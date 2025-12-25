Авторынок пережил худший год — впереди ещё сложнее: тревожный сигнал

Итоги 2025 года: падение рынка и давление на дилеров

В авторской передаче "Нам по пути"беседует с. Итоги 2025 года для авторынка, причины падения продаж, проблемы дилеров, китайские бренды и ожидания от 2026 года — без эмоций и с отраслевой экспертизой.

— Алексей, год подходит к концу, и он был крайне непростым для всей экономики. Насколько тяжёлым он оказался для дилерской отрасли?

— 2025 год стал, пожалуй, одним из самых сложных за всю современную историю российского авторынка. По итогам года мы ожидаем продажи на уровне примерно 1 миллиона 350 тысяч автомобилей. Это примерно на 20% меньше средних показателей последних 15 лет.

— Хотя ещё в 2013–2014 годах рынок доходил почти до трёх миллионов машин.

— Да, это был пик. Сейчас ситуация иная. При этом текущий результат всё же лучше, чем в 2022 году, когда было продано около 700 тысяч автомобилей, и лучше, чем в 2023 году, когда рынок начал восстанавливаться.

Проблема была не только в падении спроса. Снижение продаж началось ещё осенью 2024 года и продолжалось всю первую половину 2025-го, а автомобили поставляются заранее — по планам на полгода вперёд. В результате рынок оказался перегружен.

Склады, кредиты и торговля в минус

— У дилеров на складах скапливались трёх- и четырёхмесячные запасы. При этом хранение автомобилей осуществляется за счёт самих дилеров. Машины оплачиваются заранее, а в 2025 году мы имели рекордную ключевую ставку Центробанка — 21%, коммерческие банки добавляли ещё больше.

Хранение стало крайне дорогим. Чтобы избавиться от складов, дилеры нередко продавали автомобили в ноль или даже в минус. Экономика первого полугодия у многих предприятий была отрицательной, и это осложнило доступ к банковскому финансированию уже в 2026 году.

К этому добавились изменения в администрировании рынка — в частности, новый порядок начисления утилизационного сбора. Даже если он касается части моделей, рост цен в одном сегменте тянет за собой весь рынок.

Почему дилеры не зарабатывают "сверхприбыли"

— В общественном пространстве часто можно услышать, что дилеры — якобы жадные и завышают цены. Но реальная дилерская наценка в среднем составляет 5-7%. В 2025 году многие торговали в ноль, а кто-то и с убытком.

Нам выгодно, чтобы автомобили были доступнее и продавались в большем объёме. Тогда формируется парк машин, который затем приезжает на сервис. Мы, по сути, на стороне потребителя.

— Тем не менее часть дилерских центров закрылась.

— Да, закрытия были и будут. Причина во многом в резком наплыве брендов. За последние годы на рынок пришли более 60 китайских марок. Всего же в России сегодня около 120 автомобильных брендов — это чрезвычайно много.

Избыток брендов и нерентабельность дилерских центров

— Для сравнения: в США рынок в десять раз больше нашего, но там около 45 брендов. В России же на один дилерский центр приходится в несколько раз меньше продаж. В среднем — менее 20 автомобилей в месяц.

Для рентабельности в массовом сегменте нужно продавать около 30 машин в месяц, чтобы со временем окупался сервис. Многие дилеры китайских брендов за два года так и не вышли в плюс. В результате порядка ста дилерских центров в этом году закрылись, хотя на их место нередко приходят новые оптимисты.

— Лучше чувствуют себя мультибрендовые игроки и те, кто развивает сервис и рынок автомобилей с пробегом.

— Совершенно верно. Работа с автомобилями с пробегом сегодня — ключ к выживанию. Если рынок новых машин — около 1,35 млн, то рынок с пробегом — примерно 6 млн сделок. Там ещё остаётся большой потенциал.

Работа с китайскими брендами: рост без инфраструктуры

— Часто говорят, что с китайскими компаниями непросто работать. Вы согласны?

— Да, это так. Дело не в "хитрости", а в том, что культура автомобильного экспорта у Китая только формируется. До 2020 года экспорт был минимальным. Сегодня Китай резко вышел на мировые рынки, но не всегда успевает выстроить сервис, обучение дилеров и поставки запчастей.

Модели обновляются слишком быстро, каталоги запчастей не успевают за ними, дилеры недообучены. Это в итоге оборачивается претензиями со стороны покупателей.

Со временем эта болезнь пройдёт. Брендов станет меньше — вероятно, останется около двух десятков. Но это процесс не одного года.

Прогноз на 2026 год: без скачков, но и без роста

— Как вы оцениваете перспективы 2026 года?

— Оснований для резкого роста рынка нет, но и для сильного падения тоже. Скорее всего, рынок сохранится примерно на уровне текущего года.

Производители будут привозить столько машин, сколько рынок способен переварить. Это означает отсутствие дефицита и резкого роста цен. Удорожание возможно лишь из-за утилизационного сбора и повышения НДС, что добавит 2-3% к цене.

Если при этом ключевая ставка будет снижаться, доступность кредитов вырастет и часть этого роста будет компенсирована.

Льготные кредиты и роль государства

— Насколько помогает программа льготного автокредитования?

— Это скорее поддержка отдельных производителей и сборок внутри России. Лучше было бы иметь в целом доступную кредитную ставку, как в Китае, — 5-6%. Сегодняшняя политика стимулирует не производство, а пассивное размещение денег на депозитах, что в итоге закладывается в рост цен для всех.

Закон об обороте автомобиля: зачем он нужен

— Ассоциация дилеров давно говорит о необходимости системного закона для отрасли. В чём его суть?

— Сегодня в законодательстве даже нет определения, кто такой автодилер. Мы предлагаем комплексный закон об обороте автомобиля — от производства и продажи до эксплуатации, перепродажи и утилизации.

В нём должно быть прописано, кто такой производитель, дистрибьютор, дилер, какие у них обязанности перед потребителем и государством. Также важно чётко определить, что такое новый и подержанный автомобиль, как фиксируется пробег, ДТП, залоги.

Электронный паспорт и прозрачный рынок

— Электронный паспорт автомобиля должен содержать полную историю: пробег, ремонты, страховые случаи. Это позволит убрать с рынка миллионы машин со скрученным одометром, сделать рынок прозрачным и защитить покупателей.

Государство при этом получит точную картину автопарка и сможет выстраивать адекватную промышленную политику.

Итоги и планы

— Сколько времени может занять подготовка такого закона?

— Концепция уже сформулирована. Сейчас мы начинаем консультации со всеми заинтересованными сторонами. В течение года хотим пройти обсуждение и к концу следующего года попытаться внести закон через депутатов или федеральные органы власти.