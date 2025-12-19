Индийские мигранты в РФ: почему эта идея может обернуться проблемой

Почему Россия меняет миграционную политику

В программе "Точка зрения"оценивает планы по привлечению мигрантов из Индии. Эксперт говорит о причинах изменения миграционной политики, модели "приехал — поработал — уехал", а также о социальных, культурных и безопасностных рисках для российского общества.

— Чем оправдано решение завозить в Россию миллионы мигрантов из Индии, о котором заявил вице-премьер Денис Мантуров? Речь идёт о нехватке рабочих рук?

— Не совсем так. Политика привлечения мигрантов из непривычных для нас стран связана с перестройкой миграционной политики. В прошлом году была мощная информационная кампания, принято много законопроектов, часть из которых, к счастью, была отклонена. Речь идёт о смене ориентации: раньше ставка делалась на мигрантов из Средней Азии, которые знают русский язык и часто годами живут в России.

После трагедии в "Крокус Сити" было принято решение отказаться от их оседания в стране. Законодательство перестроили так, чтобы ограничить пребывание неработающих членов семей, усложнить обучение детей мигрантов в российских школах. Идеология новой политики проста: приехал — поработал — уехал.

Если не устраивают выходцы из Средней Азии, будут привлекать мигрантов из Африки, Индии, Латинской Америки.

— То есть речь идёт именно о вахтовой модели: отработал и уехал?

— Да. Но эта схема порождает множество новых проблем. Если привлекают мигрантов, значит, они нужны работодателям. Но индийские мигранты работодателям по большому счёту не интересны. Ни в какой степени.

Культурные различия и новые риски

— В России уже работают миллионы мигрантов из Средней Азии, и даже с ними возникают культурные и религиозные конфликты. К чему тогда готовиться россиянам, если речь идёт о мигрантах из Индии с совершенно иной культурой?

— Последствия очевидны. Власти будут стараться селить их обособленно, минимизировать контакты с местным населением. Но полностью избежать контактов невозможно. Проблем будет значительно больше, чем с выходцами из Средней Азии. С теми при всех сложностях можно договориться.

— К ним общество уже привыкло. Здесь же — незнание языка, другая культура, непонимание норм поведения. Плюс аргумент о нехватке рабочей силы. Но завоз низкоквалифицированных работников не помогает модернизации экономики и внедрению технологий. Есть ли риск технологического отставания?

— Говорить о технологической гонке сейчас преждевременно. Экономика переживает непростые времена. Низкоквалифицированные иностранные работники востребованы там же, где они работают и сейчас: в сфере услуг, торговле, гостиницах, ресторанах, домашнем обслуживании и строительстве.

— Сейчас ещё активно идут в курьеры.

— Да. Но вы представляете себе, например, индийского курьера-сикха? И не дай бог протянуть ему левую руку.

Кастовая система и радикализация

— В Россию уже приехали около десяти тысяч граждан Индии, в основном из низших каст — так называемых неприкасаемых. В Индии они выполняют самую тяжёлую и грязную работу. Как они могут повести себя, оказавшись в другой культурной среде? Есть мнение, что они становятся объектом вербовки радикалов.

— Я бы не преувеличивал значение кастового деления. Индия меняется, представители низших каст сегодня присутствуют и во власти.

Основные проблемы будут другими: это отношения с работодателями и с принимающим населением. Я не вижу ничего позитивного в масштабном привлечении рабочей силы из Индии.

Безопасность и социальные последствия

— Многие мужчины сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Женщины остаются одни. При этом в Индии один из самых высоких уровней сексуальных преступлений. Насколько серьёзна угроза для российских женщин и думали ли об этом при принятии решений?

— В отличие от мигрантов из Средней Азии, многие из которых живут семьями, из Индии будут приезжать почти исключительно мужчины. Если не 100, то 99%. Последствия могут быть крайне негативными.

Что касается второго вопроса, миграционная политика сегодня — это не социальная и не экономическая политика. Все ключевые решения принимает Совет безопасности. Его приоритет — предупреждение преступности и терроризма. Экономические и социальные последствия таких решений, как правило, просчитываются не до конца.

Кто принимает решения и что делать дальше

— Обращались ли власти к вашему центру (Центру исследования межнациональных отношений Института социологии ФНИСЦ РАН) за экспертной оценкой перед принятием таких решений?

— Обращаются, да. Но, как это обычно бывает, решение принимается и доводится сверху.

— Что вы думаете о последствиях завоза индийских мигрантов?

— Моё личное мнение таково: вызовы очень серьёзные, и думать о том, как их купировать, нужно уже сейчас.

Баланс интересов и общественное спокойствие

— Очевидно, что государству важно сохранить социальное спокойствие, особенно в сложный период.

— Согласен. Основная проблема в том, что не учитываются интересы всех участников миграционной политики — государства, бизнеса, населения и самих мигрантов. Нужны площадки для согласования этих интересов, но на практике это происходит далеко не всегда.

— Если мигрант полностью бесправен, это неизбежно рождает агрессию. Возможно, пора выстраивать сбалансированную систему, которая учитывала бы интересы всех сторон и чётко определяла правила поведения и ответственность за их нарушение.

— Да, тогда придётся обучать граждан Индии основам российского законодательства и нормам поведения.

— Для этого сначала придётся выучить хинди?

— Они знают английский.