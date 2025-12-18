Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Диана Сорокина

Ресницы, брови, маникюр — под нож. Почему женщины внезапно сказали: хватит

Спрос на бьюти-услуги в России упал на 20–40% — визажист Александра Матвеева
Правда ТВ » Точка зрения

В программе "Точка зрения" звёздный визажист-стилист, гримёр, судья по визажу Александра Матвеева рассказывает о кризисе в бьюти-индустрии и причинах снижения спроса на салонные услуги. Эксперт объясняет, почему женщины чаще экономят на уходе за собой, какие процедуры просели сильнее всего, как влияют блогеры и мода на натуральность и почему профессиональные услуги остаются востребованными даже в период спада.

Кризис в бьюти-индустрии: что происходит с рынком

В российской бьюти-индустрии — тревожный спад. Спрос на маникюр, брови и ресницы упал на 20-40%. Декабрь, который традиционно кормил салоны весь год, в 2025-м стал худшим за последние десятилетия. Женщины всё чаще экономят на уходе за собой, а бизнес теряет до трети выручки. Вы в профессии более 15 лет. Такой спад — это нечто новое или рынок уже проходил через подобные периоды?

— Если вспомнить пандемию, тогда спад был колоссальный: отменились корпоративы, мероприятия, все сидели дома. Салоны сильно пострадали, кто-то работал подпольно, кто-то принимал на дому, но в целом выживали как могли.

Потом началась СВО — снова отказ от корпоративов, снижение спроса. Только последние два года рынок начал понемногу восстанавливаться: больше мероприятий, заказов. И вот в этом году именно декабрь снова ушёл на спад.

Причём просел не только декабрь. Например, выпускные: сейчас многие девушки считают, что могут обойтись без профессионалов и собраться самостоятельно.

Почему женщины экономят именно на красоте

Почему в этом году именно услуги красоты стали первой статьей экономии?

— Причин несколько. У кого-то появилась аллергия: на ресницы, гель-лак, другие процедуры — и люди отказываются от них, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Но чаще причина финансовая. Когда сокращают зарплаты, салон уходит на второй план. Самое печальное, что женщины начинают экономить именно на себе. А этого делать не стоит: страдает и самоощущение, и отношение окружающих — в семье и на работе.

Самостоятельный уход и влияние блогеров

Можно ли говорить об изменении отношения к уходу за собой, а не только об экономии?

— Да, такая тенденция есть. Появилось много блогеров, которые показывают макияж, обучают, и молодёжи кажется: "Я всему научусь сама. Зачем мне профессионал?"

Но проблема в том, что блогер показывает макияж на себе. А у всех разные формы лица, глаз, типы внешности. То, что идеально смотрится на одном человеке, может совершенно не подойти другому. Я вижу это постоянно — даже просто на улице, столько ошибок в макияже из-за слепого копирования.

Из-за этого многие уверены, что справятся сами, и перестают обращаться к мастерам.

Натуральность и нюд — не так просто, как кажется

Связан ли спад с модой на натуральность?

— В том числе. Но нюдовый макияж — это не "ничего не делать". Его тоже нужно уметь выполнять: грамотно замаскировать недостатки, сделать образ свежим и незаметным. Это довольно сложная техника, и далеко не все могут справиться с ней самостоятельно.

Какие услуги просели сильнее всего

Какие процедуры пострадали больше всего, а какие пока держатся?

— Макияж и причёску заказывают в основном на особые случаи: дни рождения, Новый год, свадьбы. Здесь спрос сохраняется.

А вот брови просели. Ещё со времён пандемии многие либо научились делать их сами, либо решили, что эта процедура не обязательна. В моей сфере спад заметен именно здесь.

Я также вижу, что многие отказались от маникюра и наращивания ресниц. Думаю, подобных категорий стало больше.

Что происходит с мастерами

Как кризис отражается на специалистах? Уходят ли они из профессии?

— Бьюти-сфера всегда развивается волнами. Многие сейчас, как и раньше, совмещают: работают на основной работе и параллельно обучаются, нарабатывают клиентов.

Но есть и те, кто закрывает школы, уходит в другие направления — просто потому, что не выдерживает финансово. Такое тоже происходит.

Цены, акции и коллаборации

Салоны снижают цены или, наоборот, вынуждены их поднимать?

— Сейчас активно развиваются коллаборации: визажист работает вместе с фотографом, дизайнером, предлагая клиенту комплексную услугу, например, фотосессию "под ключ". Это помогает привлекать новых клиентов.

Также используют акции и бонусы, чтобы удерживать постоянную аудиторию.

Кто из мастеров не потерял даже в кризис

Чьи услуги востребованы, несмотря на общий спад?

— Парикмахеров. Стрижка всегда востребована. Покрасить волосы дома можно, а подстричь себя — практически невозможно. Поэтому парикмахеры работали и в пандемию и продолжают работать сейчас.

Будущее бьюти-индустрии

Как, на ваш взгляд, будет выглядеть индустрия через год-два, если ситуация не изменится?

— Появился искусственный интеллект, приложения, виртуальные фотосессии. В каком-то смысле это может ударить по макияжу.

Но профессия визажиста не исчезнет. Я работаю с политиками, на форумах, конференциях — там без профессионального грима не обойтись. За свою профессию я спокойна.

Качество услуг и профессионализм

Есть ли риск снижения качества из-за кризиса?

— Качество чаще страдает у новичков. Профессионал не станет портить результат: он использует качественную косметику, владеет техникой и опытом.

Цена сразу показывает уровень мастера. Хорошая услуга не может быть дешёвой.

То есть дело не только в бренде косметики?

— Конечно. Хороших аналогов сейчас много. Можно иметь минимальный набор средств и сделать отличный макияж. Главное — техника и опыт, а не марка косметики.

Ошибки бьюти-бизнеса в кризис

Что сложнее в кризис — удержать команду или клиентов?

— Я работаю одна, самозанятая. Команду собираю только под крупные заказы, приглашая учеников и коллег. Поэтому в моём случае ответственность полностью на мне.

Какие ошибки чаще всего совершают владельцы бьюти-бизнеса?

— Опускают руки. Кризисы проходят, это чередование полос. Нужно идти вперёд, не сдаваться и не отчаиваться.

Домашний уход против салонных процедур

Может ли домашний уход вытеснить профессиональные услуги?

— Нет. Уход — это одно, но инъекции, сложные процедуры невозможно безопасно делать дома. Косметологи и мастера всё равно будут востребованы.

Что бы вы посоветовали женщинам, которые разрываются между экономией и уходом за собой?

— Экономить на себе нельзя. Я сама через это проходила, когда была в декрете, и понимаю, о чём говорю. Лучше сократить расходы на что-то другое, но не на себя.

На что такая экономия на себе влияет в первую очередь?

— На самооценку. Когда женщина нравится себе, у неё иначе складываются день, отношения, настроение. Я вижу это каждый день на своих клиентах. Нужно позволять себе радовать себя.

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
