Космическая гонка пошла не по плану: Марс уступил место неожиданному фавориту

В программе "Точка зрения" ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт объясняет, почему пилотируемый полёт на Марс считают преждевременным, чем опасны внеземные микроорганизмы и радиация, зачем учёные предлагают начать с Луны и какую практическую пользу может дать освоение космоса.

Риски пилотируемого полёта на Марс и биологическая угроза

Ваш институт призвал отказаться от пилотируемых полётов на Марс, в том числе из-за риска биологической угрозы при возвращении на Землю. Насколько эти опасения реальны?

— Если говорить на уровне современных научных знаний о возможности существования жизни вне Земли, такая опасность действительно существует.

Подтверждением служит опыт доставки образцов с астероида Рюгу. Эти образцы в первую очередь проверяли на наличие иноземных микроорганизмов. Сначала показалось, что такие микробы обнаружены, что вызвало серьёзную тревогу. Однако дальнейшие исследования показали, что речь идёт о земных микроорганизмах, занесённых уже в лабораторных условиях.

Это говорит о том, что существующие меры изоляции образцов недостаточны и риск заноса внеземных микроорганизмов в принципе реален. При этом твёрдых доказательств того, что такие микроорганизмы способны заразить биосферу Земли, нет. Но и утверждать, что опасность полностью отсутствует, тоже нельзя.

Почему внеземные микроорганизмы могут быть опасны

Чем именно опасны такие микроорганизмы, если они попадут в земную среду?

— Потенциально это может привести к катастрофическим последствиям. С земными микроорганизмами человечество эволюционировало миллионы лет, мы к ним в определённой степени адаптированы. Даже эпидемии, какими бы тяжёлыми они ни были, связаны с известными формами жизни.

В случае с внеземными микроорганизмами иммунитета у нас не будет вовсе. Как пойдёт дальнейшее развитие событий — предсказать невозможно. Существует риск, что человечество и биосфера в целом могут с этим не справиться. Поэтому проблема серьёзная и требует постоянного учёта при планировании космических миссий.

Радиация при полёте на Марс: допустимый риск или угроза жизни?

Полёт на Марс займёт годы. Насколько решена проблема радиационного облучения космонавтов во время полёта и пребывания на планете?

— Средства защиты существуют и в расчётных сценариях считаются достаточными. Экспедиция на Марс с возвращением длится около трёх лет. Хотя сам перелёт занимает примерно по восемь месяцев в каждую сторону, остальное время уходит на ожидание пусковых окон.

В течение этого времени космонавты подвергаются радиации значительно более высокого уровня, чем при околоземных полётах, поскольку за пределами магнитного поля Земли защита исчезает. Однако эксперименты показывают, что при среднем уровне солнечной радиации такая нагрузка не смертельна и не должна привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Основной риск связан с галактической радиацией и редкими, но мощными всплесками. Для таких случаев разрабатываются специальные защитные костюмы и укрытия. Полностью исключить риск невозможно, но к нему стараются быть максимально готовыми.

Почему учёные предлагают начать с Луны

Поэтому ваш институт предлагает сосредоточиться на пилотируемых полётах на Луну. Почему именно она?

— Главная причина — близость. Полёт на Луну занимает около двух недель, тогда как экспедиция на Марс — годы. Если во время лунной миссии что-то пойдёт не так, экипаж может вернуться. Экспедиции проектируются с учётом такой возможности.

С Марсом это невозможно: отправившись туда, вернуться досрочно нельзя. Поэтому требования к надёжности техники там на порядки выше. Кроме того, для пилотируемого полёта на Марс нужна значительно более мощная ракета-носитель, чем для Луны.

Сотрудничество с Западом и уровень российской науки

Как сегодня обстоят дела с международным сотрудничеством и не отстали ли мы от NASA и ESA?

— Мы не отстаём. Например, американские марсоходы оснащены российскими научными приборами. Более того, для передачи данных на Землю используются наши приёмные станции.

Также работает орбитальный аппарат Марса, где часть приборов — российские, часть — европейские. Всё это успешно функционирует, и уровень наших разработок остаётся высоким.

То есть это уникальные отечественные технологии?

— Совершенно верно. В этом отношении у нас всё в порядке.

Зачем человечеству Луна и Марс с практической точки зрения

Миссии в космос кажутся очень затратными. Есть ли в них практическая польза для обычных людей?

— В случае Луны сейчас наблюдается резкий рост коммерческого интереса. Речь идёт о редкоземельных металлах, без которых невозможна современная электроника. По оценкам, на Луне их запасы весьма значительны.

Частные компании готовы идти на риски и затраты ради добычи этих ресурсов. Развитие технологий идёт так быстро, что в перспективе стоимость доставки таких металлов может быть сопоставима с земной добычей.

Сегодня основной поставщик редкоземельных металлов — Китай, и зависимость от одного источника всегда представляет риск. Поэтому освоение Луны рассматривается как стратегическое решение.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS: мифы и реальность

К Земле приближается межзвёздная комета 3I Atlas. Некоторые считают её кораблём пришельцев. Что думают учёные?

— Этот объект не представляет угрозы для Земли и имеет естественное происхождение. Это точно не корабль пришельцев, сомнений здесь нет.

Интерес к таким объектам понятен: это всего лишь третий известный межзвёздный гость, и он действительно отличается от тел Солнечной системы. Но все наблюдаемые особенности полностью укладываются в рамки известных физических законов.

Минимальное расстояние до Земли составляет около 269 млн километров — это почти вдвое дальше, чем расстояние до Солнца. Все возможные научные наблюдения проводятся, и они уже дали новые фундаментальные результаты.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
