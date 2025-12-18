Деньги ушли, жильё не получили: почему рынок вторички замер в страхе

Решение Верховного суда изменило подход к защите покупателей жилья — риелтор

В программе "Точка зрения" риелтор, эксперт по недвижимости, председатель Комитета по недвижимости Союза пиарщиков России Наталья Перескокова объясняет решение Верховного суда по делу Ларисы Долиной и его последствия для рынка вторичного жилья. В интервью с экспертом — о правах покупателей, судебной практике и важных документах, которые нужно проверять при покупке квартиры.

Решение Верховного суда по делу Ларисы Долиной

— Разъясните, пожалуйста, суть решения Верховного суда по делу Ларисы Долиной.

— Верховный суд признал договор купли-продажи законным и обязал Мосгорсуд рассмотреть вопрос о выселении Ларисы Долиной из квартиры. Если говорить простым языком, Полина Лурье, покупатель, заплатила 112 млн рублей, но квартиру не получила. Деньги продавец получил, но на этапе передачи квартиры Лариса Долина исчезла, акт приёма-передачи так и не был подписан.

Акт приёма-передачи — это финальная точка любой сделки купли-продажи. Без него сделка считается незавершённой.

Позже Долина обратилась в суд с иском о расторжении сделки, но без применения реституции. Фактически она хотела сохранить и квартиру, и деньги. Суды трёх инстанций поддержали эту позицию, оставив ей и недвижимость, и полученные средства, а покупателя фактически отправили разбираться с мошенниками.

Почему вмешался Верховный суд

— Как теперь изменится судебная практика по оспариванию сделок? Особенно в ситуациях с так называемыми "бабушкиными квартирами". Что будет с уже вынесенными решениями?

— Автоматически такие решения отменены быть не могут. В каждом конкретном случае необходимо подавать жалобы в вышестоящие инстанции. Проблема в том, что по Верховному суду установлен очень короткий срок — всего три месяца. Во многих делах сроки уже пропущены, и пострадавшим покупателям сначала придётся их восстанавливать.

Далее путь стандартный: Мосгорсуд, апелляция, кассация и только потом Верховный суд. Но, как мы понимаем, практика начнёт меняться. Суды по делу Долиной стали копировать ошибочный подход, хотя принятые решения были неправосудными.

Судьи забыли о присяге и об ответственности по статье 305 УК РФ, которая предусматривает до десяти лет лишения свободы. Думаю, Александр Иванович Бастрыкин разберётся, а пострадавшим покупателям сейчас важно действовать вместе с адвокатами.

Покупатель — полноценная сторона сделки

— Верховный суд своим решением показал: покупатель — это не "мешок с деньгами", а полноценная сторона сделки, имеющая право на защиту.

Сейчас можно выделить два типа дел. Первый — когда покупатели действовали самостоятельно и не смогут доказать свою добросовестность. Чтобы подтвердить её, нужно соблюсти порядка 15-20 условий:

безналичные расчёты,

переписка,

свежая выписка ЕГРН,

подтверждающие документы.

Если все эти требования выполнены, шанс вернуть квартиру есть. Именно поэтому мы постоянно говорим: обращайтесь к профессионалам. В сделках, которые сопровождали риелторы, как правило, все документы собраны, расчёты проведены безналично, через аккредитив, и такие сделки можно защитить.

— То есть безналичный расчёт — ключевой момент?

— Да, сегодня это один из основных критериев добросовестности. Я очень хочу, чтобы все пострадавшие покупатели вернули либо квартиры, либо деньги. К сожалению, под шумок дел вроде дела Долиной появились псевдопотерпевшие — люди, которые просто решили заработать таким способом.

Ситуация абсурдная: покупатель отдал деньги, сделал ремонт, а через полтора года слышит: "Я была не в себе".

Что происходит с рынком недвижимости

— После дела Долиной рынок вторичного жилья заметно просел, тогда как новостройки, наоборот, выросли в цене. По вашим прогнозам, ситуация стабилизируется?

— Рынок вторичного жилья был крайне турбулентным. Это не стагнация, а состояние сильного напряжения. Сейчас ситуация будет выравниваться, особенно на фоне высоких цен на новостройки и недоступной ипотеки.

Кроме того, с 1 февраля 2026 года ожидаются изменения в семейной ипотеке.

— В чём они заключаются?

— Сейчас каждый родитель может взять семейную ипотеку под 6%. С февраля 2026 года на семью будет доступна только одна ипотека: если один из родителей оформляет кредит, второй становится созаёмщиком. Раньше можно было брать две, а ещё раньше — практически неограниченное количество.

На этом фоне вторичное жильё выглядит выгоднее: готовая инфраструктура, не нужно снимать квартиру параллельно с выплатой ипотеки, а бюджет для многих критичен. К тому же в новостройках после получения ключей ещё несколько лет уходит на ремонты, транспорт и обустройство района.

Покупатель сегодня стал гораздо более требовательным. При таких ценах люди хотят комфорта и качества жизни.

Какие документы проверять при покупке квартиры

— На какие документы обратить внимание при сделке, если нет возможности нанять риелтора?

— В первую очередь — не скачивайте типовые договоры из интернета. Каждый договор должен быть индивидуальным.

Первый документ — свежая выписка ЕГРН, полученная в день сделки через "Госуслуги". В ней видно количество собственников, основания владения и наличие обременений. Обязательно проверяйте паспорта собственников.

Также нужно выяснить, использовался ли материнский капитал, выделены ли доли детям, закрыты ли кредиты. Если кредит был — нужна справка о его погашении.

Необходимы справки из психоневрологического и наркологического диспансеров — независимо от статуса продавца. Это не недоверие, а обязательный протокол сделки. Также требуется согласие супруга или супруги.

Отдельно проверяйте кредитную историю. Сначала через "Госуслуги" нужно узнать, в каких бюро она хранится, затем запросить отчёты. Важно понять, нет ли просрочек, большого количества кредитов или риска банкротства — иначе квартира может попасть в конкурсную массу.

Нужна выписка из домовой книги. К сделке в квартире не должно быть зарегистрированных лиц. Обещания "выпишемся потом" недопустимы.

Обязательно справка об отсутствии долгов по коммунальным платежам и капремонту. Долг по капремонту переходит к новому собственнику.

Также стоит изучить документы-основания: договор долевого участия, купли-продажи — то, на каком основании продавец владеет недвижимостью. В зависимости от ситуации могут понадобиться и другие дополнительные документы.