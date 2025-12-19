Военная риторика в ЕС зашкаливает: что на самом деле стоит за этими словами

Европа готовится к войне с Россией по инерции прошлых конфликтов — историк

В программе "Точка зрения" ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, главный редактор портала и журнала "Перспективы" Екатерина Нарочницкая рассказывает о причинах конфронтации Европы с Россией. Экспансия, кризис ценностей, роль элит, демонизация России и риски большого конфликта. Возможен ли устойчивый мир и почему Запад снова идёт по опасному пути.

Европа и повторяющийся цикл войн

— Екатерина Алексеевна, Европа снова и снова провоцирует военные конфликты, игнорируя интересы России. Почему этот сценарий постоянно повторяется?

— Во Франции наверху сейчас только об этом и говорят.

— То есть речь идёт не об отдельных странах, а обо всей Европе?

— Во всяком случае, о "коалиции желающих" — антироссийском авангарде. Остальные предпочли бы более реалистичный курс, но, будучи встроенными в Брюссельскую Европу, похоже, готовы оказаться втянутыми в конфликт. При этом в той же Франции многие в ужасе от официального дискурса. Большинство понимают его абсурдность и начинают осознавать, к чему он может привести.

Элиты и общество: разрыв усиливается

— Если раньше европейские общества во многом поддерживали свои элиты в антироссийской политике, то сейчас ситуация меняется?

— Я бы здесь все же сделала оговорку. В целом отношение к России в европейских обществах не было однозначно негативным и в прошлом. Скорее оно отличалось полярностью. Даже в Польше, несмотря на "домашний, старый спор славян между собою", имелись свои русофилы. Само понятие "загадочной русской души" возникло не в России — его ввел французский дипломат, литератор Эжен-Мельхиор де Вогюэ. И во Франции, и в Германии, и в других странах Европы были интеллектуалы, публицисты, дипломаты, политики, ориентированные на конструктивные отношения с Россией. Да, они не доминировали, но сводить европейское восприятие России исключительно к враждебности было бы неверно.

Кроме того, на протяжении ХVIII-XIX веков Россия была неизменным участником меняющихся международных союзов в Европе. Общепризнан и вклад русской культуры в европейское культурное пространство.

Короткие периоды прозрения

— После разгрома Наполеона и после Победы над гитлеровской Германией Европа относилась к России с искренней благодарностью. Было искреннее дружелюбное отношение к нашей стране, вспомним, того же де Голля. Почему это так быстро исчезло?

— Расположение к России, интерес к сотрудничеству с ней были связаны не только с ее ролью в освобождении Европы. У де Голля, например, это была принципиальная позиция. Ещё в 1930-е годы он писал о Советской России как о равноправном участнике международных отношений, а ведь тогда СССР фактически не признавали в этом качестве. Доминировало прежде всего идеологическое неприятие коммунистического эксперимента.

При этом на уровне обществ, особенно в левом движении и среди интеллигенции, Советский Союз вызывал особые симпатии и жгучий интерес. В глазах многих европейцев он олицетворял собой авангард прогресса.

Де Голль был далек от коммунистического мировоззрения и не принимал политическую систему СССР. Но социальный эксперимент по "преодолению эксплуатации человека человеком" имел в его глазах эпохальное значение, и он признавал советские достижения на этом пути.

Экспансия как основа западной цивилизации

— Мы говорили о цикле: война — мир — процветание — новая вражда. Почему Европа снова и снова возвращается к этому?

— Западная цивилизация исторически склонна к экспансии и, более того, к той или иной форме колониального мышления. Во многом это продиктовано присущей ей идеей собственного цивилизационного превосходства. Впрочем, войны и соперничество характерны не только для Европы — вся мировая история этим насыщена.

НАТО, нотации и утраченные возможности

— Многие считают, что после окончания СВО Европу ждёт большая война с Россией. Есть ли шанс на смену курса и прагматичный диалог? И почему был упущен шанс 1990–2000-х годов?

