире. Но я не хочу цитировать человеконенавистнические высказывания и издевательства над убитым ребёнком.

Пропаганда и влияние на подростков

— Вы говорите, что убийца стал жертвой пропаганды. Но пропаганда ложится на определённую почву.

— Я не понимаю, на какую почву может лечь идея убить десятилетнего мальчика.

— Речь идёт о движениях, отрицающих ценность любой жизни, о цинизме и человеконенавистничестве.

— Маленький мальчик был убит. Его тыкали ножом. Давайте называть вещи своими именами.

— Человек, совершивший это, — преступник, возможно психически нестабильный.

— У 15-летнего подростка что-либо может сформироваться только под влиянием взрослых. Вопрос не к детям, а к тем взрослым, кто распространяет пропаганду насилия, расовой и религиозной ненависти в интернете.

Когда с детьми происходит трагедия, вопрос всегда ко взрослым, а не к самим детям.

— Но подростки и взрослые живут не в вакууме, они находятся внутри общества. Давайте отдельно обсудим эти проблемы. Вот вы сказали, что вам неинтересна западная пресса... Но реально у нас так остро не стоит проблема миграции, как в Европе. Там же слово нельзя сказать против мигранта...

Продолжение следует...