— Говорить, что тогда "всё было прекрасно", нельзя. Уже в 1990-е годы, после подписания рамочного договора между ЕС и Россией, Европа присвоила себе право мониторить, оценивать и поучать Россию. Это зафиксировано в документах и официальных выступлениях.

Расширение НАТО происходило при полном игнорировании интересов безопасности России. О катастрофичности этого пути предупреждали даже такие фигуры, как Кеннан или Миттеран.

Почему альтернативные силы набирают популярность

— В Европе растёт поддержка альтернативных политических сил. Это связано с Россией?

— Эти силы в основном называют "крайне правыми", хотя они чаще всего не отвечают никаким классическим критериям крайней правизны. Сейчас шкала "правые — левые" вообще теряет свое основополагающее значение. И левые, и консерваторы сегодня расколоты. На первый план вышли вопросы ценностей, отношения к истории и цивилизационного выбора, а не только социально-экономическая повестка.

Я надеюсь, что у европейского руководства хватит рациональности не довести ситуацию до крупного конфликта. Все понимают, что он может закончиться катастрофой, но угрозу, к сожалению, воспринимают слишком абстрактно.

Глобальные элиты и утрата суверенитета

— Можно ли сказать, что европейские элиты — часть глобального истеблишмента?

— Безусловно. Эти люди воспитаны в одних и тех же институтах, банках, интеллектуальных средах. Осознанно или нет, они представляют глобалистские, постмодернистские элиты. Вектор общественного развития, который они продвигают, выглядит как опаснейший социальный эксперимент, вызывающий ассоциацию с известными антиутопиями.

Принимаются новые законы, в том числе в сфере гендерной политики и образования. Даже во Франции и Германии уже есть примеры внедрения сексуального просвещения в начальной школе, что вызывает шок у родителей и детей.

Кризис идентичности и миграционная политика

— Меняется и облик самой Европы — миграция, рост преступности, утрата привычной культурной среды.

— Проблема не только в присутствии другой культуры. Если бы она встраивалась в сохраняемую национальную и цивилизационную основу, это не стало бы системным вызовом.

Но нынешняя политика массовой иммиграции неразрывно связана с сознательным курсом на денационализацию, на переход к постнациональному миру. Для глобалистских элит национальные государства и культурные традиции — препятствия…

Это одна из причин современного подъема русофобии: Россия не только не приемлет такой проект, как не приемлет его и Глобальное большинство, она первая открыто бросила вызов постзападным элитам.

Демонизация России как политический инструмент

— Получается, демонизация России помогает элитам сплачивать общество и подавлять оппозицию?

— Именно так. Альтернативные силы объявляются "агентами Москвы", "агентами Кремля". Это касается даже бывших министров, высокопоставленных дипломатов, авторитетных профессионалов любого профиля, которые осмеливаются критиковать курс Еврокомиссии.

Ко всем другим мотивациям добавляется военно-промышленный фактор: аппетиты европейских оборонных компаний, уже нарастивших свои прибыли на украинском конфликте, лоббирование роста военных бюджетов, надежды улучшить экономические показатели за счёт милитаризации.

Почему Запад не может свернуть с выбранного пути

— То есть отказаться от конфронтации уже невозможно?

— Нынешним правящим кругам ЕС свернуть с выбранного пути крайне сложно. В проект "Украина как анти-Россия" вложено слишком много ресурсов — политических, экономических, репутационных. Запад, в частности Евросоюз, связал себя с этим курсом.

Конечно, мы не знаем, что происходит за кулисами. Современная публичная политика часто подчинена внутриполитическим целям и отвлечению внимания, а реальная дипломатия нередко оказывается ее заложницей.

О мире и риске "Минска-3"

— Каковы перспективы мирного договора?

— Всё зависит от того, каким он будет. Мир по типу "Минска-3" нам не нужен — он обесценит жертвы и достигнутые результаты. Такой вариант устроил бы Запад, потому что дал бы ему время для реванша и продолжения конфронтации чужими руками. Размещение баз, инфраструктуры НАТО у границ России и дальнейшие планы в этом направлении стали одной из прямых причин начала специальной военной операции.